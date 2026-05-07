Xôn xao clip người phụ nữ ở biển Thịnh Long gom nước dừa khách uống thừa

Thứ Năm, 19:21, 07/05/2026
VOV.VN - Ngày 7/5 trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người phụ nữ bán dừa tại bãi biển Thịnh Long (Ninh Bình) gom nước dừa khách uống còn thừa để dồn sang quả khác.

Trong clip, người đăng tải cho biết bản thân vô tình chứng kiến sự việc khi đang cùng con sử dụng đồ uống tại khu vực bãi biển. Theo nội dung phản ánh, không chỉ một mà nhiều quả dừa khách uống còn dư được người bán thu gom lại. Người quay clip bày tỏ bức xúc, cho rằng hành vi này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng.

Video ghi lại cảnh người phụ nữ gom nước dừa thừa. (Nguồn: mạng xã hội)

Người đăng tải cũng kêu gọi cộng đồng mạng chia sẻ thông tin để cơ quan chức năng, ban quản lý khu du lịch kiểm tra, xác minh và xử lý nếu phát hiện vi phạm.

Sau khi xuất hiện trên mạng xã hội, đoạn clip nhanh chóng thu hút sự quan tâm với nhiều bình luận bày tở bức xúc với hành động trên của người phụ nữ.

Trao đổi với phóng viên, đại diện lãnh đạo xã Hải Thịnh, tỉnh Ninh Bình cho biết, sau khi nắm được thông tin chính quyền xã Hải Thịnh đã chỉ đạo Ban quản lý khu du lịch mời người phụ nữ liên quan lên làm việc, lập biên bản và áp dụng biện pháp cấm kinh doanh dưới mọi hình thức tại khu du lịch.

Theo thông tin ban đầu người phụ nữ là Lê Thị Xuân, là người địa phương trú tại thôn 20 xã Hải Thịnh.

Và trong sáng mai (8/5), chính quyền địa phương cũng sẽ cùng các ban, ngành liên quan tiếp tục mời người phụ nữ lên làm việc để hoàn thiện nội dung xác minh.

Phát hiện hơn 2 tấn thực phẩm bẩn tại Thái Nguyên

VOV.VN - Ngày 6/5, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, lực lượng chức năng vừa phát hiện và xử lý hai cơ sở kinh doanh thực phẩm vi phạm nghiêm trọng các quy định về nguồn gốc hàng hóa và an toàn thực phẩm trên địa bàn xã Kha Sơn.

Vân Hồng-CTVTrần Hồng/VOV.VN
TP.HCM mở cao điểm siết thức ăn đường phố, chặn thực phẩm bẩn

VOV.VN - Ngày 16/4, TP.HCM phát động Tháng hành động Vì an toàn thực phẩm năm 2026, tập trung phòng ngừa ngộ độc trong dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố.

Nghệ An: Yêu cầu công khai đơn vị cung cấp thực phẩm bán trú để phụ huynh giám sát

VOV.VN - Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An yêu cầu các cơ sở giáo dục có tổ chức bếp ăn bán trú phải công khai danh sách đơn vị cung cấp thực phẩm để phụ huynh giám sát, nhằm tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm học đường.

Dùng thực phẩm đông lạnh mỗi ngày có an toàn? Sự thật bạn nên biết

VOV.VN - Thực phẩm đông lạnh tiện lợi và dễ bảo quản, nhưng dùng thường xuyên có tốt cho sức khỏe hay không vẫn khiến nhiều người băn khoăn. Hiểu rõ lợi ích, rủi ro và cách sử dụng an toàn sẽ giúp bạn lựa chọn phù hợp hơn trong bữa ăn hàng ngày.

