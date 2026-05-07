Xôn xao clip người phụ nữ ở biển Thịnh Long gom nước dừa khách uống thừa

Trong clip, người đăng tải cho biết bản thân vô tình chứng kiến sự việc khi đang cùng con sử dụng đồ uống tại khu vực bãi biển. Theo nội dung phản ánh, không chỉ một mà nhiều quả dừa khách uống còn dư được người bán thu gom lại. Người quay clip bày tỏ bức xúc, cho rằng hành vi này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng.

Video ghi lại cảnh người phụ nữ gom nước dừa thừa. (Nguồn: mạng xã hội)

Người đăng tải cũng kêu gọi cộng đồng mạng chia sẻ thông tin để cơ quan chức năng, ban quản lý khu du lịch kiểm tra, xác minh và xử lý nếu phát hiện vi phạm.

Sau khi xuất hiện trên mạng xã hội, đoạn clip nhanh chóng thu hút sự quan tâm với nhiều bình luận bày tở bức xúc với hành động trên của người phụ nữ.

Trao đổi với phóng viên, đại diện lãnh đạo xã Hải Thịnh, tỉnh Ninh Bình cho biết, sau khi nắm được thông tin chính quyền xã Hải Thịnh đã chỉ đạo Ban quản lý khu du lịch mời người phụ nữ liên quan lên làm việc, lập biên bản và áp dụng biện pháp cấm kinh doanh dưới mọi hình thức tại khu du lịch.

Theo thông tin ban đầu người phụ nữ là Lê Thị Xuân, là người địa phương trú tại thôn 20 xã Hải Thịnh.

Và trong sáng mai (8/5), chính quyền địa phương cũng sẽ cùng các ban, ngành liên quan tiếp tục mời người phụ nữ lên làm việc để hoàn thiện nội dung xác minh.