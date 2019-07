Xót thương gia cảnh vợ chồng ở Sơn La bị tai nạn ở Hải Dương

Trong số 7 người thương vong trong vụ tai nạn thảm khốc xảy ra trên Quốc lộ 5, thuộc địa bàn huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, có 1 cặp vợ chồng ở tỉnh Sơn La, đó là chị Hoàng Thị Em (SN 1985) và anh Lò Văn May (SN 1984). Vợ chồng chị Em, anh May mới về Hải Dương làm thuê ngày hôm trước thì hôm sau không may gặp nạn. Người vợ tử vong tại chỗ, còn chồng thì bị thương.

Căn nhà cấp 4 mới xây còn đang dang dở.



Căn nhà mới xây của đôi vợ chồng trẻ Hoàng Thị Em và Lò Văn May ở bản Hộc, xã Tà Hộc, huyện Mai Sơn, Sơn La suốt 3 ngày nay bao trùm bầu không khí u uất, buồn thương. Chị Em vừa được gia đình chôn cất theo phong tục địa phương; còn anh May hiện vẫn đang được điều trị ở Bệnh viện Việt Đức tại Hà Nội. Ngôi nhà này, vợ chồng anh chị vừa làm được 6 tháng. Để có tiền trả nợ tiền làm nhà, anh chị quyết định đi làm thuê ở Hải Dương và không may gặp nạn.

Ông Tòng Văn Phúc, Chủ tịch hội đồng nhân dân xã Tà Hộc cho biết, gia đình anh May có 7 nhân khẩu, gồm bố mẹ, vợ chồng anh chị, 2 đứa con và một cháu là con của em gái ở cùng. Bố mẹ anh tuổi cao, lại hay đau ốm, nên vợ chồng anh là lao động chính trong nhà. Trước đây, gia đình chủ yếu làm nương rẫy, ruộng lúa, thu nhập thấp, không tích cóp được bao nhiêu. Vì vậy, tiền làm nhà phần lớn là vay mượn ngân hàng, bạn bè và người thân trong gia đình.

Những tưởng đi làm thuê, vợ chồng sẽ kiếm được chút ít để trang trải nợ nần và lo cho con cái ăn học sau này. Nào ngờ, buổi sáng định mệnh ấy, chị Em đã ra đi mãi mãi, anh May thì bị gẫy 1 ngón tay, toàn thân bầm dập và có nguy cơ bị gẫy đốt sống cổ.

Đồ đạc trong nhà chỉ có chiếc quạt, chiếu và vài cái đệm.

“Sau vụ tai nạn, UBND xã cũng đến thăm hỏi động viên, hỗ trợ gia đình 1.500.000đ, các đoàn viên công đoàn trong xã ủng hộ mỗi đoàn viên 100.000 đồng. Sáng nay, Hội Chữ thập đỏ cũng xuống ủng hộ gia đình”, ông Tòng Văn Phúc nói.

Gia đình anh May sống chân tình, hòa đồng nên rất được bà con làng xóm quý mến. Khi nhà có chuyện, đông đảo bà con làng xóm đã đến giúp đỡ và chia sẻ với gia đình.

Quá sốc khi nghe tin 2 con bị nạn, mẹ anh May đã nhiều lần ngất đi và hiện đang phải truyền thuốc để khỏe lại. Hai con của anh chị, đứa 12 tuổi, đứa mới lên 10 từ hôm mất mẹ, vắng cha cũng không ăn không ngủ. Hiện, bố mẹ và các con anh đang được anh em họ hàng thay nhau chăm sóc. Tuy nhiên, không biết tương lai rồi sẽ ra sao? Đây là trăn trở không chỉ riêng những người trong gia đình, mà còn là của cả bà con chòm xóm và chính quyền địa phương, khi anh May hiện vẫn chưa có dấu hiệu hồi phục./.