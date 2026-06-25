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Xử lý dứt điểm vướng mắc xây dựng các trạm dừng nghỉ cao tốc Bắc - Nam phía Đông

Thứ Năm, 18:43, 25/06/2026
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VOV.VN -Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 5973/VPCP-CN ngày 24/6/2026 gửi Bộ Xây dựng, Bộ Công Thương và UBND các tỉnh truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc về việc triển khai đầu tư, xây dựng các trạm dừng nghỉ trên các tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông.

Văn bản nêu, xét Báo cáo của Bộ Xây dựng (văn bản số 235/BC-BXD ngày 20/6/2026) về tình hình triển khai đầu tư, xây dựng các trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc có ý kiến như sau:

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Bộ Xây dựng chủ động làm việc ngay với Ủy ban nhân dân các tỉnh Lâm Đồng, An Giang, Gia Lai để xử lý dứt điểm các vướng mắc về giải phóng mặt bằng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng và thủ tục giao đất, cho thuê đất.

Bộ Công Thương thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực tại Thông báo số 307/TB-VPCP ngày 16/6/2026 của Văn phòng Chính phủ, hoàn thành ban hành Quy chuẩn Việt Nam về trạm sạc và trụ sạc xe điện trước ngày 30/9/2026.

Bộ Xây dựng đôn đốc, chỉ đạo việc đầu tư, xây dựng các trạm dừng nghỉ trên tất cả các tuyến đường bộ cao tốc trên phạm vi cả nước (trong đó tập trung các giải pháp như báo cáo tại văn bản số 235/BC-BXD nêu trên), báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trong tháng 7/2026.

Phấn đấu hoàn thành toàn bộ 18 trạm dừng nghỉ trước ngày 15/12/2026

Tại Báo cáo số 235/BC-BXD ngày 20/6/2026, Bộ Xây dựng đã đề xuất các giải pháp để xử lý các vướng mắc, khó khăn trong 6 tháng cuối năm 2026 như sau: Đối với các trạm còn vướng mắc về mặt bằng, thu hồi khoáng sản, chuyển mục đích sử dụng đất, Bộ Xây dựng tiếp tục làm việc với địa phương, Nhà đầu tư để giải quyết dứt điểm theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 129/TB-VPCP ngày 17/3/2026, khẩn trương bàn giao mặt bằng và hoàn thành các thủ tục cho Nhà đầu tư.

Đối với các trạm chưa đưa vào khai thác: tiếp tục kiểm tra tiến độ thực hiện hàng tuần, đôn đốc Nhà đầu tư tăng cường nguồn lực, bổ sung mũi thi công, tăng ca, tăng kíp để đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành công trình dịch vụ công, các trạm cung cấp nhiên liệu, trạm sạc, các công trình dịch vụ khác nhằm phục vụ nhu cầu của người và phương tiện tham gia giao thông; quyết tâm hoàn thiện công trình dịch vụ công thiết yếu, đưa vào khai thác trước ngày 15/7/2026 để phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân và đáp ứng điều kiện, thời gian thu phí cao tốc; hoàn thành toàn bộ 18 trạm dừng nghỉ trước ngày 15/12/2026, trong đó có 06/18 trạm hoàn thành trong tháng 10/2026.

Đồng thời, tăng cường kiểm tra việc tuân thủ quy trình, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường bộ cao tốc, trạm dừng nghỉ, quy định của hồ sơ thiết kế để đảm bảo chất lượng công trình.

Với các trạm đã đưa vào khai thác dịch vụ công, ngoài việc đảm bảo tiến độ hoàn thành toàn bộ trạm theo hợp đồng, yêu cầu các Nhà đầu tư phải tăng cường công tác quản lý vận hành khai thác, phối hợp với các lực lượng chức năng xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trong quá trình khai thác, bảo đảm an toàn giao thông, an toàn lao động và vệ sinh môi trường; đáp ứng nhu cầu của người tham gia giao thông thuận lợi, an toàn.

Đối với công tác xử lý vi phạm hợp đồng: kiên quyết xử lý trách nhiệm theo quy định của hợp đồng đối với các Nhà đầu tư vi phạm; yêu cầu Nhà đầu tư cam kết và có thời hạn khắc phục các chậm trễ; trường hợp tiếp tục vi phạm, không có giải pháp khắc phục sẽ xem xét giảm trừ thời gian kinh doanh, vận hành khai thác trạm hoặc chấm dứt hợp đồng. Việc giảm trừ thời gian kinh doanh, vận hành khai thác trạm sẽ làm giảm hiệu quả của Nhà đầu tư, do đó Nhà đầu tư phải có giải pháp quyết liệt đẩy nhanh tiến độ triển khai trạm dừng nghỉ để sớm hoàn thành đưa vào khai thác.

Nguyễn Trang/VOV.VN
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