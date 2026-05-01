Tai nạn giao thông giảm mạnh, xử lý hơn 3.100 "ma men"

Trong đó, tai nạn giao thông đường bộ xảy ra 47 vụ, làm chết 23 người, bị thương 37 người; giảm 22 vụ, giảm 15 người chết và giảm 13 người bị thương so với cùng kỳ năm trước. Đường sắt xảy ra 1 vụ tai nạn, làm 1 người tử vong, tăng 1 vụ và tăng 1 người chết; số người bị thương không thay đổi. Đường thủy không xảy ra tai nạn; so với cùng kỳ giảm 1 vụ, giảm 1 người chết và giảm 3 người bị thương.

Trong ngày 1/5, lực lượng chức năng xử lý hơn 3.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn

Về công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm, lực lượng công an các địa phương đã phát hiện 13.760 trường hợp vi phạm, lập biên bản xử lý 12.317 trường hợp. Qua đó, tạm giữ 55 xe ô tô, 3.459 xe mô tô và 308 phương tiện khác; tước 415 giấy phép lái xe (GPLX), trừ điểm GPLX đối với 1.995 trường hợp.

Các hành vi vi phạm chủ yếu gồm: vi phạm nồng độ cồn 3.118 trường hợp; vi phạm tốc độ 2.905 trường hợp; chở hàng quá tải trọng 41 trường hợp; quá khổ giới hạn 11 trường hợp; tự ý cải tạo phương tiện 3 trường hợp; chở quá số người quy định 109 trường hợp; đón, trả khách sai quy định 6 trường hợp; sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện 88 trường hợp; vi phạm ma túy 3 trường hợp.

Trên các tuyến cao tốc, các đội tuần tra kiểm soát thuộc Cục CSGT đã kiểm tra, phát hiện 427 trường hợp vi phạm, lập biên bản 48 trường hợp; tước GPLX 1 trường hợp, trừ điểm GPLX 15 trường hợp và gửi thông báo vi phạm 379 trường hợp.

Đối với đường thủy, lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý 187 trường hợp vi phạm; trong khi đó, lĩnh vực đường sắt phát hiện và lập biên bản xử lý 94 trường hợp vi phạm.

Cục CSGT nhận định, mặc dù tai nạn giao thông tiếp tục giảm sâu so với cùng kỳ, song nguy cơ vẫn tiềm ẩn trong những ngày cuối kỳ nghỉ lễ khi nhu cầu đi lại của người dân tăng cao. Lực lượng chức năng sẽ tiếp tục duy trì kiểm soát chặt chẽ, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên cả nước.