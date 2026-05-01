  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Tai nạn giao thông giảm mạnh, xử lý hơn 3.100 "ma men"

Thứ Sáu, 18:17, 01/05/2026
VOV.VN - Theo Cục Cảnh sát giao thông, trong ngày cao điểm kỳ nghỉ Quốc tế Lao động 1/5, toàn quốc xảy ra 48 vụ tai nạn giao thông, làm chết 24 người, bị thương 37 người. So với ngày 1/5/2025, số vụ tai nạn giảm 22 vụ, giảm 15 người chết và giảm 16 người bị thương.

Trong đó, tai nạn giao thông đường bộ xảy ra 47 vụ, làm chết 23 người, bị thương 37 người; giảm 22 vụ, giảm 15 người chết và giảm 13 người bị thương so với cùng kỳ năm trước. Đường sắt xảy ra 1 vụ tai nạn, làm 1 người tử vong, tăng 1 vụ và tăng 1 người chết; số người bị thương không thay đổi. Đường thủy không xảy ra tai nạn; so với cùng kỳ giảm 1 vụ, giảm 1 người chết và giảm 3 người bị thương.

Trong ngày 1/5, lực lượng chức năng xử lý hơn 3.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn

Về công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm, lực lượng công an các địa phương đã phát hiện 13.760 trường hợp vi phạm, lập biên bản xử lý 12.317 trường hợp. Qua đó, tạm giữ 55 xe ô tô, 3.459 xe mô tô và 308 phương tiện khác; tước 415 giấy phép lái xe (GPLX), trừ điểm GPLX đối với 1.995 trường hợp.

Các hành vi vi phạm chủ yếu gồm: vi phạm nồng độ cồn 3.118 trường hợp; vi phạm tốc độ 2.905 trường hợp; chở hàng quá tải trọng 41 trường hợp; quá khổ giới hạn 11 trường hợp; tự ý cải tạo phương tiện 3 trường hợp; chở quá số người quy định 109 trường hợp; đón, trả khách sai quy định 6 trường hợp; sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện 88 trường hợp; vi phạm ma túy 3 trường hợp.

Trên các tuyến cao tốc, các đội tuần tra kiểm soát thuộc Cục CSGT đã kiểm tra, phát hiện 427 trường hợp vi phạm, lập biên bản 48 trường hợp; tước GPLX 1 trường hợp, trừ điểm GPLX 15 trường hợp và gửi thông báo vi phạm 379 trường hợp.

Đối với đường thủy, lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý 187 trường hợp vi phạm; trong khi đó, lĩnh vực đường sắt phát hiện và lập biên bản xử lý 94 trường hợp vi phạm.

Cục CSGT nhận định, mặc dù tai nạn giao thông tiếp tục giảm sâu so với cùng kỳ, song nguy cơ vẫn tiềm ẩn trong những ngày cuối kỳ nghỉ lễ khi nhu cầu đi lại của người dân tăng cao. Lực lượng chức năng sẽ tiếp tục duy trì kiểm soát chặt chẽ, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên cả nước.

Văn Ngân/VOV.VN
Tag: tai nạn giao thông ngày 1/5 Cục CSGT nghỉ lễ 30/4 - 1/5 an toàn giao thông vi phạm nồng độ cồn vi phạm tốc độ tai nạn đường bộ tai nạn đường sắt xử phạt giao thông tuần tra kiểm soát
Tài xế Mercedes đâm xe liên hoàn trong khu đô thị ở Hà Nội vi phạm nồng độ cồn
Tài xế Mercedes đâm xe liên hoàn trong khu đô thị ở Hà Nội vi phạm nồng độ cồn

VOV.VN - Nam tài xế điều khiển ô tô Mercedes gây tai nạn liên hoàn trong khu đô thị ở Hà Nội được xác định vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,212 mg/lít khí thở. Vụ việc khiến một người bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Tài xế Mercedes đâm xe liên hoàn trong khu đô thị ở Hà Nội vi phạm nồng độ cồn

Tài xế Mercedes đâm xe liên hoàn trong khu đô thị ở Hà Nội vi phạm nồng độ cồn

VOV.VN - Nam tài xế điều khiển ô tô Mercedes gây tai nạn liên hoàn trong khu đô thị ở Hà Nội được xác định vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,212 mg/lít khí thở. Vụ việc khiến một người bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Tạm giữ thanh niên vi phạm nồng độ cồn, tăng ga đâm vào CSGT
Tạm giữ thanh niên vi phạm nồng độ cồn, tăng ga đâm vào CSGT

VOV.VN - Công an tỉnh Phú Thọ vừa ra lệnh tạm giữ đối tượng Bùi Văn Hùng về hành vi “Chống người thi hành công vụ” khi điều khiển xe đèo ba, không đội mũ bảo hiểm… lao vào tổ công tác khiến 1 cán bộ CSGT bị thương.

Tạm giữ thanh niên vi phạm nồng độ cồn, tăng ga đâm vào CSGT

Tạm giữ thanh niên vi phạm nồng độ cồn, tăng ga đâm vào CSGT

VOV.VN - Công an tỉnh Phú Thọ vừa ra lệnh tạm giữ đối tượng Bùi Văn Hùng về hành vi “Chống người thi hành công vụ” khi điều khiển xe đèo ba, không đội mũ bảo hiểm… lao vào tổ công tác khiến 1 cán bộ CSGT bị thương.

Khởi tố bị can gây tai nạn giao thông do vi phạm nồng độ cồn
Khởi tố bị can gây tai nạn giao thông do vi phạm nồng độ cồn

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Kim Tuấn, sinh năm 2001, trú tại xã Quảng Điền, thành phố Huế để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Khởi tố bị can gây tai nạn giao thông do vi phạm nồng độ cồn

Khởi tố bị can gây tai nạn giao thông do vi phạm nồng độ cồn

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Kim Tuấn, sinh năm 2001, trú tại xã Quảng Điền, thành phố Huế để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

