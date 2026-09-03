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Từ 4/9, Công an Hà Nội đồng loạt ra quân xử lý học sinh vi phạm giao thông

Thứ Năm, 15:53, 03/09/2026
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VOV.VN - Từ 4/9, CSGT và công an cấp xã trên địa bàn Hà Nội sẽ đồng loạt tăng cường tuyên truyền, kiểm tra và xử lý vi phạm giao thông liên quan đến học sinh, phụ huynh và phương tiện đưa, đón học sinh trước thềm năm học 2026-2027.

Đồng loạt xử lý vi phạm giao thông học sinh từ ngày 4/9

Ngày 3/9, đại diện Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị đang triển khai kế hoạch đẩy mạnh tuyên truyền, kiểm tra và xử lý vi phạm giao thông học sinh, phụ huynh và các phương tiện đưa, đón học sinh trong những tuần đầu năm học mới.

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Từ 4/9, CSGT và công an cấp xã trên địa bàn Hà Nội sẽ đồng loạt tăng cường tuyên truyền, kiểm tra và xử lý vi phạm giao thông liên quan đến học sinh, phụ huynh và phương tiện đưa, đón học sinh trước thềm năm học 2026-2027.

Theo Phòng CSGT, trong 8 tháng đầu năm 2026, tình hình tai nạn giao thông liên quan đến học sinh trên địa bàn Hà Nội đã giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2025. Tuy nhiên, tình trạng học sinh vi phạm quy định về trật tự, an toàn giao thông vẫn còn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn. Vì vậy, việc tuyên truyền, giáo dục và kiểm tra, xử lý cần được thực hiện thường xuyên, với sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường và lực lượng chức năng.

Theo kế hoạch, từ ngày 4/9, CSGT và công an cấp xã sẽ đồng loạt tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm giao thông liên quan đến học sinh và phụ huynh.

Tập trung xử lý học sinh đi xe khi chưa đủ tuổi

Trong đợt ra quân, lực lượng chức năng tập trung kiểm tra những hành vi có nguy cơ trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông. Các lỗi được chú trọng gồm học sinh chưa đủ tuổi điều khiển mô tô, xe gắn máy; không đội mũ bảo hiểm; chở quá số người quy định; vượt đèn đỏ, đi ngược chiều.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng sẽ xử lý các trường hợp dừng, đỗ phương tiện không đúng quy định; tự ý thay đổi kết cấu, “độ”, “chế”, “kích tốc”, “mở tốc” đối với xe điện. Đây là những hành vi được xác định có thể gây mất an toàn cho chính học sinh và những người tham gia giao thông khác.

Phụ huynh giao xe cho con chưa đủ điều kiện cũng bị kiểm tra

Một nội dung đáng chú ý trong kế hoạch của Công an Hà Nội là kiểm tra, xử lý trách nhiệm của phụ huynh và người quản lý phương tiện trong trường hợp giao xe hoặc để người chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Thông qua việc xử lý này, lực lượng chức năng hướng tới nâng cao trách nhiệm của gia đình trong quản lý, giáo dục con em chấp hành pháp luật về giao thông. Theo cơ quan chức năng, việc bảo đảm an toàn giao thông cho học sinh không chỉ phụ thuộc vào ý thức của các em mà còn cần sự giám sát, hướng dẫn và trách nhiệm của cha mẹ.

Ngoài kiểm tra, xử lý trực tiếp trên đường, Công an Hà Nội sẽ phối hợp với nhà trường và chính quyền địa phương kiểm tra việc sử dụng phương tiện của học sinh tại khu vực cổng trường và các điểm trông giữ xe. Lực lượng chức năng sẽ chấn chỉnh, xử lý việc nhận trông, giữ xe mô tô cho học sinh chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện.

Hoạt động này nhằm hạn chế tình trạng học sinh sử dụng xe mô tô, xe gắn máy khi chưa đủ tuổi hoặc chưa đáp ứng điều kiện theo quy định để đến trường.

Duy trì mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”

Cùng với công tác kiểm tra, xử lý vi phạm, Công an Hà Nội tiếp tục triển khai và tăng cường mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”. Các đội thanh niên tình nguyện tại khu vực cổng trường được duy trì và nhân rộng, góp phần hỗ trợ phân luồng, hướng dẫn học sinh, phụ huynh và phương tiện đưa đón học sinh.

Việc kết hợp giữa tuyên truyền, giáo dục với kiểm tra và xử lý vi phạm được kỳ vọng tạo chuyển biến rõ nét trong ý thức chấp hành pháp luật giao thông của học sinh và phụ huynh. Qua đó, Công an Hà Nội hướng tới nâng cao trách nhiệm của gia đình, nhà trường, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan, góp phần bảo đảm an toàn cho học sinh trong quá trình đến trường và trở về nhà.

Phụ huynh được khuyến cáo chủ động quản lý việc sử dụng phương tiện của con em, không giao xe cho người chưa đủ điều kiện điều khiển và thường xuyên nhắc nhở học sinh chấp hành nghiêm quy định về trật tự, an toàn giao thông.

Văn Ngân/VOV.VN
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