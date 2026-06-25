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Xử phạt 2 doanh nghiệp ở Quảng Ngãi vi phạm môi trường hơn 560 triệu đồng

Thứ Năm, 17:33, 25/06/2026
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VOV.VN - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Quảng Ngãi vừa quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với 2 doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh, với tổng số tiền phạt 566 triệu đồng.

Công ty Cổ phần Giấy Hiệp Thành, có trụ sở tại Khu công nghiệp Tịnh Phong, xã Thọ Phong, tỉnh Quảng Ngãi bị xử phạt 446 triệu đồng do vi phạm quy định về bảo vệ môi trường. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định doanh nghiệp này đã xả nước thải sản xuất ra môi trường có thông số vượt quy chuẩn kỹ thuật cho phép; đổ 32 tấn chất thải rắn thông thường trái quy định ra môi trường đất; lắp đặt đường ống dài 6,1m để xả nước thải sản xuất chưa qua xử lý ra khu vực đất trống phía Tây nhà máy.

xu phat 2 doanh nghiep o quang ngai vi pham moi truong hon 560 trieu dong hinh anh 1
Công ty Cổ phần Giấy Hiệp Thành, trụ sở tại Khu công nghiệp Tịnh Phong,

Còn Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Sinh Lộc, có trụ sở tại Cụm công nghiệp làng nghề Tịnh Ấn Tây, phường Trương Quang Trọng bị xử phạt 120 triệu đồng. Doanh nghiệp này có hành vi xả nước thải chứa các thông số môi trường thông thường vượt quy chuẩn kỹ thuật từ 10 lần trở lên, trong trường hợp thải lượng nước thải dưới 5m³/ngày đêm.

Thời gian gần đây, tình trạng ô nhiễm môi trường tại các khu vực sông, suối, kênh mương xung quanh các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh có chiều hướng gia tăng. Công an tỉnh Quảng Ngãi đã phối hợp với Cục Cảnh sát môi trường (Bộ Công an), Chi cục Bảo vệ môi trường miền Trung và Tây Nguyên thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi cùng chính quyền địa phương tổ chức nhiều đợt kiểm tra, khảo sát thực tế tại khu vực Cụm công nghiệp Tịnh Ấn Tây và dọc tuyến kênh Chìm Sơn Tịnh.

xu phat 2 doanh nghiep o quang ngai vi pham moi truong hon 560 trieu dong hinh anh 2
Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Sinh Lộc.

Kết quả kiểm tra cho thấy tuyến kênh này đang bị bồi lắng, lượng bùn tích tụ lớn, cây cối mọc trong lòng dẫn gây cản trở dòng chảy nhưng chưa được nạo vét. Kênh Chìm cũng là nơi tiếp nhận nhiều nguồn thải hỗn hợp gồm nước thải, rác thải sinh hoạt của người dân, nước thải từ một số cơ sở sản xuất trong Cụm công nghiệp Tịnh Ấn Tây và nước tháo nội đồng, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường.

Đặc biệt, vào mùa khô khi hệ thống thủy lợi Thạch Nham cắt nước tưới, kênh Chìm không có nguồn nước bổ sung, thời tiết nắng nóng kéo dài đã xảy ra hiện tượng cá chết, phát sinh mùi hôi, ảnh hưởng đời sống người dân khu vực xung quanh. Công an tỉnh Quảng Ngãi và Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Quảng Ngãi về kết quả kiểm tra, xử lý thông tin phản ánh ô nhiễm môi trường tại khu vực này.

Công an tỉnh Quảng Ngãi đã kiến nghị UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm xử lý triệt để ô nhiễm tại kênh Chìm Sơn Tịnh và phòng ngừa nguy cơ ô nhiễm tại các khu, cụm công nghiệp. Trong đó, nghiên cứu lộ trình di dời Cụm công nghiệp Tịnh Ấn Tây phù hợp với định hướng phát triển đô thị; rà soát các khu, cụm công nghiệp chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung; tăng cường giám sát việc thực hiện pháp luật về môi trường của các cơ sở sản xuất.

Thanh Thắng/VOV-Miền Trung
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