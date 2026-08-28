Xử phạt 9 tài xế xe khách không giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc

Hình ảnh không giữ khoảng cách an toàn giúp tài xế trực tiếp nhìn lại hành vi vi phạm

Tối 27/8, Đội CSGT đường bộ cao tố số 3, Cục Cảnh sát giao thông cho biết, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Cao Bồ - Mai Sơn - Quốc lộ 45 - Nghi Sơn, lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với 9 trường hợp lái xe khách có hành vi không giữ khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước.

Hình ảnh các phương tiện vi phạm bị lực lượng chức năng ghi lại. (Ảnh: Cục CSGT)

Theo Cục Cảnh sát giao thông, các trường hợp vi phạm đều được lực lượng CSGT cho xem lại clip, hình ảnh ghi nhận hành vi vi phạm. Sau khi trực tiếp xem lại hình ảnh, các tài xế đều công nhận hành vi vi phạm của mình và chấp hành việc lập biên bản theo quy định.

Lực lượng CSGT cho biết, hành vi không giữ khoảng cách an toàn được ghi nhận tại những đoạn tuyến cao tốc được tổ chức giao thông rõ ràng, có vạch kẻ xác định khoảng cách an toàn giữa xe phía trước và xe phía sau. Các phương tiện vi phạm được camera ghi nhận bằng clip, hình ảnh, qua đó giúp lực lượng chức năng xác định rõ hành vi của người điều khiển phương tiện.

Việc sử dụng hình ảnh trong quá trình kiểm tra, xử lý cũng giúp bảo đảm tính khách quan, minh bạch, đúng quy định. Đồng thời, người lái xe có thể trực tiếp xem lại tình huống và nhận thức rõ hành vi của mình. Cục Cảnh sát giao thông nhấn mạnh, mục tiêu của công tác kiểm tra, xử lý không phải là xử phạt thật nhiều mà nhằm cảnh báo, phòng ngừa nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, từng bước hình thành ý thức tự giác chấp hành pháp luật và thói quen lái xe an toàn.

Xe khách càng cần giữ khoảng cách an toàn

Theo lực lượng CSGT, việc giữ khoảng cách an toàn đặc biệt quan trọng đối với xe khách bởi mỗi phương tiện có thể chở theo nhiều hành khách. Khi phương tiện chạy phía trước xảy ra tình huống bất ngờ, nếu xe phía sau di chuyển quá sát, tài xế có thể không còn đủ thời gian và khoảng cách để xử lý. Điều này làm gia tăng nguy cơ va chạm, thậm chí dẫn tới tai nạn liên hoàn trên cao tốc.

Cục Cảnh sát giao thông đề nghị các lái xe, đặc biệt là lái xe kinh doanh vận tải hành khách, chủ động duy trì khoảng cách an toàn với phương tiện phía trước, tuân thủ hệ thống báo hiệu và tổ chức giao thông trên đường cao tốc. Một khoảng cách đủ an toàn có thể tạo nên khác biệt giữa một hành trình bình an và một vụ tai nạn đáng tiếc.

Cục Cảnh sát giao thông khuyến cáo người điều khiển phương tiện chấp hành quy định không chỉ để tránh bị xử phạt, mà trước hết để bảo vệ tính mạng, sức khỏe của bản thân, hành khách và những người cùng tham gia giao thông.