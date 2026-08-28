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Vì sao CSGT xử lý xe không giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc?

Thứ Sáu, 06:11, 28/08/2026
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VOV.VN - Việc xử lý xe không giữ khoảng cách an toàn với phương tiện chạy liền trước trên cao tốc nhằm phòng ngừa tai nạn, đặc biệt là những vụ va chạm liên hoàn có thể xảy ra khi phương tiện đang lưu thông với tốc độ cao.

Giữ khoảng cách để tránh tai nạn liên hoàn

Những ngày gần đây, việc lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) kiểm tra, xử lý hành vi không giữ khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước trên đường cao tốc nhận được sự quan tâm của dư luận và cộng đồng mạng. Theo Cục CSGT, mục tiêu cao nhất của việc kiểm tra, xử lý vi phạm không phải là xử phạt thật nhiều, mà là phòng ngừa tai nạn, nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông.

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Việc xử lý xe không giữ khoảng cách an toàn với phương tiện chạy liền trước trên cao tốc nhằm phòng ngừa tai nạn, đặc biệt là những vụ va chạm liên hoàn có thể xảy ra khi phương tiện đang lưu thông với tốc độ cao.

Trên đường cao tốc, các phương tiện thường di chuyển với tốc độ cao. Khi xe phía trước bất ngờ giảm tốc, phanh hoặc gặp sự cố, người điều khiển xe phía sau cần có đủ thời gian và khoảng cách để phản ứng.

Nếu chạy quá sát, tài xế có thể không kịp phanh hoặc chuyển hướng an toàn, từ đó dẫn đến va chạm. Trong điều kiện mật độ phương tiện lớn, một vụ va chạm ban đầu còn có nguy cơ kéo theo nhiều phương tiện phía sau, gây tai nạn liên hoàn và ùn tắc kéo dài. Do đó, duy trì khoảng cách an toàn là một trong những yêu cầu quan trọng khi điều khiển phương tiện trên cao tốc.

Vi phạm được ghi nhận bằng camera

Cục CSGT cho biết, lực lượng chức năng hiện ghi nhận, xử lý hành vi không giữ khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước trên cùng làn đường, cùng chiều di chuyển tại những đoạn tuyến cao tốc được tổ chức giao thông rõ ràng, minh bạch.

Việc xử lý được thực hiện tại những đoạn tuyến có vạch kẻ xác định khoảng cách an toàn và có camera ghi nhận clip, hình ảnh vi phạm. Điều này giúp việc phát hiện, xử lý vi phạm có căn cứ cụ thể, đồng thời góp phần nâng cao tính minh bạch trong quá trình thực thi pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.

Theo Cục CSGT, người điều khiển phương tiện cần thường xuyên quan sát, chủ động duy trì khoảng cách phù hợp với xe phía trước, thay vì chỉ chú ý đến tốc độ của phương tiện.

Trong điều kiện trời mưa, sương mù, mặt đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế hoặc mật độ phương tiện tăng cao, tài xế cần chủ động giảm tốc độ và tăng khoảng cách an toàn. Đặc biệt, tài xế không nên có tâm lý bám sát xe phía trước để tranh thủ vượt hoặc duy trì tốc độ. Trên cao tốc, chỉ một khoảnh khắc mất tập trung cũng có thể khiến người lái không kịp xử lý tình huống phát sinh.

Cao tốc dịp 2/9 dự báo đông phương tiện

Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 đang đến gần, nhu cầu đi lại của người dân và lưu lượng phương tiện trên các tuyến cao tốc được dự báo tăng cao. Cục CSGT khuyến cáo người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông trên cao tốc cần tuân thủ tốc độ và khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước; không bám đuôi, không chuyển làn đột ngột, không vượt ẩu.

Khi điều kiện thời tiết, mặt đường hoặc tầm nhìn không bảo đảm, tài xế cần chủ động giảm tốc độ, tăng khoảng cách và tập trung quan sát. Đồng thời, phải chấp hành hệ thống báo hiệu đường bộ cũng như hướng dẫn của lực lượng chức năng.

Giữ khoảng cách an toàn không đơn thuần là để tránh một lỗi vi phạm. Quan trọng hơn, đó là cách người lái xe tạo ra đủ thời gian và không gian để xử lý những tình huống bất ngờ, bảo vệ tính mạng của bản thân, người thân và những người cùng tham gia giao thông.

Theo Cục CSGT, mỗi lái xe tự giác chấp hành quy định là góp phần hạn chế tai nạn, giảm ùn tắc và xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh.

Văn Ngân/VOV.VN
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