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Xử phạt nhóm thanh, thiếu niên đi xe máy dàn hàng ngang

Thứ Năm, 15:40, 10/09/2026
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VOV.VN -   Từ phản ánh của người dân, Công an Lào Cai đã xác minh, làm rõ nhóm thanh, thiếu niên điều khiển xe mô tô có nhiều hành vi vi phạm về trật tự, an toàn giao thông và xử phạt số tiền hơn 22 triệu đồng.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an Lào Cai thông qua ứng dụng VNeTraffic đã tiếp nhận video phản ánh vi phạm của nhóm thanh, thiếu niên trên quốc lộ 32, đoạn qua thôn Tà Sung, xã Tú Lệ, tỉnh Lào Cai.

xu phat nhom thanh, thieu nien di xe may dan hang ngang hinh anh 1
    Hình ảnh vi phạm trật tự, an toàn giao thông được người dân cung cấp qua ứng dụng VNeTraffic.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an đã khẩn trương xác minh hình ảnh, phương tiện và những người có liên quan. Qua đó, xác định được 5 trường hợp. Quá trình làm việc, cả 5 trường hợp đều thừa nhận hành vi vi phạm của mình, với các lỗi phổ biến là không đội mũ bảo hiểm, không có gương chiếu hậu bên trái, không có bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự, không có đăng ký xe. Một số trường hợp chạy dàn hàng ngang từ 3 xe trở lên, không đi bên phải theo chiều đi của mình và điều khiển xe mô tô khi chưa đủ điều kiện về độ tuổi. Tổng số tiền phạt đối với 5 trường hợp là hơn 22,7 triệu đồng.

Lực lượng chức năng đã tạm giữ các phương tiện để xử lý theo quy định, đồng thời tiếp tục xác minh chủ phương tiện để làm rõ trách nhiệm trong trường hợp có hành vi giao xe, hoặc để xe cho người không đủ điều kiện điều khiển tham gia giao thông.

xu phat nhom thanh, thieu nien di xe may dan hang ngang hinh anh 2
  Lực lượng chức năng lập hồ sơ xử lý vi phạm, tạm giữ các phương tiện liên quan.

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lào Cai khuyến cáo các bậc phụ huynh tăng cường quản lý, tuyệt đối không giao hoặc để phương tiện cho con em mình sử dụng khi chưa đủ tuổi và chưa đủ điều kiện điều khiển. Thanh, thiếu niên cần nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật, không tụ tập điều khiển phương tiện chạy dàn hàng ngang, sử dụng điện thoại khi lái xe, hoặc thực hiện các hành vi gây mất an toàn giao thông.

hoc-sinh-vi-pham5.jpg

Xử lý nghiêm học sinh vi phạm giao thông tại Hà Nội: Phụ huynh phải gương mẫu trước hết

VOV.VN - Qua kiểm tra thực tế, lực lượng CSGT Hà Nội nhận thấy tình trạng học sinh, phụ huynh vi phạm trật tự, an toàn giao thông vẫn diễn biến khá phức tạp. Trung tá Hoàng Văn Bình, Phó Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 4, cho rằng tâm lý chủ quan của một bộ phận phụ huynh là vấn đề cần đặc biệt lưu ý.

CTV Lâm Bùi/VOV-Tây Bắc
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