Xuất hiện trăn bạch tạng quý hiếm ở Chợ Gạo, Đồng Tháp

Thứ Ba, 08:55, 07/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trung tâm Nuôi trồng nghiên cứu chế biến dược liệu - Quân khu 9 (Trại rắn Đồng Tâm) cho biết, vừa tiếp nhận một cá thể trăn bạch tạng từ UBND xã Chợ Gạo, tỉnh Đồng Tháp.

Mới đây, người dân phát hiện cá thể trăn bạch tạng tại khu vực giáp ranh Ấp 1 và Ấp 3, xã Chợ Gạo. Trăn có chiều dài hơn 3 m, nặng khoảng 25 kg. Nhận thấy đây là loại động vật quý hiếm nên chủ động báo chính quyền địa phương bàn giao cho Kiểm lâm tỉnh Đồng Tháp và Trại rắn Đồng Tâm bảo tồn, nghiên cứu khoa học.

xuat hien tran bach tang quy hiem o cho gao, Dong thap hinh anh 1
Trăn bạch do người dân xã Chợ Gạo phát hiện

Trăn bạch tạng là một đột biến di truyền khiến cơ thể không sản xuất melanin, thường có màu trắng, vàng hoặc kem, hoa văn nhạt (vàng/cam);  mắt đỏ hoặc hồng thuộc dạng hiếm.

xuat hien tran bach tang quy hiem o cho gao, Dong thap hinh anh 2
Trăn bạch đã được đưa vào nuôi, bảo tồn tại trại rắn Đồng Tâm

Việc người dân phát hiện và chủ động giao nộp cho cơ quan chức năng các loài động vật quý hiếm cho thấy tinh thần trách nhiệm trong việc bảo vệ động vật hoang dã, góp phần giữ gìn đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Chu Trinh/VOV-ĐBSCL
Tin liên quan

VOV.VN - Một thanh niên tại Cà Mau bắt được rái cá, đã chủ động giao nộp cho cơ quan chức năng. Hành động đẹp của anh góp phần vào công tác bảo vệ đa dạng sinh học tại địa phương.

“Chang hoang dã” và hành trình bảo tồn động vật hoang dã

VOV.VN - Từ ký ức ám ảnh về cảnh lấy mật gấu năm 8 tuổi, cô gái tuổi Ngọ Nguyễn Thị Thu Trang (SN 1990) dấn thân vào rừng sâu để theo đuổi con đường bảo tồn động vật hoang dã. Trên hành trình gần 20 năm ấy, cô lấy con người làm trung tâm, coi sinh kế và niềm tin cộng đồng là nền tảng cho sự bền vững của thiên nhiên.

Xử lý nghiêm nhiều vụ mua bán, vận chuyển động vật hoang dã quý hiếm

VOV.VN - Thời gian qua, Công an tỉnh Thanh Hóa liên tiếp phát hiện, đấu tranh và xử lý nhiều vụ mua bán, vận chuyển trái phép động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm. Các vụ việc được điều tra, khởi tố nghiêm minh, góp phần bảo vệ đa dạng sinh học, giữ gìn cân bằng hệ sinh thái và thượng tôn pháp luật.

