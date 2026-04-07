Thịt lợn bệnh vào trường học: Phụ huynh tăng giám sát bếp ăn trong nỗi sợ mơ hồ

Trong khi chờ cơ quan chức năng điều tra, thông tin cụ thể về vụ 300 tấn thịt lợn nhiễm bệnh “xuyên thủng” các lớp kiểm dịch tiêu thụ ngoài thị trường và len lỏi vào bếp ăn một số trường học ở Hà Nội, tâm lý hoang mang của các bậc phụ huynh là không tránh khỏi.

Tất cả đều chung một tâm trạng, không biết nhà trường nơi con mình học có “vô tình” nhập phải thực phẩm bẩn hay không? Và con cái của họ, đã phải ăn những thứ thực phẩm không qua kiểm dịch ấy trong bao lâu?

Anh Trung Dũng, ở phường Đội Cấn (Hà Nội), hiện có con học tại trường tiểu học FPT cho biết, ngay sau khi có thông tin cơ quan chức năng phát hiện một cơ sở cung cấp thịt lợn nhiễm bệnh cho một số trường học trên địa bàn, nhà trường đã gửi một thông báo làm rõ nguồn gốc thực phẩm nhập hằng ngày phục vụ bữa ăn cho các con. Động thái này được cho là nhằm giúp phụ huynh yên tâm về nguồn gốc thực phẩm được sử dụng trong bếp ăn của nhà trường.

Dù lo lắng như bao phụ huynh, anh vẫn đặt niềm tin vào trách nhiệm của nhà trường nơi con mình theo học. Là một thành viên trong Ban phụ huynh của lớp, ngay lập tức, anh đã trao đổi với các phụ huynh để có buổi làm việc trực tiếp với cán bộ phụ trách nhà trường về bữa ăn của các con.

Qua đó, truyền đạt lại toàn bộ thông tin chính thống với phụ huynh trong lớp, giúp họ có đầy đủ thông tin và yên tâm hơn. Đồng thời, theo anh Trung Dũng, ban phụ huynh cũng có những đề xuất cụ thể phối hợp với nhà trường kiểm soát tốt hơn các bữa ăn của học sinh.

“Khi chúng tôi nhận được tin về vấn đề an toàn thực phẩm thì cũng rất lo lắng. Nhưng sau khi có thông tin về thịt lợn có vấn đề như vậy thì nhà trường nơi con tôi học là trường tiểu học FPT đã có văn bản gửi phụ huynh khẳng định là nhà trường không sử dụng thực phẩm của đơn vị kia.

Và điều đó cũng phần nào giúp chúng tôi yên tâm hơn. Nhưng những ngày tiếp sau đó, chúng tôi cũng cử đại diện ban phụ huynh đến tận bếp của nhà trường để xem quá trình chế biến thực phẩm của nhà trường”.

Khác với trường hợp anh Dũng, chị Thu Trang ở phường Hồng Hà, hiện có con đang học bán trú trên địa bàn, lại hết sức lo lắng. Chị và các bậc phụ huynh chưa thấy có thông báo cụ thể của nhà trường về bữa ăn của các con.

“Gần đây tôi cũng có nghe về thông tin về vụ thịt lợn bệnh trong trường học, cháu nhà tôi đang học cấp 1, ăn học cả ngày ở trường, nên cũng lo, không biết nhà trường có kiểm soát được không? Nhưng chắc cũng vẫn phải bàn với ban phụ huynh phối hợp với trường để kiểm soát bữa ăn an toàn cho các con...”.

Ngay sau khi vụ việc gần 300 tấn thịt lợn mắc bệnh dịch tả châu Phi của cơ sở Cường Phát- đơn vị cung cấp nguyên liệu thịt lợn cho đơn vị chế biến, cung cấp suất ăn cho nhiều trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội- bị phanh phui, dù chưa thể xác thực nhà trường có “vô tình” nhập phải thực phẩm bẩn hay không, nhiều phụ huynh đã cắt bữa cơm trưa ở trường của con. Trên các diễn đàn kín môi trường internet, tất cả đều chung tâm trạng bức xúc, lo lắng, hoang mang cho sức khoẻ của các con.

Dù sự việc được phát hiện đã gần 1 tuần, chỉ có 1-2 trường xác nhận có nhập thịt lợn của cơ sở Cường Phát. Trước những lo ngại về an toàn thực phẩm trong trường học, hôm 4/4, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã yêu cầu các cơ sở giáo dục khẩn trương rà soát toàn bộ nguồn cung suất ăn, công khai đơn vị cung cấp và chấm dứt ngay hợp đồng nếu phát hiện vi phạm. Đồng thời, trách nhiệm người đứng đầu và cơ chế giám sát xã hội được nhấn mạnh nhằm ngăn chặn thực phẩm bẩn xâm nhập học đường.

Có lẽ, sẽ phải mất thêm một thời gian nữa, cơ quan chức năng mới biết được cụ thể danh sách những trường học có nhập thịt lợn bệnh. Do con số 2.900 trường học trên địa bàn thành phố đang rà soát lại các đầu mối cung cấp thực phẩm.

Trong lúc đó, các bậc phụ huynh phải tìm cách tự trấn an bằng niềm tin với nhà trường, như chia sẻ của anh Dũng: “Lo thì vẫn lo nhưng thực sự chúng tôi cho rằng không phải nhà trường nào cũng tắc trách như vậy. Chính vì thế đến thời điểm này chúng tôi cũng tạm thời yên tâm khi con chúng tôi được khẳng định ở trong một môi trường được đảm bảo. Hy vọng rằng chính quyền sẽ mạnh tay hơn trong việc siết chặt an toàn thực phẩm để không xảy ra tình trạng tương tự như vậy nữa…”

Câu hỏi đặt ra hiện nay của các phụ huynh là còn có bao nhiêu cơ sở như Cường Phát chưa bị phát hiện? Và con cái chúng ta đã phải ăn thực phẩm bẩn trong bao lâu? Việc phát hiện 300 tấn thịt lợn bệnh chỉ là phần nổi của tảng băng.

Trách nhiệm của cơ sở giết mổ kia chắc chắn sẽ bị xử lý nghiêm theo pháp luật, nhưng để thực phẩm bẩn len lỏi vào trong trường học, hay thậm chí ngoài chợ, trên bữa ăn của từng gia đình những đơn vị liên quan như y tế, nông nghiệp, công thương… cũng không tránh khỏi trách nhiệm.

Trao đổi với VOV Giao thông, PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh, chuyên gia công nghệ thực phẩm cho rằng, để xảy ra tình trạng lợn nhiễm bệnh lưu thông trên thị trường, trách nhiệm đầu tiên thuộc về các cơ quan quản lý nhà nước.

Chúng ta chưa có một chế tài đủ nghiêm khắc để ngăn chặn, xử lý thực phẩm bẩn. Tiếp đến là trách nhiệm của lãnh đạo nhà trường khi chưa giám sát chặt chẽ nguồn thực phẩm vào bếp ăn phục vụ cho các con:

"Ở đây chúng ta cần hiểu căn nguyên vấn đề quản lý dịch tễ của mình còn lơi lỏng, còn yếu. Phải có chiến lược quản lý chặt chẽ dịch tễ để tránh lợn bị dịch. Trong vấn đề quản lý về vệ sinh an toàn thực phẩm, tại sao có cơ quan chức năng kiểm tra mà vẫn lọt thịt lợn bệnh lại vào được trường học?

Ai phải chịu trách nhiệm? Hiệu trưởng trường cũng phải chịu trách nhiệm, lãnh đạo trường phải là người chịu trách nhiệm kiểm tra thịt lợn đưa vào trường, và cả những thực phẩm khác nữa…"

Tóm lại, chỉ khi tất cả làm đúng phần việc của mình, với lương tâm và trách nhiệm, sự việc sẽ được kiểm soát ngay từ đầu, và sẽ không còn những nỗi lo mơ hồ về thực phẩm trên bàn ăn hàng ngày của gia đình, hay những bữa ăn của con cái họ ở trường học nữa.