Xúc động đón hai liệt sĩ hy sinh tại chiến trường Tây Nam về quê hương Phú Thọ

Sau hơn 47 năm, hai liệt sĩ được đưa về an nghỉ tại quê nhà Phú Thọ

Theo thông tin được cung cấp, liệt sĩ Hà Văn Đối sinh năm 1955, nhập ngũ tháng 4/1974, hy sinh ngày 15/1/1979. Hài cốt liệt sĩ được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đồi 82, thuộc địa phận xã Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.

Trong sự xúc động không nói thành lời của người thân, bà con xã Minh Đài trang trọng đón hài cốt hai liệt sĩ hy sinh tại chiến trường Tây Nam sau gần 50 năm xa quê.

Liệt sĩ Hà Quang Trưng sinh năm 1959, nhập ngũ tháng 8/1978, hy sinh ngày 12/3/1979. Sau khi hy sinh, hài cốt liệt sĩ được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Trà Võ, thuộc địa phận xã Thạch Đức, tỉnh Tây Ninh.

Sau hơn 47 năm an nghỉ tại các nghĩa trang liệt sĩ ở tỉnh Tây Ninh, hài cốt hai liệt sĩ được đưa về quê hương Minh Đài. Sự kiện mang ý nghĩa sâu sắc đối với gia đình, dòng họ, đồng thời đáp ứng nguyện vọng của thân nhân và thể hiện trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo người có công với cách mạng.

Lễ đón nhận hài cốt được tổ chức trong không khí trang nghiêm, thành kính, với sự tham gia của đại diện cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng chức năng, thân nhân gia đình, dòng họ và đông đảo người dân địa phương.

Nghi thức đón hài cốt liệt sĩ trở về địa phương được diễn ra trang trọng

Sau lễ đón, hài cốt liệt sĩ Hà Quang Trưng được đưa về gia đình tại thôn Tân Lập; hài cốt liệt sĩ Hà Văn Đối được đưa về gia đình tại thôn Vinh Quang, xã Minh Đài, để tổ chức lễ viếng và các nghi thức theo phong tục.

Theo chương trình, lễ viếng hai liệt sĩ được tổ chức từ 14h30 ngày 16/10 đến 7h ngày 17/10/2026 tại gia đình.

Chu đáo công tác tri ân, chăm lo gia đình liệt sĩ

Trong chiều 16/10, các đoàn công tác của xã Minh Đài đã đến thăm viếng, dâng hương tưởng niệm hai liệt sĩ và chia sẻ với thân nhân gia đình.

Tại gia đình liệt sĩ Hà Quang Trưng ở thôn Tân Lập, đoàn do ông Bùi Ngọc Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Minh Đài, làm trưởng đoàn đến viếng. Tại gia đình liệt sĩ Hà Văn Đối ở thôn Vinh Quang, đoàn do ông Hoàng Anh Nghĩa, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Minh Đài, làm trưởng đoàn.

Theo ông Hoàng Anh Nghĩa, việc đón nhận hài cốt hai liệt sĩ Hà Văn Đối và Hà Quang Trưng trở về quê hương là sự kiện thiêng liêng, có ý nghĩa đối với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Minh Đài.

Thế hệ tương lại của xã Minh Đài đến viếng, dâng hương và chia buồn cùng gia đình thân nhân liệt sĩ.

Ông Hoàng Anh Nghĩa nhấn mạnh, hoạt động này không chỉ thể hiện sự tri ân đối với những người đã hy sinh vì nền hòa bình của Tổ quốc mà còn góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước và trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay.

Để lễ đón nhận diễn ra trang trọng, chu đáo, UBND xã Minh Đài đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng dân quân tự vệ và hai thôn Tân Lập, Vinh Quang chuẩn bị các điều kiện cần thiết, hỗ trợ gia đình tổ chức các nghi thức. Công tác hậu cần, bảo đảm an ninh trật tự và các hoạt động liên quan được địa phương quan tâm thực hiện.

Việc đưa hài cốt hai liệt sĩ trở về quê nhà sau hơn 47 năm không chỉ là niềm an ủi đối với gia đình, dòng họ mà còn thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân xã Minh Đài đối với công tác chăm lo người có công với cách mạng.

Đây cũng là dịp để nhắc nhớ các thế hệ về sự hy sinh của những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc, từ đó tiếp tục phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, thực hiện tốt hơn nữa công tác đền ơn đáp nghĩa tại địa phương.

Một số hình ảnh đón hai liệt sĩ về quê hương Minh Đài, Phú Thọ: