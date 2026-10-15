Xúc động Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ tại Hải Phòng, Cần Thơ và Tuyên Quang

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Sáng 15/10, thành phố Hải Phòng, thành phố Cần Thơ và tỉnh Tuyên Quang đã long trọng tổ chức Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm và quy tập trên địa bàn 3 tỉnh, thành phố trong chiến dịch 500 ngày đêm.

Theo kế hoạch, tại tỉnh Tuyên Quang sẽ tổ chức Lễ truy điệu, an táng 93 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại khu vực xã Thanh Thủy, xã Minh Tân, xã Vĩnh Tuy, phường Bình Thuận

Tại thành phố Hải Phòng sẽ tổ chức Lễ truy điệu, an táng 56 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại khu vực thôn Mai Sơn, xã Vĩnh Bảo

Tại thành phố Cần Thơ sẽ tổ chức Lễ truy điệu, an táng 120 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại khu vực xã Đông Phước, xã Thới Lai.

Đây là các hoạt động hết sức thiêng liêng, có ý nghĩa chính trị và nhân văn sâu sắc, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần trí ân, giáo dục truyên thống cách mạng đến đông đảo tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.

Buổi lễ được truyền hình trực tiếp trên nền tảng truyền hình số quốc gia VTVgo. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ cập nhật trực tiếp không khí trang nghiêm của Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ tại 3 điểm cầu gồm: Khu vực Mả Chìa (thôn Mai Sơn, xã Vĩnh Bảo, Hải Phòng); Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Cần Thơ (thành phố Cần Thơ) và Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên (tỉnh Tuyên Quang).