Xúc động Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ tại Hải Phòng, Cần Thơ và Tuyên Quang
VOV.VN - Sáng 15/10, thành phố Hải Phòng, thành phố Cần Thơ và tỉnh Tuyên Quang đã long trọng tổ chức Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm và quy tập trên địa bàn 3 tỉnh, thành phố trong chiến dịch 500 ngày đêm.
Sáng 15/10, thành phố Hải Phòng, thành phố Cần Thơ và tỉnh Tuyên Quang đã long trọng tổ chức Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm và quy tập trên địa bàn 3 tỉnh, thành phố trong chiến dịch 500 ngày đêm.
Theo kế hoạch, tại tỉnh Tuyên Quang sẽ tổ chức Lễ truy điệu, an táng 93 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại khu vực xã Thanh Thủy, xã Minh Tân, xã Vĩnh Tuy, phường Bình Thuận
Tại thành phố Hải Phòng sẽ tổ chức Lễ truy điệu, an táng 56 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại khu vực thôn Mai Sơn, xã Vĩnh Bảo
Tại thành phố Cần Thơ sẽ tổ chức Lễ truy điệu, an táng 120 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại khu vực xã Đông Phước, xã Thới Lai.
Đây là các hoạt động hết sức thiêng liêng, có ý nghĩa chính trị và nhân văn sâu sắc, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần trí ân, giáo dục truyên thống cách mạng đến đông đảo tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.
Buổi lễ được truyền hình trực tiếp trên nền tảng truyền hình số quốc gia VTVgo. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ cập nhật trực tiếp không khí trang nghiêm của Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ tại 3 điểm cầu gồm: Khu vực Mả Chìa (thôn Mai Sơn, xã Vĩnh Bảo, Hải Phòng); Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Cần Thơ (thành phố Cần Thơ) và Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên (tỉnh Tuyên Quang).
Tại thành phố Hải Phòng, Lễ viếng, truy điệu và an táng 56 hài cốt liệt sĩ, đồng bào tử nạn sẽ diễn ra long trọng tại khu vực Mả Chìa (thôn Mai Sơn, xã Vĩnh Bảo, Hải Phòng). Theo hồ sơ lưu trữ và thông tin từ các nhân chứng, thân nhân liệt sĩ, trong những năm 1950–1951, sau trận càn đánh chiếm huyện Vĩnh Bảo (cũ), thực dân Pháp lập thêm bốt Mai Sơn tại xã Nhân Hòa, nay thuộc xã Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng. Bốt được xây dựng kiên cố, tường đá dày, cao hơn 3m, bao quanh là hào sâu và hàng rào dây thép gai. Tại đây, thực dân Pháp bố trí một đội quân gồm lính chính quy và lính phụ trợ, thường xuyên tổ chức các cuộc lùng sục, càn quét các xã lân cận, bắt giữ hàng trăm người nghi ủng hộ cách mạng. Nhiều người bị đưa về Bốt Mai Sơn tra tấn, sau đó bị giải ra khu vực Mả Chìa hành quyết và chôn cất tại đây.
Hải Phòng sẵn sàng cho lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ và đồng bào tử nạn
VOV.VN - Các lực lượng chức năng thành phố Hải Phòng và xã Vĩnh Bảo đã hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng cho lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ, đồng bào tử nạn tại khu vực Mả Chìa (thôn Mai Sơn, xã Vĩnh Bảo), diễn ra vào sáng mai (15/10).
Theo kế hoạch, lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ, đồng bào tử nạn tại khu vực Mả Chìa sẽ diễn ra lúc 8 giờ sáng 15/10. Sau khi hoàn thành công tác tìm kiếm, quy tập và an táng, thành phố Hải Phòng dự kiến nghiên cứu đầu tư xây dựng khu vực Mả Chìa trở thành Khu tưởng niệm các liệt sĩ và đồng bào tử nạn trong kháng chiến chống thực dân Pháp. Đây sẽ là địa chỉ giáo dục truyền thống cách mạng, tưởng nhớ những người đã hy sinh, mất mát trong chiến tranh, góp phần bồi đắp lòng yêu nước và phát huy đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.
Trước đó, sáng 14/10, đoàn công tác của Quân khu 3 và thành phố Hải Phòng đã trực tiếp kiểm tra, tổng duyệt chương trình lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ, đồng bào tử nạn. Các nội dung về bố trí địa điểm, cơ sở vật chất, nghi thức tổ chức, phân công nhiệm vụ và phương án bảo đảm an ninh, an toàn được rà soát kỹ lưỡng, bảo đảm buổi lễ diễn ra trang nghiêm, chu đáo, đúng kế hoạch.
Tại thành phố Cần Thơ, ngày 14/10, Ban Chỉ đạo 515 thành phố Cần Thơ tổ chức tổng duyệt chương trình Lễ viếng, truy điệu và an táng 120 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập trên địa bàn trong khuôn khổ “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” do Ban Chỉ đạo Quốc gia 515 phát động.
Cần Thơ chuẩn bị cho lễ viếng, truy điệu và an táng 120 hài cốt liệt sĩ
VOV.VN - Việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ góp phần đưa các liệt sĩ còn nằm lại trên chiến trường năm xưa về an táng tại nghĩa trang, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân, gia đình liệt sĩ và thể hiện trách nhiệm của các cấp, ngành trong công tác đền ơn đáp nghĩa.
Theo kế hoạch, lễ viếng, truy điệu và an táng 120 hài cốt liệt sĩ sẽ diễn ra sáng 15/10 tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Cần Thơ. Các hài cốt liệt sĩ do Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ lâm thời thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố và Đội K90 (Cục Chính trị Quân khu 9) tìm kiếm, quy tập tại xã Đông Phước và xã Thới Lai.
Việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ góp phần đưa các liệt sĩ còn nằm lại trên chiến trường năm xưa về an táng tại nghĩa trang, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân, gia đình liệt sĩ và thể hiện trách nhiệm của các cấp, ngành trong công tác đền ơn đáp nghĩa.
Tại tỉnh Tuyên Quang, theo kế hoạch, Lễ viếng, truy điệu và an táng 93 hài cốt liệt sĩ sẽ diễn ra từ 8h ngày 15/10 tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên, xã Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang. Trong tổng số 93 hài cốt liệt sĩ, có 18 hài cốt liệt sĩ đơn và 6 mộ tập thể được xác định gồm 75 hài cốt liệt sĩ.
Đây là hoạt động tri ân những người đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời góp phần lan tỏa ý nghĩa của “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.
Tuyên Quang sẵn sàng cho lễ truy điệu, an táng 93 hài cốt liệt sĩ
VOV.VN - Tuyên Quang đã hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 93 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Vị Xuyên vào ngày 15/10, bảo đảm trang nghiêm, thành kính, tri ân những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Trước đó, chiều 14/10, tại Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, xã Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tuyên Quang đã long trọng tổ chức lễ tiễn đưa 93 liệt sĩ hy sinh trong các cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc từ Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đến Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên. Trong không khí trang nghiêm, xúc động, các đại biểu thành kính tưởng nhớ những người lính đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Thông tin về quá trình tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, Thượng tá Nguyễn Hữu Tiệp, Phó Đội trưởng Đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang cho biết, thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã triển khai tìm kiếm tại 4 vùng dự án, gồm các xã Lao Chải, Minh Tân, Thanh Thủy và các khu vực liên quan.
Phóng viên Linh Thương/VOV.VN thông tin từ Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên (Tuyên Quang): Trước khi bước vào buổi lễ chính thức lúc 8h sáng nay, từ 6h45', các nhân viên Trung tâm Dịch vụ công xã Vị Xuyên đã chuẩn bị các giỏ hoa trên các phần mộ liệt sĩ. Đồng thời, các lực lượng tham dự buổi lễ tiến hành duyệt lại lần cuối trước khi lễ dâng hương, dâng lễ, viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ bắt đầu.
Phóng viên Hồng Phương/VOV-ĐBSCL thông tin từ Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Cần Thơ: Sáng nay (15/10), Lễ viếng, truy điệu và an táng 120 hài cốt liệt sĩ được Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ lâm thời Bộ CHQS thành phố và Đội K90 Cục Chính trị Quân khu 9 quy tập tại xã Đông Phước và xã Thới Lai sẽ được Ban Chỉ đạo 515 thành phố tổ chức tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Cần Thơ.
120 quách đựng hài cốt liệt sĩ được lực lượng chức năng đặt ngay ngắn trên giá khiêng, phủ Quốc kỳ, bên ngoài có lồng kính bảo vệ. Lực lượng tiêu binh đứng túc trực, giữ sự trang nghiêm tại khu vực tổ chức lễ.
Chương trình có sự tham dự của lãnh đạo Trung ương, Bộ Quốc phòng, Quân khu 9, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN thành phố Cần Thơ, các sở, ban, ngành, đoàn thể và địa phương. Khoảng 800 cán bộ, chiến sĩ và đoàn viên, thanh niên sẽ tham gia phục vụ lễ.
Chương trình buổi lễ gồm thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nhà tưởng niệm thuộc Nghĩa trang liệt sĩ thành phố; lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ.
Thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm, Ban Chỉ đạo 515 thành phố Cần Thơ đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên tuyền, vận động cung cấp thông tin về mộ liệt sĩ, Ban Chỉ đạo 515 thành phố đã thành lập Tổ nghiên cứu chuyên sâu giúp việc cho Ban Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xác lập hồ sơ về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, thu thập thông tin, tổ chức hội thảo xác minh, kết luận, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
Được sự hỗ trợ nhiệt tình của cấp ủy, chính quyền và nhân dân, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Cần Thơ đã phối hợp và tổ chức quy tập được 158 hài cốt liệt sĩ, đã tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng 38 hài cốt liệt sĩ và hôm nay tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng 120 hài cốt liệt sĩ.
Phóng viên Thanh Nga/VOV-Đông Bắc từ thôn Mai Sơn, xã Vĩnh Bảo, Hải Phòng thông tin: Ngay từ sáng sớm, đông đảo người dân, thân nhân liệt sĩ, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên và học sinh đã có mặt tại khu vực Mả Chìa, thôn Mai Sơn, xã Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng để tham dự Lễ viếng, truy điệu và an táng 56 hài cốt liệt sĩ và đồng bào hy sinh, tử nạn trong kháng chiến chống thực dân Pháp.
Từ đầu giờ sáng, không khí tại khu vực Mả Chìa đã trang nghiêm, xúc động. Trong dòng người về dự lễ có những bậc cao niên, thân nhân liệt sĩ, đông đảo người dân địa phương cùng các đoàn viên, thanh niên và học sinh trên địa bàn xã Vĩnh Bảo.
Những mái đầu bạc xen lẫn các gương mặt trẻ, nhiều thế hệ cùng hội tụ tại nơi ghi dấu những mất mát, hy sinh trong chiến tranh, thành kính tưởng nhớ những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Để phục vụ buổi lễ, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Hải Phòng đã huy động hơn 200 cán bộ, chiến sĩ thường trực, dân quân cùng 90 đoàn viên, thanh niên tham gia thực hiện các nhiệm vụ được phân công. Công tác tổ chức, đón tiếp, bảo đảm an ninh, an toàn và các nghi thức được chuẩn bị chu đáo, bảo đảm buổi lễ diễn ra trang nghiêm, thành kính.
Phóng viên Hồng Phương/VOV-ĐBSCL thông tin từ Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Cần Thơ: Đúng 8h, Lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ đã diễn ra trang trọng tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Cần Thơ.
Tại buổi lễ, ông Lê Công Lý - Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố Cần Thơ đã thắp hương và đọc lời điếu, bày tỏ lòng thành kính, tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
“Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Cần Thơ nguyện sẽ đoàn kết một lòng, tiếp bước con đường mà Đảng, Bác Hồ đã lựa chọn, nguyện sẽ tiếp tục bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ và xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp để xứng đáng với sự hy sinh cao cả của các liệt sĩ; chúng tôi nguyện sẽ chăm sóc chu đáo phần mộ của các liệt sĩ. Xin gửi lời cảm ơn và tri ân sâu sắc tới gia đình, thân nhân liệt sĩ đã có công sinh thành và hiến dâng cho Tổ quốc những người con ưu tú”, ông Lê Công Lý bày tỏ.
Sau lễ viếng, ông Lê Minh Trí, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương và Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Trưởng ban chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đã thực hiện nghi thức tiễn đưa hài cốt liệt sĩ số 1 về nơi an táng.
Trung tướng Hồ Văn Thái, Bí thư Đảng ủy - Chính ủy Quân khu và ông Đỗ Thanh Bình - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy - Trưởng Đoàn ĐBQH TP. Cần Thơ lên tiễn đưa liệt sĩ số 2.
Thiếu tướng Huỳnh Văn Ngon, Ủy viên BTV Đảng ủy - Phó Chính ủy - Trưởng BCĐ 515 Quân khu và đồng chí Trương Cảnh Tuyên - Phó Bí thư Thành ủy - Chủ tịch UBND thành phố lên tiễn đưa liệt sĩ số 3.
Đại tá Lê Văn Sơn - Phó Cục trưởng Cục Chính sách-xã hội - Phó Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ và bà Mã Thị Tươi - Ủy viên BTV Thành ủy - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố lên tiễn đưa liệt sĩ số 4.
Ông Lê Công Lý, Ủy viên BTV Thành ủy - Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố và ông Nguyễn Văn Khởi, Thành ủy viên - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân - Trưởng Ban Chỉ đạo 515 thành phố lên tiễn đưa liệt sĩ số 5.
Từ liệt sĩ số 06 đến số 120, các đại biểu còn lại cùng di chuyển hài cốt liệt sĩ ra vị trí an táng.
Nghi thức an táng diễn ra trong không khí thiêng liêng và xúc động. Các lực lượng bắt đầu thực hiện nghi thức tháo Quốc kỳ phủ trên linh cữu, trước khi chậm rãi hạ huyệt, đưa các anh hùng liệt sĩ về với lòng đất mẹ.
Phóng viên Thanh Nga/VOV-Đông Bắc từ thôn Mai Sơn, xã Vĩnh Bảo, Hải Phòng thông tin: Đúng 8h, Lễ viếng, truy điệu và an táng 56 hài cốt liệt sĩ và đồng bào tử nạn trong kháng chiến chống thực dân Pháp tại Mả Chìa (thôn Mai Sơn, xã Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng) chính thức bắt đầu.
Dự buổi lễ có ông Trần Sỹ Thanh, Uỷ viên Bộ Chính trị Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương; Thiếu tướng Huỳnh Tấn Hùng, Chính uỷ Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng; Trung tướng Nguyễn Đức Hưng, Uỷ viên Quân uỷ Trung ương, Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Quân khu 3. Lãnh đạo TP Hải Phòng có ông Lê Ngọc Châu, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng, ông Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng...
Sau phần ổn định tổ chức, giới thiệu đại biểu là các nghi thức đánh trống, thỉnh chuông, dâng hương tưởng niệm; tiếp đó là lễ truy điệu, phút mặc niệm và các nghi thức an táng, tiễn đưa các liệt sĩ và đồng bào tử nạn trong kháng chiến chống thực dân Pháp.
Khu vực Mả Chìa từng là nơi thực dân Pháp hành quyết nhiều cán bộ, chiến sĩ cách mạng và người dân trong những năm 1950–1951. Khi đó, từ bốt Mai Sơn, thực dân Pháp tổ chức các cuộc càn quét, bắt giữ, tra tấn những người nghi ủng hộ cách mạng, sau đó đưa ra khu vực Mả Chìa hành quyết và chôn cất, trong đó có những hố chôn tập thể hàng chục người.
Triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, từ ngày 26/9 đến 5/10 vừa qua, các lực lượng chức năng thành phố Hải Phòng đã tiến hành khai quật khu vực Mả Chìa, tìm kiếm, quy tập được 56 hài cốt liệt sĩ và đồng bào tử nạn. Và hôm nay, sau hơn 70 năm, những người đã nằm lại nơi đây được tổ chức truy điệu, an táng trang trọng, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và lòng tri ân sâu sắc của các thế hệ hôm nay.
Phóng viên Linh Thương/VOV.VN cập nhật thông tin từ Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên (Tuyên Quang): Trước khi vào buổi lễ chính thức, các đại biểu đã làm Lễ dâng hương, dâng lễ các Anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ Liệt sĩ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Đây là hoạt động mang ý nghĩa tri ân sâu sắc, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam.
Đúng 8h, Lễ viếng, truy điệu và an táng 93 hài cốt liệt sĩ hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, được quy tập tại các xã Thanh Thủy, Minh Tân, Vĩnh Tuy và phường Bình Thuận, được tổ chức trang trọng tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên.
Tham dự buổi lễ có ông Đỗ Văn Chiến, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Cùng dự có các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành Trung ương.
Về phía đại biểu tỉnh Tuyên Quang có ông Hầu A Lềnh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Phan Huy Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ma Thế Hồng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh. Cùng dự có các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo UBND tỉnh; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang, Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh; các ban, sở, ngành; lãnh đạo, cán bộ, Nhân dân, lực lượng vũ trang xã Vị Xuyên.
Phóng viên Hồng Phương/VOV-ĐBSCL thông tin từ Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Cần Thơ: Sau khi tiến hành lễ truy điệu và di quan, nghi thức đóng nắp mộ và phủ quốc kỳ được thực hiện nghiêm trang. Các anh hùng liệt sĩ được đưa về lòng đất mẹ với sự biết ơn sâu sắc của thế hệ hôm nay.
Đứng trước những phần mộ mới được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Cần Thơ, các đại biểu bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn và tri ân sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ. Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân thành phố nguyện chăm sóc, giữ gìn chu đáo phần mộ các liệt sĩ, để các anh được yên nghỉ trong lòng đất quê hương Cần Thơ.
Lễ truy điệu, an táng 120 hài cốt liệt sĩ một lần nữa khẳng định truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc; đồng thời nhắc nhở các thế hệ hôm nay và mai sau luôn ghi nhớ công lao, sự hy sinh to lớn của các Anh hùng liệt sĩ, tiếp tục chung sức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Phóng viên Thanh Nga/VOV-Đông Bắc từ thôn Mai Sơn, xã Vĩnh Bảo, Hải Phòng thông tin: Tiếp tục chương trình lễ viếng, truy điệu và an táng 56 hài cốt liệt sĩ và đồng bào tử nạn tại khu vực Mả Chìa, xã Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng sáng nay (15/10), các đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, Quân khu 3 và thành phố Hải Phòng lần lượt dâng hoa, dâng hương, thành kính tưởng niệm những người đã hy sinh trong kháng chiến chống thực dân Pháp.
Sau nghi thức đánh trống, thỉnh chiêng, đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước do ông Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm trưởng đoàn tiến lên dâng hoa, dâng hương, kính viếng anh linh các liệt sĩ và đồng bào tử nạn.
Tiếp đó, đoàn đại biểu Ban Chỉ đạo 515 quốc gia và các cơ quan Bộ Quốc phòng; đoàn đại biểu Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 3; đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hải Phòng do Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Châu làm trưởng đoàn lần lượt dâng hoa, dâng hương tưởng niệm. Các đoàn đại biểu lực lượng vũ trang thành phố, đại diện các địa phương trên địa bàn huyện Vĩnh Bảo trước đây cũng thành kính dâng hương, tưởng nhớ các liệt sĩ và đồng bào tử nạn.
Không khí buổi lễ đặc biệt xúc động khi đại diện các gia đình, thân nhân liệt sĩ tiến lên thắp những nén hương tưởng nhớ người thân. Hơn 70 năm đã trôi qua, những người từng bị thực dân Pháp sát hại tại Mả Chìa nay được tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng trang trọng. Đối với những gia đình có người thân nằm lại nơi đây, buổi lễ mang ý nghĩa đặc biệt, khép lại những năm tháng đợi chờ, mong mỏi tìm được hài cốt người thân.
Trong không khí trang nghiêm, đông đảo cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, cựu chiến binh, người dân địa phương, đoàn viên, thanh niên và học sinh cùng hướng về nơi đặt 56 hài cốt liệt sĩ và đồng bào tử nạn. Sự hiện diện của nhiều thế hệ thể hiện lòng tri ân sâu sắc đối với những người đã ngã xuống, đồng thời nhắc nhở thế hệ hôm nay về những mất mát, hy sinh trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc.
Sau lễ viếng, buổi lễ tiếp tục với nghi thức truy điệu, đọc lời điếu, đại diện thân nhân liệt sĩ phát biểu và phút mặc niệm trước khi di chuyển các hài cốt về vị trí an táng.
Phóng viên Thanh Nga/VOV-Đông Bắc từ thôn Mai Sơn, xã Vĩnh Bảo, Hải Phòng thông tin: Trong không khí trang nghiêm, xúc động của lễ truy điệu và an táng 56 hài cốt liệt sĩ và đồng bào tử nạn tại khu vực Mả Chìa, xã Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng, lời phát biểu của ông Vũ Tiến Thuật, đại diện thân nhân các liệt sĩ và hương hồn đồng bào tử nạn đã gợi lại những mất mát, đau thương kéo dài suốt hơn 70 năm.
Ông Vũ Tiến Thuật cho biết, ông là cháu ruột của liệt sĩ Vũ Văn Hữu, người đã bị thực dân Pháp sát hại tại Mả Chìa. Trong gia đình ông, ký ức về người thân đã khuất được truyền lại qua nhiều thế hệ. Những người nằm lại nơi đây có người thân đã biết họ bị sát hại, nhưng không biết nơi chôn cất, có người mãi mãi không tìm được hài cốt.
Đặc biệt xúc động, ông nhắc lại câu chuyện nhiều gia đình từng tìm kiếm người thân trong vô vọng. Có người đến tận ngày cuối đời vẫn đau đáu mong tìm được hài cốt người thân. Ông chia sẻ: “Mấy đời trong nhà tôi sống với nỗi nhớ thương, niềm tự hào và cả nỗi khắc khoải: bao giờ mới tìm được hài cốt của bác”.
Sau nhiều thập kỷ, những mong mỏi ấy đã dần trở thành hiện thực. Trong bài phát biểu, ông Vũ Tiến Thuật bày tỏ sự biết ơn đối với các lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, chính quyền và nhân dân địa phương đã nỗ lực đưa những người nằm lại Mả Chìa trở về nơi an nghỉ trang trọng.
Trong giây phút xúc động, ông Vũ Tiến Thuật thay mặt các gia đình thân nhân liệt sĩ và hương hồn đồng bào tử nạn bày tỏ: “Cầu mong anh linh các liệt sĩ và hương hồn đồng bào tử nạn được yên nghỉ. Xin trân trọng cảm ơn!”.
Phóng viên Linh Thương/VOV.VN thông tin từ Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên (Tuyên Quang): Sau lễ truy điệu, trong không khí trang nghiêm, thành kính và niềm xúc động sâu sắc, các đại biểu cùng cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và Nhân dân tiễn đưa 93 hài cốt liệt sĩ về nơi an nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên.
Nghi thức an táng được tiến hành trọng thể, thể hiện lòng thành kính, sự tri ân sâu sắc đối với những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc. Các hài cốt liệt sĩ được an táng trong niềm tiếc thương vô hạn và lòng biết ơn sâu sắc của Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành và Nhân dân đối với những cống hiến, hy sinh cao cả vì độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.
Phóng viên Thanh Nga/VOV-Đông Bắc từ thôn Mai Sơn, xã Vĩnh Bảo, Hải Phòng thông tin: Sau lễ truy điệu và phút mặc niệm, nghi thức di chuyển 56 hài cốt liệt sĩ và đồng bào tử nạn tại Mả Chìa, xã Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng được tiến hành trang trọng, thành kính.
Các đồng chí lãnh đạo Trung ương, Bộ Quốc phòng, Quân khu 3 và thành phố Hải Phòng trực tiếp tham gia di chuyển các tiểu hài cốt từ khu vực tổ chức lễ viếng, truy điệu sang nơi an táng ngay liền kề. Dù quãng đường di chuyển rất ngắn, nghi thức vẫn được thực hiện trang nghiêm, thể hiện sự trân trọng, tri ân đối với những người đã hy sinh, tử nạn trong kháng chiến chống thực dân Pháp.
Tại khu vực an táng, 56 tiểu hài cốt lần lượt được đưa vào các phần mộ. Các đại biểu, thân nhân liệt sĩ thành kính thắp hương, rắc những cánh hoa và những nắm đất xuống các phần mộ, tiễn đưa những người đã khuất về nơi an nghỉ cuối cùng.
Sau hơn 70 năm nằm lại Mả Chìa, các liệt sĩ và đồng bào tử nạn nay được an táng trang trọng trong tình cảm, lòng biết ơn sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hải Phòng.
Toàn cảnh Lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ ở Công viên Lê Thị Riêng
VOV.VN - Sáng nay (14/10), 731 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng đã được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM