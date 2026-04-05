Xuyên rừng tìm kiếm người đàn ông mất tích ở Nghệ An

Theo thông tin từ Công an xã Tân Kỳ, ngay sau khi tiếp nhận tin báo phát hiện xe máy tại khu vực chùa Tân Kỳ và có người mất tích, đơn vị đã nhanh chóng huy động lực lượng, trích xuất camera, phối hợp với lực lượng quân sự và nhân dân địa phương triển khai tìm kiếm.

Người dân vào rừng tìm người đàn ông mất tích. ( Công an xã Tân Kỳ).

Phạm vi tìm kiếm được khoanh vùng tại khu vực 7 thung lèn Rỏi phía sau chùa Tân Kỳ và các vùng phụ cận. Sau hàng chục giờ nỗ lực, với hàng trăm lượt người tham gia cùng sự hỗ trợ của thiết bị như flycam, công tác tìm kiếm vẫn chưa đạt kết quả.

Hiện các lực lượng đang tiếp tục mở rộng phạm vi, tiến sâu vào các khu vực hang động, vách núi và rừng rậm. Địa hình hiểm trở, nhiều vách đá dựng đứng khiến quá trình tìm kiếm gặp không ít khó khăn, song các lực lượng vẫn duy trì quyết tâm cao nhất để sớm tìm thấy nạn nhân.

Trước đó, theo trình báo của vợ người mất tích là bà B.T.T (SN 1980), khoảng 6h ngày 3/4/2026, ông Lê Văn Dương (SN 1970, trú tại xóm Phượng Kỳ, xã Tân Kỳ) rời khỏi nhà nhưng không trở về. Gia đình đã tổ chức tìm kiếm nhiều nơi nhưng không có kết quả.

Lực lượng chức năng cùng người dân tham gia tìm người đàn ông mất tích. ( Công an xã Tân Kỳ).

Ông Lê Văn Dương làm nghề điêu khắc lăng mộ tại địa phương. Khi rời đi, ông mặc quần áo lao động màu xanh, điều khiển xe máy Wave Alpha màu đỏ, biển kiểm soát 37Z3-0201, di chuyển theo hướng từ xóm Phượng Kỳ (xã Tân Kỳ) lên xóm Cửa (xã Tân Phú).

Đến chiều 5/4, công tác tìm kiếm vẫn đang tiếp tục được triển khai. Cơ quan chức năng đề nghị người dân nếu phát hiện hoặc có thông tin liên quan đến ông Lê Văn Dương, kịp thời báo cho Công an xã Tân Kỳ hoặc cơ quan chức năng gần nhất để phối hợp xử lý.