Ý tưởng công nghệ y tế và an sinh xã hội “lên ngôi” tại APEC Innovation

Đây là sân chơi do Viện Nghiên cứu và Đào tạo Doanh nhân APEC phối hợp cùng Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức hoàn toàn từ nguồn xã hội hóa. Sau gần 4 tháng phát động, cuộc thi năm nay đã chứng tỏ sức hút lớn với 468 ý tưởng tranh tài từ 1.338 sinh viên thuộc 84 trường đại học, cao đẳng trên toàn quốc, bao quát các lĩnh vực thời sự như y tế, công nghệ, môi trường, nông nghiệp, giáo dục và du lịch.

Giải pháp phát hiện sớm tiểu đường đã đoạt giải Nhất tại APEC Innovation 2025-2026

​Từ 30 dự án lọt vào vòng chung kết, Ban Tổ chức đã trao 5 giải Nhất, 5 giải Nhì, 5 giải Ba và 15 giải Khuyến khích. Bên cạnh các dự án giàu tính nhân văn và thân thiện với môi trường đoạt giải Nhất như: Thiết bị sách chữ nổi DotRead E-Braille, găng tay ngôn ngữ ký hiệu V-Hand 2.0, vật liệu sinh học từ thân chuối VanCo và sơn chống cháy sinh học Eco-Thermo Shield; dự án Glucoscent của nhóm sinh viên liên trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Đại học Ngoại thương đã trở thành tâm điểm. Dự án giải quyết bài toán tầm soát bệnh tiểu đường bằng phương pháp không xâm lấn, giúp người dùng nhận biết sớm nguy cơ thông qua các tín hiệu sinh học trong sinh hoạt hằng ngày mà không cần lấy máu hay làm các xét nghiệm phức tạp.

Ban Tổ chức trao giải cho các đội thi tham gia tại cuộc thi APEC Innovation 2025-2026

Theo TS Trần Duy Khanh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Đào tạo Doanh nhân APEC, cuộc thi không chỉ là một sân chơi thuần túy mà hướng tới việc tạo môi trường thực chiến cho thế hệ trẻ. Sau khi bước ra khỏi cuộc thi, các nhóm sinh viên sẽ tiếp tục được tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu, nhận tư vấn chiến lược từ chuyên gia để hoàn thiện sản phẩm và kết nối với các doanh nghiệp, quỹ đầu tư trong lẫn ngoài nước.

Đặc biệt, BTC dự kiến sẽ lựa chọn 2 ý tưởng xuất sắc nhất để tham gia chương trình giao lưu, thuyết trình tại các trường đại học lớn ở Mỹ vào tháng 7/2026. Cũng tại sự kiện, Cuộc thi APEC Innovation lần thứ III (2026-2027) đã chính thức được phát động, dự kiến mở cổng nhận ý tưởng từ tháng 11/2026 đến hết ngày 31/3/2027.