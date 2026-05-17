中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Ý tưởng công nghệ y tế và an sinh xã hội “lên ngôi” tại APEC Innovation

Chủ Nhật, 22:36, 17/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - ​Chiều 17/5, tại Hà Nội, giải pháp tầm soát tiểu đường sớm từ tín hiệu sinh học "Glucoscent" cùng 4 dự án công nghệ - môi trường đột phá khác đã xuất sắc giành giải Nhất tại Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo sinh viên APEC Innovation lần thứ II (2025-2026).

Đây là sân chơi do Viện Nghiên cứu và Đào tạo Doanh nhân APEC phối hợp cùng Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức hoàn toàn từ nguồn xã hội hóa. Sau gần 4 tháng phát động, cuộc thi năm nay đã chứng tỏ sức hút lớn với 468 ý tưởng tranh tài từ 1.338 sinh viên thuộc 84 trường đại học, cao đẳng trên toàn quốc, bao quát các lĩnh vực thời sự như y tế, công nghệ, môi trường, nông nghiệp, giáo dục và du lịch.

Y tuong cong nghe y te va an sinh xa hoi len ngoi tai apec innovation hinh anh 1
Giải pháp phát hiện sớm tiểu đường đã đoạt giải Nhất tại APEC Innovation 2025-2026

​Từ 30 dự án lọt vào vòng chung kết, Ban Tổ chức đã trao 5 giải Nhất, 5 giải Nhì, 5 giải Ba và 15 giải Khuyến khích. Bên cạnh các dự án giàu tính nhân văn và thân thiện với môi trường đoạt giải Nhất như: Thiết bị sách chữ nổi DotRead E-Braille, găng tay ngôn ngữ ký hiệu V-Hand 2.0, vật liệu sinh học từ thân chuối VanCo và sơn chống cháy sinh học Eco-Thermo Shield; dự án Glucoscent của nhóm sinh viên liên trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Đại học Ngoại thương đã trở thành tâm điểm. Dự án giải quyết bài toán tầm soát bệnh tiểu đường bằng phương pháp không xâm lấn, giúp người dùng nhận biết sớm nguy cơ thông qua các tín hiệu sinh học trong sinh hoạt hằng ngày mà không cần lấy máu hay làm các xét nghiệm phức tạp.

Y tuong cong nghe y te va an sinh xa hoi len ngoi tai apec innovation hinh anh 2
Ban Tổ chức trao giải cho các đội thi tham gia tại cuộc thi APEC Innovation 2025-2026

Theo TS Trần Duy Khanh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Đào tạo Doanh nhân APEC, cuộc thi không chỉ là một sân chơi thuần túy mà hướng tới việc tạo môi trường thực chiến cho thế hệ trẻ. Sau khi bước ra khỏi cuộc thi, các nhóm sinh viên sẽ tiếp tục được tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu, nhận tư vấn chiến lược từ chuyên gia để hoàn thiện sản phẩm và kết nối với các doanh nghiệp, quỹ đầu tư trong lẫn ngoài nước.

Đặc biệt, BTC dự kiến sẽ lựa chọn 2 ý tưởng xuất sắc nhất để tham gia chương trình giao lưu, thuyết trình tại các trường đại học lớn ở Mỹ vào tháng 7/2026. Cũng tại sự kiện, Cuộc thi APEC Innovation lần thứ III (2026-2027) đã chính thức được phát động, dự kiến mở cổng nhận ý tưởng từ tháng 11/2026 đến hết ngày 31/3/2027.

bd-111.jpg

Sáng tạo không ngừng, doanh nhân Bình Dương kiến tạo tương lai

VOV.VN - Bình Dương không chỉ là một địa phương công nghiệp mà còn là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư. Thành quả này có được là nhờ sự năng động, sáng tạo của cộng đồng doanh nhân. Tại lễ kỷ niệm Ngày doanh nhân sáng 11/10, lãnh đạo tỉnh Bình Dương đã ghi nhận những đóng góp to lớn của cộng đồng doanh nhân trong quá trình xây dựng và phát triển tỉnh nhà.

Lan Anh/VOV-Đông Bắc
Tag: ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo sinh viên APEC Innovation tầm soát tiểu đường sớm Glucoscent giải pháp tầm soát tiểu đường sớm
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Phát động cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp công nghệ cao
Phát động cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp công nghệ cao

VOV.VN - Ngày 13/5, tại tỉnh Thái Nguyên, Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên phát động Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao năm 2026 khu vực Trung du và miền núi phía Bắc.

Phát động cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp công nghệ cao

Phát động cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp công nghệ cao

VOV.VN - Ngày 13/5, tại tỉnh Thái Nguyên, Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên phát động Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao năm 2026 khu vực Trung du và miền núi phía Bắc.

Phát động cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực nông nghiệp
Phát động cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực nông nghiệp

VOV.VN - Ngày 7/5, tại phường Buôn Ma Thuột, Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao TP.HCM phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ phát động Cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao năm 2026” khu vực Tây Nguyên.

Phát động cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực nông nghiệp

Phát động cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực nông nghiệp

VOV.VN - Ngày 7/5, tại phường Buôn Ma Thuột, Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao TP.HCM phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ phát động Cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao năm 2026” khu vực Tây Nguyên.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục