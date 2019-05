Yên Bái chủ động ứng phó với mưa lũ

Trước dự báo có mưa to trên địa bàn trong những ngày tới, tỉnh Yên Bái đang tăng cường tuyên truyền, cảnh báo người dân chủ động ứng phó với thiên tai, nhằm giảm thiểu thiệt hại.

Mưa đá và tố lốc hồi tháng 4 gây nhiều khu vực trong tỉnh Yên Bái.

Theo Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Yên Bái, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén kết hợp với hội tụ gió, nên trong ngày 28 và 29/5, các khu vực trong tỉnh sẽ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Lượng mưa phổ biến cả đợt từ 50 đến 100mm, có nơi trên 150mm. Trên các sông suối trong tỉnh có khả năng xuất hiện một đợt lũ, với biên độ từ 2 đến 3m; bên cạnh đó là nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở các khu vực đồi núi, đặc biệt là khu vực phía Tây của tỉnh.



Trước diễn biến của thời tiết, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái đã đề nghị các địa phương rà soát phương án ứng phó thiên tai, đặc biệt là mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất; sẵn sàng các biện pháp ứng phó khi có tình huống xảy ra.

GM_PC_ARTICLE_NATIVE_ADS

Ông Trần Anh Văn, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái cho biết: “Công tác quan trọng nhất là cảnh báo người dân. Cảnh báo ở đây có 2 hình thức, thứ nhất là tỉnh có những công điện, chỉ thị cho các địa phương về công tác ứng phó, thứ hai là qua hệ thống đài truyền thanh, truyền hình tuyên truyền đến bà con thiên tai có thể chuẩn bị đến, cần phải có những phương án ứng phó kịp thời”./.

Dông lốc ở Yên Bái gây thiệt hại nhiều tài sản của nhân dân VOV.VN-Tính đến trưa 24/4, có 21 nhà dân bị hư hỏng, trong đó có 5 nhà bị sập đổ hoàn toàn, 15 nhà bị tốc mái. Ước tính thiệt hại khoảng 900 triệu đồng.