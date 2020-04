Yên Bái khẩn trương khắc phục thiệt hại do mưa lốc gây ra

1 người chết và 6 người bị thương do sét đánh đều trú tại xã Lao Chải, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái. Hiện gia đình và địa phương đã lo mai táng cho người bị nạn. Số người bị thương sức khỏe đang dần ổn định.

Ông Lê Trọng Khang, Phó Chủ tịch UBND huyện Mù Cang Chải cho biết, bên cạnh thiệt hại về người, trên địa bàn huyện cũng có gần 30 ngôi nhà bị hư hỏng do mưa lốc, khoảng 118 hecta cây ăn quả bị thiệt hại, 1 công trình thủy lợi bị đất đá vùi lấp.

Mưa lốc làm hư hỏng nhà cửa của người dân

“Chúng tôi đang cho rà soát, kiểm đếm cụ thể thiệt hại về hoa màu, những chỗ nào không hồi phục lại được thì sẽ cho gieo lại, bổ sung. Chúng tôi cũng đang cho rà soát thiệt hại về nhà cửa để có những hỗ trợ theo quy định của Nhà nước”, ông Lê Trọng Khang nói.

Xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên là một trong những địa phương bị thiệt hại nặng nề. Ông Nguyễn Văn Bẩy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã cho biết, thiệt hại nhiều nhất là nhà dân bị tốc và hư hỏng mái; bên cạnh đó là thiệt hại của các doanh nghiệp.

“361 hộ bị ảnh hưởng, trong đó có khoảng 50% hộ bị tốc mái. Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp trên địa bàn cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Thực hiện phương châm “4 tại chỗ” chúng tôi đã chỉ đạo toàn bộ lực lượng cán bộ, lực lượng công an, lực lượng dân quân toàn xã xuống hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả ban đầu, tạm thời đảm bảo nơi ăn, chốn ở cho nhân dân; sau đó tiến hành khắc phục những hậu quả tiếp theo”, ông Nguyễn Văn Bẩy cho hay.

Theo tổng hợp của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái, trong đợt mưa giông này, ngoài thiệt hại về người, toàn tỉnh có gần 800 ngôi nhà ở các huyện Văn Yên, Lục Yên, Trấn Yên, Yên Bình, Mù Cang Chải và TP. Yên Bái bị ảnh hưởng, trong đó, có 8 nhà bị sập đổ hoàn toàn. Mưa lũ cũng làm 7 nhà xưởng, 6 phòng học và 2 nhà văn hóa bị hư hỏng; 30 cột điện và 35 cây xanh ven đường bị đổ, gãy; hơn 600 hecta lúa, hoa màu, cây lâm nghiệp, cây ăn quả bị gãy đổ, vùi lấp. Ước tổng giá trị thiệt hại trên 12 tỷ đồng.

Mưa lốc còn làm hiều cây cối và hoa màu gẫy đổ, hư hỏng, khó khôi phục lại được

Trong 2 ngày qua, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các huyện, thành phố đã trực tiếp xuống kiểm tra, thăm hỏi, động viên gia đình có người bị chết, bị thương; chỉ đạo các xã huy động lực lượng tại chỗ, khẩn trương giúp các hộ gia đình khắc phục thiệt hại.

“Chiều qua, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiểm cứu nạn huyện đã xuống hai hộ bị sập nhà, chỉ đạo khắc phục cũng như hỗ trợ trực tiếp. Sáng nay, đồng chí Phó Chủ tịch huyện cùng đoàn công tác cũng xuống để động viên, hỗ trợ. Bà con đã dựng lại nhà. Nhà hư hỏng nhẹ thì chỉ chủ yếu là tốc mái, các xã đã khắc phục, ổn định lại cho người dân”, ông Đinh Khắc Yên, Chủ tịch UBND huyện Lục Yên cho biết.

Theo dự báo, do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với vùng hội tụ gió lên đến 5.000m, nên từ hôm nay đến ngày 27/4, các khu vực trong tỉnh Yên Bái tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và giông trên diện rộng. Lượng mưa cả đợt phổ biến từ 50 – 100mm, có nơi trên 200mm. Người dân cần đề phòng tố lốc, mưa đá, sét đánh và lũ ống lũ quét, trượt lở đất đá tại các khu vực xảy ra mưa lớn./.