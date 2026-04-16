Yêu cầu Khu vui chơi Thỏ Trắng ở TP.HCM ngừng hoạt động vì không có phép

Theo UBND phường Tam Thắng, năm 2016, Công ty Cổ phần Đầu tư giải trí Thỏ Trắng hợp tác đầu tư và đưa vào họat động Khu vui chơi Thỏ Trắng tại Khu đất Quảng trường TP. Vũng Tàu (trước đây), nay là Khu vực Tháp Tam Thắng (TP.HCM).

Đến tháng 3/2025, Công ty Thỏ Trắng xin thay đổi địa điểm kinh doanh.

Đến tháng 5/2025, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ thống nhất di dời khu vui chơi giải trí hiện hữu của Công ty Cổ phần Đầu tư giải trí Thỏ Trắng đến vị trí mới, đồng thời chấp thuận quy mô các hạng mục công trình khu vui chơi giải trí dự kiến di dời sang khu đất mới.

Nhiều trò chơi phục vụ thiếu nhi tại Khu vui chơi Thỏ Trắng

Sau đó, UBND TP. Vũng Tàu có văn bản hướng dẫn Công ty Cổ phần Đầu tư giải trí Thỏ Trắng lập hồ sơ thiết kế các hạng mục công trình nhằm xác định cụ thể quy mô công trình, thực hiện thủ tục, thành phần hồ sơ về đầu tư xây dựng, trong đó có hạng mục cấp giấy phép xây dựng.

Tuy nhiên, Công ty không thực hiện việc nộp hồ sơ đề nghị cấp phép theo quy định đã được hướng dẫn.

Dù chưa được cấp giấy phép hoạt động, nhưng tháng 6/2025, Công ty Thỏ Trắng di dời địa điểm và lắp dựng các trò chơi giải trí tại số 177 đường Thùy Vân (phường Tam Thắng) và đưa vào kinh doanh cho đến nay.

Doanh nghiệp này đưa vào hoạt động 4 trò chơi cảm giác mạnh và 9 trò chơi dành cho thiếu nhi. Ngoài ra, còn tự ý dựng thêm 15 ki-ốt bán đồ lưu niệm và 1 quán ăn để cho khách hàng thuê kinh doanh, với diện tích khoảng 300m².

Và những trò chơi cảm giác mạnh

Hiện Công ty Thỏ Trắng mới cung cấp được hồ sơ kiểm định đạt yêu cầu đối với các trò chơi và chưa cung cấp được các hồ sơ liên quan đến việc lắp dựng các công trình như quán ăn, ki-ốt cho thuê, giấy phép xây dựng hoặc giấy phép xây dựng có thời hạn theo chỉ đạo của UBND tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu trước đây.

Theo cơ quan chức năng và chính quyền địa phương, Công ty Thỏ Trắng đang hoạt động trái phép, chưa đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật, đề nghị tạm ngưng hoạt động kinh doanh.

Theo ông Hà Hữu Dũng, Phó Chủ tịch UBND phường Tam Thắng, địa phương luôn tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ cho doanh nghiệp kinh doanh trên địa bàn phường nhưng phải chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật.

UBND phường từng làm việc với Công ty Thỏ Trắng và đã hướng dẫn thực hiện các thủ tục đề nghị cấp giấy phép xây dựng song đến nay doanh nghiệp vẫn chưa chấp hành.

Vì vậy, địa phương yêu cầu Công ty Cổ phần Đầu tư giải trí Thỏ Trắng ngừng hoạt động tất cả các trò chơi tại khu vui chơi từ ngày 16/4 cho đến khi đáp ứng đủ các điều kiện mới được hoạt động trở lại; tự giác tháo dỡ các kios, quán ăn không đúng quy định.