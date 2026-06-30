Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Sáng 30/6, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang chủ trì.

Theo quyết định, Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM gồm 24 thành viên. Ông Trần Lưu Quang được phân công giữ chức Trưởng ban.

Các Phó Trưởng ban gồm: Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc; các Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Đặng Minh Thông và Văn Thị Bạch Tuyết.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang trao quyết định cho các phó ban (ảnh: Việt Dũng/SGGP)

Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM có nhiệm vụ tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy và Thành ủy TP.HCM xây dựng chủ trương, nghị quyết về phát triển KT-XH; nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách và giải pháp đột phá phục vụ các nhiệm vụ trọng tâm, dự án trọng điểm của thành phố.

Ngoài ra, Ban còn có nhiệm vụ tham gia đánh giá, phản biện chính sách theo phân công; phối hợp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; tổ chức các hội thảo khoa học phục vụ xây dựng đề án, dự án có tính khả thi và thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM giao.

Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, được thành lập các tiểu ban chuyên trách và không chuyên trách để thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu theo quy định.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang nhấn mạnh, Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM có vai trò quan trọng trong giai đoạn phát triển mới của thành phố. Ông bày tỏ tin tưởng các thành viên sẽ phát huy năng lực, kinh nghiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ông Trần Lưu Quang yêu cầu Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM trở thành một trong những đơn vị tiên phong ứng dụng chuyển đổi số trong toàn bộ hoạt động, qua đó hình thành các mô hình, kinh nghiệm hiệu quả để nhân rộng trong hệ thống chính trị của Thành phố.

Ông cũng đề nghị Ban khẩn trương hoàn thiện quy chế hoạt động, xây dựng chương trình công tác năm, thành lập các tiểu ban trực thuộc và sớm triển khai các nhiệm vụ được giao theo hướng thực chất, hiệu quả.