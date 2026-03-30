Bí thư TP.HCM Trần Lưu Quang: Uy tín của HĐND đến từ hành động gần dân

Thay mặt lãnh đạo thành phố, ông Trần Lưu Quang nhiệt liệt chúc mừng 125 đại biểu HĐND thành phố khóa XI đã được cử tri tín nhiệm.

Bí thư Thành ủy TP.HCM đề nghị các đại biểu phát huy cao nhất trách nhiệm, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, bám sát định hướng nhân sự của Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố để kiện toàn đội ngũ lãnh đạo HĐND và UBND.

Bước vào nhiệm kỳ mới, trước yêu cầu phát triển nhanh và bền vững, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang đề nghị HĐND thành phố tập trung thực hiện ba nhiệm vụ trọng tâm:

Thứ nhất, chủ động ban hành các nghị quyết chuyên đề chất lượng cao. Điều này giúp tạo hành lang pháp lý minh bạch, ổn định để khơi thông nguồn lực, thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới. Đồng thời, tháo gỡ hiệu quả những điểm nghẽn kéo dài về quy hoạch, hạ tầng, đất đai, môi trường, nhằm nâng cao chất lượng sống cho người dân.

Thứ hai, nâng cao chất lượng quyết định các vấn đề quan trọng của thành phố, đặc biệt là trong phân bổ và sử dụng nguồn lực. Việc quyết định chủ trương đầu tư các dự án trọng điểm, bố trí ngân sách trung hạn và hằng năm cần ưu tiên cho các công trình động lực, lĩnh vực then chốt, tránh đầu tư dàn trải, hình thức.

Cùng với đó, HĐND cần giám sát chặt chẽ quá trình thực hiện, kiên quyết khắc phục tình trạng chậm tiến độ, đội vốn, kém hiệu quả, đảm bảo mỗi đồng vốn ngân sách được sử dụng đúng mục đích và tiết kiệm.

Thứ ba, đổi mới mạnh mẽ hoạt động giám sát theo hướng thực chất, hiệu quả và có chiều sâu. Việc giám sát phải gắn liền với làm rõ trách nhiệm, có kiến nghị cụ thể và theo dõi tiến độ khắc phục đến cùng. Cần tập trung vào các lĩnh vực trọng yếu như: cải cách hành chính, chuyển đổi số, quản lý đô thị, đầu tư công, bảo vệ môi trường và an sinh xã hội. Qua đó, góp phần siết chặt kỷ cương, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Nhấn mạnh vai trò của người đại biểu nhân dân, ông Trần Lưu Quang khẳng định đây không chỉ là vinh dự mà còn là trách nhiệm chính trị rất lớn.

"Đối với mỗi đại biểu HĐND thành phố, chúng tôi mong rằng các vị sẽ gần dân, sát dân hơn, nói đúng tiếng nói của người dân và đeo đuổi đến cùng việc giải quyết kiến nghị của người dân. Uy tín của HĐND được xây dựng từ chính hành động của từng đại biểu", ông Quang nhấn mạnh.

Tại kỳ họp, lãnh đạo Thành uỷ, HĐND, UBND thành phố trao giấy chứng nhận đại biểu HĐND thành phố cho 124/125 đại biểu. Các đại biểu HĐND cũng bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch và lãnh đạo các ban chuyên trách của HĐND TP.HCM. Đồng thời, bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và ủy viên UBND TP.HCM; bầu hội thẩm nhân dân của TAND TP.HCM và TAND các khu vực.