Bí thư TP.HCM Trần Lưu Quang dâng hương tri ân tại Côn Đảo

Sau nghi thức chính lễ tại đền thờ liệt sĩ, các đại biểu đã thành kính dâng hương, thắp nến tri ân tại nơi an nghỉ của cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, nhà yêu nước Nguyễn An Ninh, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Sáu, Cao Văn Ngọc, Lưu Chí Hiếu…

Cùng ngày, tại Sân vận động 30/4, Ban tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn của thành phố tổ chức chương trình nghệ thuật tri ân mang chủ đề “Ánh sao Tổ quốc”.

Bí thư TP.HCM Trần Lưu Quang dâng hương tại mộ phần Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân Lưu Chí Hiếu.

Chương trình được chia làm 3 chương: "Đất nước trọn niềm vui", "Côn Đảo linh thiêng" và "Đảo xanh bừng sáng".

Thông qua ngôn ngữ âm nhạc và nghệ thuật sân khấu, sự kiện đã tái hiện những trang sử hào hùng, khắc họa ý chí bất khuất, kiên trung và sự hy sinh cao cả của các thế hệ cha anh.

Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục được dàn dựng công.

Đây là lời tri ân sâu sắc gửi đến các anh hùng liệt sĩ, thương bệnh binh và những người có công với cách mạng đã hy sinh vì độc lập, tự do, thống nhất Tổ quốc.

Đồng thời, sự kiện cũng nhằm tôn vinh Côn Đảo - vùng đất thiêng ghi dấu những đau thương mất mát nhưng luôn là biểu tượng sáng ngời của lòng yêu nước và ý chí quật cường.

Nhiều cán bộ lão thành cách mạng thưởng thức chương trình sân khấu hoá tái hiện quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc.

Chương trình lan tỏa thông điệp hòa bình, bồi đắp truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, giáo dục lòng biết ơn và hun đúc trách nhiệm cho thế hệ trẻ trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc giai đoạn mới. Bên cạnh các hoạt động tưởng niệm, công tác chăm lo người có công luôn được TP.HCM đặc biệt quan tâm.

Theo UBND TP.HCM, đến nay, thành phố bảo đảm 100% Mẹ Việt Nam anh hùng còn sống được các đơn vị nhận phụng dưỡng; 100% xã, phường, đặc khu làm tốt công tác chăm lo cho người có công với cách mạng.