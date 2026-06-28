3 tổ dân phố ở phường lớn nhất Ninh Bình không phải sáp nhập

Trước khi sắp xếp, phường Nam Định có 135 tổ dân phố. Sau khi thực hiện sáp nhập, tổ chức lại và đổi tên, số lượng tổ dân phố giảm xuống còn 62, tương ứng giảm 73 đầu mối, đạt tỷ lệ hơn 54%. Trong số này, có 60 tổ dân phố được thành lập mới trên cơ sở sáp nhập các tổ dân phố hiện hữu; 2 tổ dân phố được giữ nguyên và 1 tổ dân phố chỉ thực hiện đổi tên.

Cụ thể, Tổ dân phố Năng Tĩnh 1 được giữ nguyên với quy mô 698 hộ gia đình, trong khi Tổ dân phố Trần Quang Khải 3 được giữ nguyên với 569 hộ gia đình. Đây là hai tổ dân phố đáp ứng quy mô hộ gia đình theo quy định nên không phải thực hiện sắp xếp, sáp nhập.

Bên cạnh đó, Tổ dân phố Trần Quang Khải 5 không thực hiện sáp nhập với các đơn vị khác mà chỉ đổi tên thành Tổ dân phố Trần Quang Khải 2, giữ nguyên quy mô và tổ chức hoạt động.

Trụ sở UBND phường Nam Định hiện nay

Ngoài 3 trường hợp trên, các tổ dân phố còn lại của phường Nam Định đều được sắp xếp, tổ chức lại thông qua việc sáp nhập để hình thành các đầu mối mới tại các khu vực như Mỹ Phúc, Trần Tế Xương, Vị Xuyên, Vị Hoàng, Hạ Long, Thống Nhất, Quang Trung, Lộc Vượng, Bà Triệu, Cửa Bắc, Trần Đăng Ninh, Nguyễn Du, Phan Đình Phùng, Trần Hưng Đạo, Ngô Quyền, Năng Tĩnh, Trần Quang Khải và Cửa Nam.

Theo UBND phường Nam Định việc sắp xếp nhằm kiện toàn tổ chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở; đồng thời tạo điều kiện tập trung nguồn lực đầu tư hạ tầng, thiết chế văn hóa, nâng cao chất lượng hoạt động tự quản trong cộng đồng dân cư.

Các tổ dân phố sau sắp xếp sẽ chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/7/2026.