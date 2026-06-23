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Tuyên Quang khẩn trương sắp xếp thôn, tổ dân phố

Thứ Ba, 09:27, 23/06/2026
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VOV.VN - Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang vừa ban hành Văn bản số 3742/UBND về việc triển khai sắp xếp thôn, tổ dân phố và bố trí, sử dụng, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố.

Xã Tân Trào được thành lập từ ngày 1/7/2025 trên cơ sở hợp nhất 3 xã, Tân Trào, Trung Yên và xã Kim Quan. Xã có tổng diện tích gần 100 km2, dân số khoảng 15.000 người, với 22 thôn, 9 dân tộc cùng sinh sống.

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Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Tuyên Quang triển khai Chỉ thị số 21 của Thủ tướng Chính phủ, xã Tân Trào đang khẩn trương lấy ý kiến, rà soát tiến hành tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở, cấp thôn bản.

Theo ông Hoàng Văn Xoan, Bí thư chi bộ thôn Tân Lập, xã Tân Trào, thực hiện sắp xếp lại thôn là chủ trương lớn của Đảng để làm sao tương xứng với việc đã hợp nhất các tỉnh tinh gọn bộ máy, thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Như ở thôn Tân lập có 3 thôn quanh khu này, mặc dù rộng nhưng lấy thôn Lũng Bùng làm trung tâm thì nhân dân đi lại thuận lợi, nhân dân nhất trí cao sáp nhập thôn.

Ông Đàm Văn Tiến, Trưởng thôn Mỏ Ché, xã Tân Trào, chia sẻ: Trình độ cán bộ thôn cũ còn hạn chế, sau sáp nhập yêu cầu cán bộ phải có chuyên môn, công nghệ cao hơn, nên phần lớn cán bộ trước đây khó có thể đáp ứng được. Chủ trương của Nhà nước, sáp nhập thôn sẽ thuận tiện hơn cho cơ cấu bộ máy, sau nữa là việc quản lý sẽ có những người có chuyên môn, năng lực cao hơn để làm việc.

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Theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh Tuyên Quang, việc sắp xếp, tinh gọn phải dựa trên cơ sở soát toàn bộ thực trạng thôn, tổ dân phố trên địa bàn. Xây dựng phương án sắp xếp, tổ chức phù hợp với điều kiện thực tiễn, trong đó xác định rõ  thôn, tổ dân phố nào thực hiện sáp nhập, các thôn, tổ dân phố không thực hiện sáp nhập cũng phải có lý do cụ thể. Đồng thời, xây dựng phương án bố trí đội ngũ cán bộ hoạt động không chuyên trách sau sắp xếp.

Ông Hà Hữu Tiệp, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Trào cho biết, sau khi Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh có nghị quyết về sáp nhập thôn thì đối với xã Tân Trào thuận lợi là được nhân dân đồng tình ủng hộ chủ trương sắp xếp thôn. Khó khăn là Tân Trào có 22 thôn địa bàn dàn trải, chia cắt nên sáp nhập gặp khó khăn. Hai nữa, liên quan đến việc bố trí con người liên quan tới bộ tiêu chí yêu cầu trưởng thôn, bí thư chi bộ phải đáp ứng tiêu chuẩn đó. Đối với xã Tân Trào đến thời điểm này cơ bản xắp xếp đảm bảo cơ cấu, tiêu chuẩn đảm bảo yêu cầu Trung ương và Tỉnh.

Đến thời điểm hiện nay, trên cơ sở phương án tổng thể, UBND cấp xã, phường ở tỉnh Tuyên Quang đang đẩy nhanh việc sắp xếp thôn, tổ dân phố, tổ chức lấy ý kiến nhân dân bảo đảm công khai, minh bạch, tạo sự đồng thuận để trình HĐND thông qua trước ngày 25/6.

Mạnh Phương/VOV1
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