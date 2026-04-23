4 kiến nghị của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Chiều nay 23/4, Quốc hội nghe báo cáo một số nội dung chủ yếu tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI và thảo luận hội trường về nội dung này ngày sau đó.

Khẳng định sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

Trình bày báo cáo, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài cho biết, cử tri và nhân dân vui mừng, phấn khởi trước thành công rất tốt đẹp của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, Đại hội của tinh thần đổi mới mở ra kỷ nguyên phát triển với khát vọng xây dựng nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng hướng đến hai mục tiêu chiến lược 100 năm thành lập Đảng và 100 thành lập Nước.

Với tầm nhìn chiến lược, Đại hội XIV của Đảng đã khẳng định quyết tâm cải cách mạnh mẽ về thể chế, tổ chức bộ máy nâng cao năng lực quản trị quốc gia, xác định rõ khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là động lực chủ yếu của tăng trưởng, đồng thời khẳng định vai trò quan trọng của kinh tế tư nhân trong việc phát huy các nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển.

Cử tri và nhân dân vui mừng, phấn khởi, đánh giá cao thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đây là cuộc bầu cử có tỉ lệ cử tri đi bầu cao nhất từ trước đến nay, trong bối cảnh được tổ chức sớm hơn thông lệ và thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đã tiếp tục khẳng định sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, sự đồng thuận xã hội, ý thức chính trị, tinh thần trách nhiệm, niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài trình bày báo cáo tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Quốc hội

Cũng theo bà Bùi Thị Minh Hoài, cử tri và nhân dân đặc biệt quan tâm theo dõi Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI - kỳ họp kiện toàn tổ chức bộ máy nhà nước theo Hiến pháp, mở đầu cho một nhiệm kỳ mới của bộ máy nhà nước, của cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân; phấn khởi, tin tưởng chính quyền các cấp, các đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ hoàn thành trọng trách kịp thời thể chế hóa đường lối lãnh đạo của Đảng, thực hiện hiệu quả hoạt động giám sát tối cao, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước trên cơ sở lợi ích của quốc gia, dân tộc; quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.

Cử tri và nhân dân phấn khởi, vui mừng khi an sinh xã hội được đảm bảo, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống Nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao; hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát theo kế hoạch 5 năm; khởi công xây dựng hơn 100 trường phổ thông liên cấp bán trú tại khu vực biên giới. Đặc biệt, “Chiến dịch Quang Trung” - “chiến dịch của lòng dân” - sau hơn 45 ngày thần tốc, đã giúp người dân khu vực miền Trung kịp thời khắc phục hậu quả bị thiệt hại do bão, lũ lịch sử gây ra, nhanh chóng ổn định cuộc sống.

Cùng với đó, nhân dân đánh giá cao những kết quả bước đầu rất tích cực sau hơn 8 tháng vận hành chính quyền địa phương 2 cấp tinh gọn và hiệu quả, giảm bớt cấp trung gian, giúp việc chỉ đạo, điều hành nhanh chóng và trực tiếp đến cơ sở, nâng cao trách nhiệm và năng lực của người đứng đầu với phương châm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành và thực thi, giúp tăng tính tiện ích, minh bạch và hiệu quả.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cũng cho biết, cử tri và nhân dân mong muốn Đảng, Nhà nước, các cấp, ngành địa phương quan tâm, lãnh đạo tích cực đẩy mạnh thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, nhất là chương trình xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển; hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.

Các cuộc xung đột vũ trang, nhất là ở Trung Đông hiện nay tác động tiêu cực, gây đứt gãy chuỗi cung ứng, làm tăng giá xăng, dầu và nguy cơ bất ổn an ninh năng lượng toàn cầu, ảnh hưởng đến đời sống người dân và các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước cũng là sự lo lắng của cử tri.

Bên cạnh đó, cử tri và nhân dân bức xúc, lo lắng trước những biến tướng của các loại tội phạm sử dụng công nghệ cao, nhất là tình trạng lừa đảo, với các thủ đoạn ngày càng tinh vi trên không gian mạng, để chiếm đoạt tiền, tài sản của người dân gây hoang mang trong xã hội…

Cử tri và nhân dân mong muốn các cấp chính quyền tiếp tục được kiện toàn, khắc phục những khó khăn đảm bảo vận hành thông suốt, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp; sử dụng hiệu quả trụ sở làm việc dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính; kịp thời khắc phục tình trạng nhiều công trình vẫn đang bị bỏ hoang, xuống cấp; dự án đầu tư trọng điểm vẫn chậm tiến độ.

Quốc hội làm việc tại hội trường chiều 23/4 tại Kỳ họp thứ nhất. Ảnh: Quốc hội

4 kiến nghị của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Trên cơ sở ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kiến nghị Đảng, Nhà nước quan tâm chỉ đạo kịp thời tháo gỡ khó khăn trong thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, đảm bảo chính quyền hoạt động hiệu quả, gần dân, phục vụ tốt nhất cho nhân dân; xem xét, giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở cơ sở; người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ ngày càng tăng của chính quyền địa phương 2 cấp.

Cùng với đó quan tâm, tiếp tục có chính sách hỗ trợ bình ổn giá xăng dầu, vật tư nông nghiệp.., tạo điều kiện để doanh nghiệp và nhân dân sản xuất kinh doanh, ổn định và nâng cao đời sống.

Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kiến nghị Đảng, Nhà nước chỉ đạo tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật để nhân dân tham gia mạnh mẽ hơn trong hoạt động giám sát, phản biện xã hội; góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; thực hiện có hiệu quả phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Kiến nghị Đảng, Nhà nước chỉ đạo có giải pháp căn cơ, đồng bộ, quyết liệt hơn nữa để xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường nói chung, đặc biệt quan tâm giải quyết ô nhiễm môi trường không khí tại thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh; tình trạng mất an toàn thực phẩm để bảo đảm an toàn sức khỏe cho nhân dân, nhất là trẻ em, học sinh, sinh viên và người cao tuổi.