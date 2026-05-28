40 xã, phường ở Lào Cai sẽ có Phòng Nông nghiệp và Môi trường

Thứ Năm, 09:51, 28/05/2026
VOV.VN - Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai vừa ký quyết định quy định khung số lượng và tên gọi các phòng chuyên môn thuộc UBND cấp xã trên địa bàn. Theo đó, Phòng Nông nghiệp và Môi trường sẽ được thành lập ở 40 xã, phường.

Theo quyết định 1818 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, toàn tỉnh có 40 đơn vị hành chính cấp xã được bố trí không quá 5 phòng chuyên môn và tương đương; 59 đơn vị hành chính cấp xã được bố trí không quá 4 phòng chuyên môn và tương đương.

Cụ thể, có 40 xã, phường được tổ chức 5 phòng chuyên môn, gồm: Văn phòng HĐND và UBND; Phòng Kinh tế, Hạ tầng; Phòng Nông nghiệp và Môi trường; Phòng Văn hóa - Xã hội; Trung tâm Phục vụ hành chính công. Có 59 xã, phường được tổ chức 4 phòng chuyên môn, gồm: Văn phòng HĐND và UBND; Phòng Kinh tế; Phòng Văn hóa - Xã hội; Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Phòng chống thiên tai là một trong những lĩnh vực phòng Nông nghiệp và Môi trường các xã, phường phụ trách,

So với trước đây, các xã, phường thuộc nhóm bố trí 5 phòng chuyên môn được bổ sung thêm 1 phòng mới là Phòng Nông nghiệp và Môi trường. Theo quy định, Phòng Nông nghiệp và Môi trường có chức năng tham mưu, giúp UBND cấp xã thực hiện quản lý Nhà nước trên nhiều lĩnh vực quan trọng như: đất đai; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản; môi trường; nông nghiệp; lâm nghiệp; thủy lợi; thủy sản; phát triển nông thôn; phòng, chống thiên tai; giảm nghèo; bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm đối với nông, lâm, thủy sản và muối. Đồng thời, Phòng Nông nghiệp và Môi trường còn thực hiện nhiệm vụ liên quan đến phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại nông thôn, kinh tế tập thể trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp gắn với ngành nghề và làng nghề nông thôn.

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai giao Sở Nội vụ hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức bộ máy, biên chế và vị trí việc làm tại các địa phương theo đúng quy định; đồng thời giao các sở chuyên ngành hướng dẫn cụ thể về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng chuyên môn mới được kiện toàn.

Đinh Tuấn/VOV-Tây Bắc
Bổ nhiệm Chánh Văn phòng và Thư ký Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường

VOV.VN - Ngày 22/4, tại Hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ Bộ Nông nghiệp và Môi trường, ông Nguyễn Xuân Chinh, Phó Chánh Văn phòng được bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng Bộ. Ông Phạm Hoài Nam, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đại Phúc, tỉnh Thái Nguyên được tiếp nhận, bổ nhiệm giữ chức Thư ký Bộ trưởng

Lào Cai áp dụng phương châm "4 đúng - 3 không" trong kỳ thi tốt nghiệp THPT

VOV.VN - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại tỉnh Lào Cai ghi nhận quy mô tăng gấp đôi với gần 20.000 thí sinh dự thi tại 58 điểm thi. Đây là năm đầu tiên địa phương vận hành một kỳ thi quy mô lớn sau khi sáp nhập, mở rộng địa giới hành chính và chuyển đổi sang mô hình chính quyền hai cấp.

Quan trắc môi trường ở Lào Cai: Lấp khoảng trống kỹ thuật, khơi thông điểm nghẽn

VOV.VN - Vụ gian lận dữ liệu quan trắc môi trường trên diện rộng đã phơi bày những lỗ hổng trong kiểm soát xả thải. Tại Lào Cai, kết quả rà soát chuyên sâu cho thấy không chỉ tồn tại nhiều lỗi kỹ thuật mà còn xuất hiện những vướng mắc vượt quá khả năng xử lý của địa phương.

