40 xã, phường ở Lào Cai sẽ có Phòng Nông nghiệp và Môi trường

Theo quyết định 1818 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, toàn tỉnh có 40 đơn vị hành chính cấp xã được bố trí không quá 5 phòng chuyên môn và tương đương; 59 đơn vị hành chính cấp xã được bố trí không quá 4 phòng chuyên môn và tương đương.

Cụ thể, có 40 xã, phường được tổ chức 5 phòng chuyên môn, gồm: Văn phòng HĐND và UBND; Phòng Kinh tế, Hạ tầng; Phòng Nông nghiệp và Môi trường; Phòng Văn hóa - Xã hội; Trung tâm Phục vụ hành chính công. Có 59 xã, phường được tổ chức 4 phòng chuyên môn, gồm: Văn phòng HĐND và UBND; Phòng Kinh tế; Phòng Văn hóa - Xã hội; Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Phòng chống thiên tai là một trong những lĩnh vực phòng Nông nghiệp và Môi trường các xã, phường phụ trách,

So với trước đây, các xã, phường thuộc nhóm bố trí 5 phòng chuyên môn được bổ sung thêm 1 phòng mới là Phòng Nông nghiệp và Môi trường. Theo quy định, Phòng Nông nghiệp và Môi trường có chức năng tham mưu, giúp UBND cấp xã thực hiện quản lý Nhà nước trên nhiều lĩnh vực quan trọng như: đất đai; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản; môi trường; nông nghiệp; lâm nghiệp; thủy lợi; thủy sản; phát triển nông thôn; phòng, chống thiên tai; giảm nghèo; bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm đối với nông, lâm, thủy sản và muối. Đồng thời, Phòng Nông nghiệp và Môi trường còn thực hiện nhiệm vụ liên quan đến phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại nông thôn, kinh tế tập thể trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp gắn với ngành nghề và làng nghề nông thôn.

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai giao Sở Nội vụ hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức bộ máy, biên chế và vị trí việc làm tại các địa phương theo đúng quy định; đồng thời giao các sở chuyên ngành hướng dẫn cụ thể về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng chuyên môn mới được kiện toàn.