Lào Cai áp dụng phương châm “4 đúng - 3 không” trong kỳ thi tốt nghiệp THPT

Điểm mới trong công tác tổ chức năm nay tại Lào Cai là không còn Ban chỉ đạo thi cấp huyện. Việc điều phối, chuẩn bị cơ sở vật chất được thực hiện trực tiếp giữa Sở Giáo dục và Đào tạo với Ủy ban nhân dân 39 xã, phường nơi đặt các điểm thi.

Để bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, đúng quy chế nhưng không gây áp lực cho thí sinh, tỉnh Lào Cai quán triệt thực hiện nghiêm túc tinh thần "4 đúng - 3 không" của Ban Chỉ đạo thi quốc gia. Ông Đỗ Minh Tâm – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai cho biết: “Trong đó, “4 đúng” là đúng quy chế và hướng dẫn thi, đúng và đủ quy trình, đúng vị trí chức trách nhiệm vụ được giao, đúng thời điểm để kịp thời xử lý các tình huống bất thường. Và “3 không” là không lơ là chủ quan, không căng thẳng áp lực thái quá và không tự xử lý các tình huống sự cố bất thường”.

Học sinh lớp 12 ở Lào Cai đang trong giai đoạn ôn thi nước rút

Cùng với việc siết chặt kỷ cương phòng thi, ngành chức năng địa phương đang tập trung rà soát các phương án hậu cần. Do đặc thù địa hình vùng cao, các xã, phường đã chủ động lên phương án dự phòng về chỗ ăn ở cho học sinh trường nội trú, học sinh nhà xa điểm thi, đồng thời chuẩn bị lực lượng ứng phó nếu xảy ra mưa lũ, sạt lở nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho thí sinh và cán bộ coi thi.

Cùng với công tác chuẩn bị tích cực tại cơ sở, học sinh lớp 12 trên địa bàn tỉnh Lào Cai cũng đang trong đợt thi đua cao điểm với tinh thần “60 ngày quyết tâm đạt kết quả cao”, sẵn sàng cho kỳ thi chính thức sắp tới.

Đồng hành cùng sĩ tử, Tỉnh đoàn Lào Cai cũng đã kích hoạt chiến dịch tiếp sức mùa thi tại 58 điểm thi. Các đội hình tình nguyện sẽ tập trung hỗ trợ đưa đón thí sinh tại các địa bàn có nguy cơ sạt lở, cung cấp nước uống và các suất ăn miễn phí cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.