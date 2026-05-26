Lào Cai áp dụng phương châm “4 đúng - 3 không” trong kỳ thi tốt nghiệp THPT

Thứ Ba, 18:58, 26/05/2026
VOV.VN - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại tỉnh Lào Cai ghi nhận quy mô tăng gấp đôi với gần 20.000 thí sinh dự thi tại 58 điểm thi. Đây là năm đầu tiên địa phương vận hành một kỳ thi quy mô lớn sau khi sáp nhập, mở rộng địa giới hành chính và chuyển đổi sang mô hình chính quyền hai cấp.

Điểm mới trong công tác tổ chức năm nay tại Lào Cai là không còn Ban chỉ đạo thi cấp huyện. Việc điều phối, chuẩn bị cơ sở vật chất được thực hiện trực tiếp giữa Sở Giáo dục và Đào tạo với Ủy ban nhân dân 39 xã, phường nơi đặt các điểm thi.

Để bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, đúng quy chế nhưng không gây áp lực cho thí sinh, tỉnh Lào Cai quán triệt thực hiện nghiêm túc tinh thần "4 đúng - 3 không" của Ban Chỉ đạo thi quốc gia. Ông Đỗ Minh Tâm – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai cho biết: “Trong đó, “4 đúng” là đúng quy chế và hướng dẫn thi, đúng và đủ quy trình, đúng vị trí chức trách nhiệm vụ được giao, đúng thời điểm để kịp thời xử lý các tình huống bất thường. Và “3 không” là không lơ là chủ quan, không căng thẳng áp lực thái quá và không tự xử lý các tình huống sự cố bất thường”.

lao cai ap dung phuong cham 4 dung - 3 khong trong ky thi tot nghiep thpt hinh anh 1
Học sinh lớp 12 ở Lào Cai đang trong giai đoạn ôn thi nước rút

Cùng với việc siết chặt kỷ cương phòng thi, ngành chức năng địa phương đang tập trung rà soát các phương án hậu cần. Do đặc thù địa hình vùng cao, các xã, phường đã chủ động lên phương án dự phòng về chỗ ăn ở cho học sinh trường nội trú, học sinh nhà xa điểm thi, đồng thời chuẩn bị lực lượng ứng phó nếu xảy ra mưa lũ, sạt lở nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho thí sinh và cán bộ coi thi.

Cùng với công tác chuẩn bị tích cực tại cơ sở, học sinh lớp 12 trên địa bàn tỉnh Lào Cai cũng đang trong đợt thi đua cao điểm với tinh thần “60 ngày quyết tâm đạt kết quả cao”, sẵn sàng cho kỳ thi chính thức sắp tới.

Đồng hành cùng sĩ tử, Tỉnh đoàn Lào Cai cũng đã kích hoạt chiến dịch tiếp sức mùa thi tại 58 điểm thi. Các đội hình tình nguyện sẽ tập trung hỗ trợ đưa đón thí sinh tại các địa bàn có nguy cơ sạt lở, cung cấp nước uống và các suất ăn miễn phí cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

An Kiên/VOV-Tây Bắc
14.300 thí sinh Sơn La chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT năm 2026

VOV.VN - Tỉnh Sơn La đang tích cực triển khai công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2025 – 2026, diễn ra vào ngày 11-12/6 tới đây.

Trước giờ G, Hà Nội siết chống gian lận công nghệ cao ở kỳ thi lớp 10

VOV.VN - Trước kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập diễn ra ngày 30-31/5 với khoảng 125.000 thí sinh dự thi, Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu siết chặt công tác coi thi, đồng thời cảnh báo nhiều lỗi vi phạm do tâm lý chủ quan của thí sinh. Nội dung được nhấn mạnh tại hội nghị hướng dẫn công tác coi thi diễn ra sáng 26/5.

Hơn 50.400 thí sinh ở Bắc Ninh thi tuyển sinh lớp 10 trong nắng nóng gay gắt

VOV.VN - Ngày 26/5, hơn 50.400 học sinh lớp 9 của tỉnh Bắc Ninh bước vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026 - 2027 trong thời tiết nắng nóng gay gắt.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT: "Thi thử nhưng vận hành thật" để siết chặt mọi khâu

VOV.VN - Hơn 1,22 triệu thí sinh sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 trong bối cảnh Bộ GD&ĐT yêu cầu các địa phương tuyệt đối không chủ quan. Từ thi thử "vận hành thật", siết an ninh điểm thi đến chuẩn bị phương án cho địa phương mới sáp nhập, công tác chuẩn bị đang được triển khai đồng bộ trên cả nước.

Hơn 44.300 thí sinh Đồng Tháp sẵn sàng cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10

VOV.VN - Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp, trong 2 ngày 27 và 28/5, hơn 44.300 thí sinh Đồng Tháp sẽ tham gia kỳ thi tuyển sinh trung học phổ thông (tuyển vào lớp 10) năm học 2026 - 2027.

