6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm triển khai Luật Phát triển đô thị

Luật Phát triển đô thị được Quốc hội khóa XVI thông qua tại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, có hiệu lực từ ngày 1/10/2026, trong đó một số cơ chế, chính sách có thời điểm hiệu lực khác.

Theo Kế hoạch, việc triển khai thi hành luật nhằm cụ thể hóa các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan; đồng thời xác định cơ chế phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương.

Kế hoạch cũng hướng tới nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành và mhân dân trong việc thực hiện luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành.

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6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm

Kế hoạch triển khai thi hành Luật Phát triển đô thị gồm 6 nhóm nội dung: tuyên truyền, phổ biến Luật và các văn bản thi hành; tập huấn, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ; rà soát, lập danh mục văn bản thi hành; xây dựng các văn bản thi hành và văn bản quy định nội dung được giao tại Luật; rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; thực hiện chế độ báo cáo và kiểm tra việc tổ chức thi hành.

Trong công tác tuyên truyền, các bộ, ngành, địa phương có trách nhiệm đăng tải, cập nhật đầy đủ nội dung Luật Phát triển đô thị và các văn bản thi hành trên Cổng Pháp luật quốc gia, Cổng hoặc Trang thông tin điện tử của các bộ, cơ quan ngang bộ, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố, cũng như Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật.

Các cơ quan sẽ triển khai nhiều hình thức phổ biến pháp luật phù hợp; biên soạn, đăng tải và phát hành tài liệu để người dân, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động dễ dàng tiếp cận, khai thác.

Bên cạnh đó, các bộ, ngành, địa phương phối hợp với cơ quan báo chí tổ chức các chuyên mục, chương trình, tin, bài nhằm phổ biến mục tiêu xây dựng và những nội dung cơ bản của Luật Phát triển đô thị.

Công tác tập huấn, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, tham vấn và góp ý về Luật và các văn bản thi hành cũng được triển khai tại các bộ, ngành, địa phương liên quan.

Rà soát, sửa đổi và xây dựng các văn bản thi hành Luật Phát triển đô thị

Một nội dung đáng chú ý của Kế hoạch là yêu cầu rà soát, sửa đổi và xây dựng các văn bản thi hành Luật Phát triển đô thị.

Thủ tướng phân công các bộ, ngành và địa phương liên quan xây dựng văn bản thuộc thẩm quyền của Chính phủ; chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh; các bộ, cơ quan ngang bộ; tỉnh, thành phố nơi có khu kinh tế đặc biệt và các thành phố khác (nếu có).

Đồng thời, các cơ quan có trách nhiệm rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến Luật Phát triển đô thị. Trên cơ sở rà soát, thực hiện sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền kịp thời điều chỉnh, bảo đảm thống nhất với quy định của Luật.

Việc tổ chức thi hành Luật Phát triển đô thị vì vậy được triển khai theo hướng đồng bộ từ tuyên truyền, tập huấn đến hoàn thiện hệ thống văn bản và kiểm tra thực hiện, với trách nhiệm cụ thể được phân công cho từng cơ quan, địa phương.