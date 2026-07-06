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8 phường mới mở không gian phát triển cho Thái Nguyên

Thứ Hai, 05:00, 06/07/2026
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VOV.VN - Tỉnh Thái Nguyên quyết định thành lập thêm 8 phường mới, đây không chỉ là sự điều chỉnh về mô hình đơn vị hành chính mà còn mở ra không gian phát triển mới cho nhiều địa phương của tỉnh.

Với sự chuẩn bị đồng bộ về hạ tầng, quy hoạch và nguồn lực, kỳ vọng đây sẽ là động lực thúc đẩy thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ và từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân địa phương.

Trong số các địa phương dự kiến thành lập phường, Phú Bình được xem là một trong những địa bàn có nhiều lợi thế để phát triển đô thị. Nằm trên trục kết nối với Bắc Ninh và Thủ đô Hà Nội qua Quốc lộ 37, đường Vành đai V vùng Thủ đô cùng nhiều tuyến giao thông quan trọng, địa phương còn có Khu công nghiệp Phú Bình và hai Cụm công nghiệp theo quy hoạch. Đây được kỳ vọng sẽ trở thành động lực thúc đẩy phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ trong thời gian tới. 

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Xã Chợ Đồn, một trong những trung tâm kinh tế phía Bắc tỉnh Thái Nguyên

Cũng như nhiều người dân khác, ông Dương Viết Dũng (xóm Quyết Tiến, xã Phú Bình) kỳ vọng việc thành lập phường sẽ tạo thêm động lực để địa phương phát triển. “Với chủ trương xây dựng xã Phú Bình trở thành phường trong tương lai, cá nhân tôi hoàn toàn đồng thuận và rất phấn khởi. Tôi kỳ vọng khi trở thành phường, bộ máy lãnh đạo sẽ hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn, từ đó nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân và tạo động lực để địa phương phát triển mạnh mẽ hơn”.

Hiện xã Phú Bình có diện tích hơn 44 km² với gần 75 nghìn dân. Xác định việc chuyển từ đơn vị hành chính nông thôn sang đô thị sẽ tác động trực tiếp đến đời sống người dân, địa phương đã tập trung hoàn thiện hạ tầng, mở rộng không gian phát triển và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận ngay từ cơ sở. 

Ông Nguyễn Văn Bản, Bí thư Đảng ủy xã Phú Bình cho biết, Phú Bình đã và đang triển khai nhiều giải pháp, thể hiện quyết tâm cao trong việc hoàn thiện hạ tầng đô thị, mở rộng không gian phát triển. Công tác tuyên truyền được thực hiện bài bản, với nhiều hình thức phong phú, đa dạng.

"Khi chủ trương được triển khai đồng bộ, người dân rất phấn khởi, tin tưởng rằng khi Phú Bình trở thành phường sẽ không chỉ thay đổi về tên gọi hay địa giới hành chính, mà còn tạo bước chuyển quan trọng trong phát triển kinh tế theo hướng giảm dần tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ trọng công nghiệp, thương mại, dịch vụ, hướng tới mục tiêu xây dựng đô thị Phú Bình văn minh, hiện đại và giàu bản sắc”, ông Bản nói.

Không chỉ Phú Bình, nhiều địa phương khác của Thái Nguyên cũng đang khẩn trương hoàn thiện các tiêu chí để trở thành phường. Tại Chợ Đồn, một trong những trung tâm kinh tế khu vực phía Bắc của tỉnh, công tác chỉnh trang đô thị, đầu tư hạ tầng kỹ thuật và chuyển đổi số đang được đẩy mạnh nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Năm 2025, thu ngân sách của Chợ Đồn đạt hơn 300 tỷ đồng; công nghiệp, xây dựng và dịch vụ chiếm gần 90% cơ cấu kinh tế.

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Các địa phương triển khai chỉnh trang đường phố, đảm bảo mô hình chính quyền đô thị

Ông Trương Quốc Tuân, Chủ tịch UBND xã Chợ Đồn cho rằng việc thành lập phường không làm xáo trộn lớn đến đời sống của người dân. Ngược lại, đây là cơ hội để địa phương được quan tâm đầu tư nhiều hơn về hạ tầng, hệ thống giao thông và các công trình công cộng. Cùng với đó, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giải quyết thủ tục hành chính cũng sẽ được đầu tư đồng bộ, giúp người dân tiếp cận các dịch vụ công thuận tiện hơn.

"Chúng tôi kỳ vọng đời sống vật chất, tinh thần của bà con sẽ ngày càng được nâng cao. Đối với Chợ Đồn, việc trở thành phường là một nhiệm vụ trọng tâm, đồng thời là bước đột phá quan trọng để địa phương phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới”, theo ông Tuân.

Ngày 25/6 vừa qua, HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XV thông qua Nghị quyết thành lập 8 đơn vị hành chính đô thị cấp xã gồm các phường: Chợ Đồn, Định Hóa, Đồng Hỷ, Phú Bình, Phú Lương, Quân Chu, Trại Cau và Võ Nhai. Đây là bước đi nhằm hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đồng thời tạo điều kiện để các địa phương khai thác hiệu quả tiềm năng, mở rộng không gian phát triển và thu hút đầu tư. 

Ông Hoàng Thế Tiến, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phú Lương cho biết, để hiện thực hóa mục tiêu này, các địa phương tiếp tục huy động nguồn lực đầu tư hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, phát triển thương mại, dịch vụ, cải cách hành chính và chuyển đổi số.

Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục huy động các nguồn lực đầu tư hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, nâng cao chất lượng các tiêu chí đô thị, đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ, cải cách hành chính và chuyển đổi số.

"Chúng tôi xác định việc trở thành phường không chỉ là sự thay đổi về mô hình quản lý hành chính mà còn mở ra cơ hội thu hút đầu tư, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Với sự đồng thuận của nhân dân và quyết tâm của cả hệ thống chính trị, tin tưởng rằng Phú Lương sẽ phát triển nhanh hơn, văn minh hơn và bền vững hơn trong giai đoạn mới", ông Hoàng Thế Tiến cho biết.

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Đại biểu HĐND tỉnh Thái Nguyên biểu quyết thông qua các nghị quyết quan trọng tại kỳ họp

Trước khi HĐND tỉnh thông qua nghị quyết, việc thành lập 8 phường mới đã được tổ chức lấy ý kiến rộng rãi và nhận được sự đồng thuận cao của Nhân dân. 

“Khi xã Phú Bình trở thành phường, với cương vị là trưởng xóm, tôi sẽ tiếp tục tuyên truyền để bà con hiểu rõ những lợi ích, thuận lợi mà người dân được hưởng, từ cơ sở hạ tầng, điều kiện sinh hoạt đến phát triển kinh tế, bảo đảm an ninh trật tự. Đến nay, bà con Nhân dân đều rất đồng thuận và ủng hộ chủ trương này", bà Nguyễn Thị Khôi, Trưởng xóm Thơm, xã Phú Bình chia sẻ.

“Người dân rất đồng tình, ủng hộ chủ trương thành lập phường. Chúng tôi mong sau khi trở thành phường, địa phương sẽ tiếp tục được đầu tư đồng bộ về hạ tầng, giao thông và các công trình phục vụ dân sinh. Đồng thời, người dân sẽ có thêm điều kiện phát triển sản xuất, kinh doanh, mở rộng thị trường, từ đó nâng cao thu nhập và đời sống...”, ông Nguyễn Mạnh Khiêm, xóm Trần Phú, xã Phú Lương bày tỏ.

Việc thành lập 8 phường mới không chỉ đánh dấu bước chuyển về mô hình quản lý hành chính mà còn tạo nền tảng để các địa phương khai thác tốt hơn tiềm năng, lợi thế sẵn có. Khi hạ tầng được đầu tư đồng bộ, dịch vụ công ngày càng hiện đại và không gian đô thị tiếp tục mở rộng, các phường mới sẽ có thêm điều kiện thu hút đầu tư, phát triển kinh tế và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Đây cũng là bước chuẩn bị quan trọng để Thái Nguyên xây dựng hệ thống đô thị theo hướng hiện đại, phát triển bền vững trong giai đoạn tới./.

Công Luận - Hoàng Tú/VOV- Đông Bắc
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