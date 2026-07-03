Thái Nguyên tạo đà tăng trưởng từ công nghiệp, FDI và đầu tư công

Theo số liệu vừa được công bố, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản của Thái Nguyên tăng 4,22%; khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 13,52%; khu vực dịch vụ tăng 8,24%. Đáng chú ý, tốc độ tăng trưởng GRDP quý II của tỉnh xếp thứ 3 cả nước, tăng 30 bậc so với cuối năm 2025, cho thấy sự khởi sắc rõ nét của nền kinh tế địa phương.

Hạ tầng công nghiệp ngày càng hoàn thiện, tạo lợi thế thu hút các nhà đầu tư đến với Thái Nguyên.

Đóng góp quan trọng vào kết quả này là sự phục hồi và tăng trưởng mạnh của khu vực công nghiệp, cùng hiệu quả trong thu hút đầu tư. Môi trường đầu tư, kinh doanh tiếp tục được cải thiện; hạ tầng giao thông ngày càng đồng bộ, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp mở rộng sản xuất và đầu tư lâu dài. Trong 6 tháng đầu năm, Thái Nguyên cấp mới 20 dự án FDI với tổng vốn đăng ký gần 5,8 tỷ USD.

Bà Từ Chí Yến, Phó Giám đốc Nhân sự Công ty RQ Technology Việt Nam chia sẻ: “Chúng tôi đánh giá Thái Nguyên có nhiều lợi thế về vị trí địa lý, đây là một trong những yếu tố quan trọng khi doanh nghiệp quyết định đầu tư. Hệ thống giao thông, đặc biệt là các tuyến cao tốc, giúp kết nối thuận lợi với Hà Nội, các trung tâm kinh tế và cảng biển, tạo điều kiện thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa cũng như việc đi lại của đội ngũ quản lý. Điều này không chỉ giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, chi phí logistics mà còn nâng cao hiệu quả hoạt động và năng lực cạnh tranh. Chính vì vậy, chúng tôi tin tưởng lựa chọn Thái Nguyên là địa điểm để đầu tư và phát triển lâu dài".

Trong bức tranh tăng trưởng chung, công nghiệp tiếp tục giữ vai trò là trụ cột quan trọng. 6 tháng đầu năm, ngành công nghiệp của tỉnh tăng 14,43%, đóng góp 6 điểm phần trăm vào mức tăng GRDP. Riêng công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 15,25%, đóng góp 5,71 điểm phần trăm, tương đương khoảng 57% mức tăng GRDP toàn tỉnh. Kết quả này chủ yếu đến từ các doanh nghiệp điện tử, thiết bị truyền thông và nhiều doanh nghiệp FDI quy mô lớn duy trì sản xuất ổn định.

Hiện Thái Nguyên có 6 khu công nghiệp và 16 cụm công nghiệp đang hoạt động, tỷ lệ lấp đầy đạt khoảng 80%; trong đó nhiều khu công nghiệp đã lấp đầy 100%. Theo quy hoạch giai đoạn 2021 - 2030, tỉnh tiếp tục phát triển 12 khu công nghiệp, 41 cụm công nghiệp và 1 khu công nghệ thông tin tập trung, tạo dư địa thu hút các ngành công nghệ cao, đặc biệt là công nghiệp bán dẫn. Để hiện thực hóa mục tiêu này, các địa phương đang đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch phục vụ các dự án đầu tư.

Sản xuất công nghiệp tiếp tục có sự tăng trưởng khá.

Ông Lê Xuân Chinh, Phó Chủ tịch UBND phường Vạn Xuân cho biết: “Để bảo đảm tiến độ bàn giao mặt bằng cho các dự án, thời gian qua, cả hệ thống chính trị của phường đã vào cuộc quyết liệt. Từ Đảng ủy, UBND, Mặt trận Tổ quốc đến các tổ chức đoàn thể đều tập trung tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận với phương án bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng. Đối với các hộ dân phải di dời chỗ ở, phường cũng tích cực phối hợp thực hiện đầy đủ các chính sách hỗ trợ, đồng thời tuyên truyền, vận động để người dân sớm bàn giao mặt bằng, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư triển khai dự án đúng tiến độ".

Cùng với thu hút đầu tư, giải ngân vốn đầu tư công tiếp tục được Thái Nguyên xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng. Đến nay, tỷ lệ giải ngân của toàn tỉnh đạt 33%. Nhiều địa phương đang tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thi công và giải phóng mặt bằng để hoàn thành kế hoạch được giao.

Tại xã Phú Bình, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đã đạt trên 60%. Theo ông Nguyễn Văn Bản, Bí thư Đảng ủy xã, địa phương đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, gắn trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền với tiến độ từng công trình, dự án.

“Giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm mà địa phương xác định phải thực hiện với quyết tâm cao. Để hoàn thành mục tiêu này, chúng tôi triển khai nhiều giải pháp đồng bộ. Hàng tuần, UBND xã đều báo cáo tiến độ giải ngân gắn với tiến độ và chất lượng từng công trình, dự án. Đồng thời, địa phương tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đặc biệt là trong công tác giải phóng mặt bằng đối với các dự án giao thông. Chúng tôi thành lập các tổ công tác do các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy làm tổ trưởng, trực tiếp xuống cơ sở tuyên truyền, vận động người dân tạo sự đồng thuận, qua đó bảo đảm tiến độ bàn giao mặt bằng và triển khai dự án", ông Bản cho biết thêm.

Những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm là tiền đề quan trọng để Thái Nguyên tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trong những tháng cuối năm. Trên nền tảng công nghiệp chế biến, chế tạo, thu hút FDI, giải ngân đầu tư công và sự đồng thuận trong giải phóng mặt bằng, tỉnh đang phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 11% trong năm 2026, đóng góp vào tăng trưởng chung của cả nước.