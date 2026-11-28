Nhằm nhìn lại chặng đường 80 năm lập hiến; làm rõ giá trị lịch sử, tư tưởng và pháp lý của bản Hiến pháp đầu tiên của đất nước, chiều nay, tại Hà Nội, Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức tọa đàm với chủ đề: “80 năm Hiến pháp Việt Nam: Giá trị trường tồn và khát vọng phát triển đất nước”.

Tại toạ đàm các đại biểu cho rằng, cách đây 8 thập kỷ, vào ngày 9/11/1946, giữa bộn bề công việc và trong bối cảnh “thù trong giặc ngoài”, cũng như những khó khăn, thách thức đối với chính quyền nhà nước còn non trẻ, bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã ra đời.

Quang cảnh tọa đàm

Bản Hiến pháp không chỉ là sự kiện khai sinh một nền lập hiến cách mạng, mà còn là sự kết tinh từ khát vọng tự do, bình đẳng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nung nấu suốt hành trình tìm đường cứu nước. Từ những điều khoản ngắn gọn, súc tích nhưng thấm đẫm tinh thần dân chủ của Hiến pháp 1946, một chân lý lớn đã được khắc ghi: chính quyền của một quốc gia độc lập chỉ thực sự vững mạnh khi được trao quyền bởi lá phiếu của nhân dân và vận hành trong khuôn khổ của Hiến pháp.

Nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Ngọc Thanh nhấn mạnh trong hoàn cảnh đất nước vừa giành độc lập, việc Chủ tịch Hồ Chí Minh và Quốc hội khóa I sớm xây dựng, thông qua Hiến pháp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc xác lập nền tảng pháp lý của Nhà nước mới. Đây là căn cứ để Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan khác của Nhà nước hoạt động theo Hiến pháp.

Theo ông Bùi Ngọc Thanh, Quốc hội khóa I đã thông qua bản Hiến pháp năm 1946. "Dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự chèo lái của Chủ tịch Hồ Chí Minh, bản Hiến pháp đã được thông qua. Ra được bản Hiến pháp năm 1946 là căn cứ, là nền tảng để cho Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan khác thực hiện theo Hiến pháp. Lãnh đạo cũng phải theo Hiến pháp, mà thực thi thực hành cũng phải theo Hiến pháp. Đây chính là nền tảng quan trọng mà Hiến pháp năm 1946 đặt ra”, ông Bùi Ngọc Thanh nhấn mạnh.

Các đại biểu, chuyên gia nhà khoa học nhấn mạnh, trải qua hành trình 80 năm lập hiến, giá trị xuyên suốt luôn được giữ vững là: quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân; độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Giá trị trường tồn của Hiến pháp được khẳng định qua chiều dài lịch sử và được đo bằng chất lượng thể chế, tính thượng tôn pháp luật, sự liêm chính, trách nhiệm trong thực thi quyền lực nhà nước và việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân trong thực tế.

Ông Trịnh Xuân An, Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội phát biểu tại tọa đàm

Kỷ niệm 80 năm Hiến pháp đầu tiên là dịp để mỗi cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức và mỗi người dân nhận thức rõ hơn trách nhiệm tôn trọng, bảo vệ và thi hành Hiến pháp. Thượng tôn Hiến pháp là nền tảng xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, củng cố niềm tin xã hội và tạo động lực cho phát triển bền vững.

Ông Trịnh Xuân An, Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách, Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội nêu rõ, giá trị cốt lõi về Hiến pháp 1946 tạo nên linh hồn cho công cuộc lập hiến của Việt Nam đến tận bây giờ, tôi cho rằng đầu tiên ở Hiến pháp 1946 đó là xuất phát từ ý chí của, của nhân dân, lấy nhu cầu, nguyện vọng của người dân làm điểm xuất phát. Thứ hai nữa là lấy yêu cầu giữ nước và ổn định nhà nước làm nền tảng.

“Tôi cho rằng trong thời điểm khó khăn như vậy, trong thời điểm lịch sử đặc biệt như vậy, Hiến pháp đã mở ra những ý tưởng tạo điều kiện để đất nước phát triển. Điều đấy nó hoàn toàn đúng với tinh thần hiện nay, đó là lấy ý chí, nguyện vọng người dân làm mục tiêu; lấy sự phát triển, đi lên của đất nước làm mục tiêu phấn đấu”, ông Trịnh Xuân An nói.