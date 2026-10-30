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An Giang đề nghị công nhận Phú Quốc là Khu kinh tế đặc biệt

Thứ Sáu, 16:08, 30/10/2026
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VOV.VN - Sáng 30/10, tại Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh An Giang khóa XI, nhiệm kỳ 2026–2031 thông qua tờ trình dự thảo nghị quyết về hồ sơ đề án đề nghị công nhận đặc khu Phú Quốc là Khu kinh tế đặc biệt.

Theo tờ trình của UBND tỉnh An Giang, việc xây dựng đề án không chỉ nhằm xác lập vị thế mới cho Phú Quốc, mà quan trọng hơn là tạo cơ sở đổi mới mô hình tổ chức, quản lý, tăng cường phân cấp, phân quyền, nâng cao tính chủ động cho địa phương và áp dụng các cơ chế, chính sách đặc thù dành cho Khu kinh tế đặc biệt.

Qua đó, từng bước tháo gỡ những hạn chế của mô hình quản lý hiện nay, tạo điều kiện để Phú Quốc phát huy tốt hơn tiềm năng, lợi thế, phát triển tương xứng với định hướng và kỳ vọng của Trung ương.

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Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh An Giang khóa XI

Việc xây dựng đề án Khu kinh tế đặc biệt Phú Quốc nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng về phát triển kinh tế biển, du lịch và đổi mới mô hình quản trị đối với địa bàn có tính chất đặc thù. Phú Quốc có vị trí chiến lược ở vùng biển Tây Nam, lợi thế nổi trội về du lịch, dịch vụ, kinh tế biển và kết nối quốc tế.

Cùng với việc đầu tư các công trình phục vụ APEC 2027, yêu cầu đặt ra là phải có phương thức quản lý phù hợp, đồng bộ hơn về quy hoạch, đầu tư, đất đai, môi trường và cung ứng dịch vụ công. Do đó, việc đề nghị công nhận Phú Quốc là khu kinh tế đặc biệt là cần thiết, nhằm phát huy tiềm năng, huy động nguồn lực phát triển, nâng cao đời sống nhân dân, đồng thời bảo đảm quốc phòng, an ninh và chủ quyền biển, đảo.

Thực tế, Phú Quốc đã hình thành hệ thống du lịch, dịch vụ, hạ tầng hàng không quốc tế và kết nối đường biển, thu hút nguồn vốn đầu tư lớn. Năm 2025, địa phương ước đón 8,268 triệu lượt khách, trong đó có 1,844 triệu lượt khách quốc tế. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2021 - 2025 đạt khoảng 114.828 tỷ đồng.

Theo định hướng trong Đề án, giai đoạn 2026 - 2030, Phú Quốc đặt mục tiêu thu hút tổng vốn đầu tư toàn xã hội khoảng 195.000 tỷ đồng; đến năm 2030 đạt khoảng 15 triệu lượt khách, tổng giá trị sản phẩm 66.292 tỷ đồng.

Bên cạnh mục tiêu phát triển kinh tế, Đề án nhấn mạnh yêu cầu đầu tư đồng bộ hạ tầng thiết yếu, bảo đảm an sinh xã hội, bảo vệ tài nguyên rừng, biển và môi trường. Các mục tiêu đến năm 2030 gồm thu gom, xử lý 100% chất thải rắn sinh hoạt đạt quy chuẩn và xử lý nước thải sinh hoạt đạt quy chuẩn ít nhất 80%.  

Việc xây dựng Khu kinh tế đặc biệt Phú Quốc cũng gắn với yêu cầu khai thác hiệu quả các công trình phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027 sau khi sự kiện kết thúc, đồng thời bảo đảm quốc phòng, an ninh, chủ quyền biển, đảo và phát triển hài hòa với các địa phương trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Các mục tiêu nâng cao được cụ thể hóa theo thẩm quyền, nguồn lực và tiến độ thực hiện. Các nhóm dự án động lực gồm hạ tầng hàng không và kết nối, công trình hội  nghị và dịch vụ phục vụ APEC gắn với khai thác sau sự kiện; cấp nước, thoát nước, xử lý chất thải; y tế, giáo dục và nhà ở; thương mại, logistics và dịch vụ có giá trị gia tăng cao. Nghiên cứu khu thương mại tự do, khu phi thuế quan và các không gian phát triển mới theo quy hoạch, điều kiện, trình tự và thẩm quyền tương ứng.

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Các đại biểu biểu quyết tại kỳ họp HĐND tỉnh An Giang

Một nội dung trọng tâm của Đề án là xây dựng mô hình quản lý tích hợp, tăng cường phân cấp, phân quyền cho chính quyền đặc khu, gắn quyền hạn với trách nhiệm giải trình và kiểm soát quyền lực. UBND tỉnh cũng đề xuất chuyển giao một số đơn vị sự nghiệp trên địa bàn, trong đó có Vườn quốc gia Phú Quốc, về trực thuộc UBND đặc khu quản lý theo thẩm quyền.

Về thủ tục hành chính, rà soát, phân loại hồ sơ tồn đọng, giao đầu mối và trách nhiệm cho từng hồ sơ; trong 30 ngày hoàn thành kiểm kê, giao nhiệm vụ; trong 90 ngày tập trung giải quyết hồ sơ có đủ căn cứ. Các mốc quản trị nội bộ không kéo dài thời hạn luật định; chuẩn hóa quy trình liên thông, sử dụng dữ liệu sẵn có, công khai tiến độ, xử lý trách nhiệm đối với việc chậm trễ; phấn đấu ít nhất 98% hồ sơ được giải quyết đúng hạn và đúng quy trình.

Trần Hiếu/VOV-ĐBSCL
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