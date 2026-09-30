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An Giang: Quy hoạch đặc khu Thổ Châu phát triển kinh tế biển, du lịch sinh thái

Thứ Tư, 23:12, 30/09/2026
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VOV.VN - Chiều 30/9, Ủy ban nhân dân đặc khu Thổ Châu, tỉnh An Giang tổ chức hội nghị công bố Quy hoạch chung đặc khu Thổ Châu đến năm 2050, tỷ lệ 1/5.000. 

Theo đó, An Giang định hướng phát triển cốt lõi của đặc khu là kết hợp chặt chẽ giữa kinh tế biển, dịch vụ hậu cần nghề cá và du lịch sinh thái với nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng-an ninh, bảo vệ hệ sinh thái tự nhiên.

Đây là bước quan trọng nhằm khai thác toàn diện tiềm năng, lợi thế của Thổ Châu, đồng thời góp phần khẳng định vị thế chiến lược của vùng biển Tây Nam.

Theo Quyết định số 364/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân đặc khu Thổ Châu, phạm vi lập quy hoạch bao gồm toàn bộ diện tích tự nhiên 1.398,04 ha của 8 hòn đảo gồm: Thổ Chu, Hòn Khô, Hòn Nhạn, Hòn Cao Cát, Hòn Từ, Hòn Xanh, Hòn Đá Bàn và Hòn Cao; cùng 235 ha khu vực dự kiến lấn biển.

an giang quy hoach dac khu tho chau phat trien kinh te bien, du lich sinh thai hinh anh 1
Một góc Thổ Châu nhìn từ trên cao

Đồ án quy hoạch xác định các mục tiêu phát triển cụ thể theo hai giai đoạn. Về dân số, quy mô dự kiến đạt khoảng 4.000-4.500 người vào năm 2035 và tăng lên 8.000-10.000 người vào năm 2050. Du lịch hải đảo được kỳ vọng phát triển mạnh, hướng tới đón 100.000-150.000 lượt khách/năm vào năm 2050.

Không gian đặc khu được tổ chức theo hướng tập trung, với các phân vùng chức năng rõ rệt. Trong đó, Bãi Ngự tiếp tục giữ vai trò trung tâm hành chính, chính trị và kinh tế. Khu vực Bãi Dong, rộng 76 ha, được quy hoạch xây dựng cảng lưỡng dụng và trung tâm hậu cần nghề cá hiện đại.

Đáng chú ý, phương án lấn biển 235 ha sẽ được kiểm soát nghiêm ngặt nhằm tạo quỹ đất phát triển hạ tầng đô thị, cảng biển và các dịch vụ du lịch, đồng thời hạn chế tác động đến môi trường.

Về hạ tầng, Thổ Châu sẽ hoàn thiện mạng lưới đường vòng quanh đảo, nâng cấp hệ thống cấp điện, đạt 21 MW vào năm 2050, đồng thời ứng dụng giải pháp khử mặn nước biển nhằm bảo đảm nguồn cung nước sạch bền vững.

Theo Quyết định, Ủy ban nhân dân đặc khu Thổ Châu giao Phòng Kinh tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương công bố quy hoạch và tiến hành cắm mốc thực địa.

Lam Hiếu/VOV-ĐBSCL
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