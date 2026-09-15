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Anh Nguyễn Kim Quy làm Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam

Thứ Ba, 23:48, 15/09/2026
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VOV.VN - Chiều nay, 15/9, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam lần thứ 5 khóa IX, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Hội nghị đã hiệp thương cử anh Nguyễn Kim Quy làm Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam.

Tại hội nghị lần này đã kiện toàn các chức danh của Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam. Hội nghị hiệp thương thống nhất để anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư Trung ương Đoàn thôi giữ chức danh Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam khóa IX.

Đồng thời, Hội nghị cũng đã hiệp thương cử anh Nguyễn Kim Quy, Bí thư Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam làm Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam khóa IX nhiệm kỳ 2024-2029.

anh nguyen kim quy lam chu tich trung uong hoi lhtn viet nam hinh anh 1
Anh Nguyễn Kim Quy, Bí thư Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam làm Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam khóa IX nhiệm kỳ 2024-2029.

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII; Báo cáo sơ kết công tác Hội và phong trào thanh niên 9 tháng qua và nhiệm vụ, giải pháp những tháng cuối năm 2026; thảo luận, thông qua chủ đề công tác và định hướng hoạt động lớn trong công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2027.

Phát biểu tại hội nghị, anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn chúc mừng anh Nguyễn Kim Quy, Bí thư Trung ương Đoàn, đã được tín nhiệm, hiệp thương giữ chức Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa IX; đồng thời đề nghị đồng chí tiếp tục kế thừa những kết quả đã đạt được, giữ gìn và củng cố đoàn kết, cùng Đoàn Chủ tịch và Ủy ban Hội không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội để đáp ứng tình hình thực tiễn và yêu cầu mới. 

Anh Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh: Các đồng chí được kiện toàn vào Ủy ban Hội cấp Trung ương hiện nay hoạt động ở nhiều lĩnh vực, địa bàn; trong đó có các văn nghệ sĩ, KOL với lực lượng người hâm mộ và thanh niên theo dõi rất lớn. Rất mong các đồng chí phát huy thế mạnh của cá nhân, đóng góp cho công tác Hội, đặc biệt là trong đoàn kết, tập hợp thanh niên.

Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Nguyễn Minh Triết đề nghị thời gian tới, Hội LHTN Việt Nam cần đổi mới mạnh mẽ công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên, hướng tới chỉ tiêu ít nhất 80% theo định hướng đã được Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII thông qua; cần xây dựng đội ngũ cán bộ Hội đáp ứng đủ điều kiện, có uy tín và phát huy được thế mạnh của tổ chức; phát huy vai trò của các tổ chức thành viên tập thể của Hội. Đây cũng là một điểm sáng trong thời gian qua khi đã thành lập và phát huy các tổ chức Hội thành viên ở các cấp.

anh nguyen kim quy lam chu tich trung uong hoi lhtn viet nam hinh anh 2
Phương Thoa/VOV1
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