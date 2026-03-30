Áp lực hồ sơ tăng cao, trung tâm hành chính công nỗ lực không trễ hẹn

Ngay từ sớm, rất đông người dân đến liên hệ giải quyết thủ tục hành chính khá đông tại Trung tâm hành chính công phường Ô Môn. Tại quầy tiếp nhận, cán bộ, công chức liên tục hướng dẫn, xử lý hồ sơ, bảo đảm quy trình diễn ra nhanh chóng, đúng quy định.

Anh Phạm Đình Thoại, chuyên viên trung tâm cho biết, khối lượng công việc tăng mạnh sau khi địa bàn được sáp nhập, trong khi mỗi cán bộ phải phụ trách nhiều lĩnh vực. Trung bình mỗi ngày tiếp nhận trên 200 hồ sơ, áp lực lớn nhất là phải bảo đảm tất cả hồ sơ được giải quyết đúng hạn. Có những thời điểm, lượng hồ sơ nhiều trong ngày, phải tập trung cao độ, xử lý liên tục để không xảy ra trễ hẹn.

“Trong quá trình thực hiện, vừa học hỏi, vừa trao đổi với đồng nghiệp ở các phường khác để nâng cao nghiệp vụ công. Có thể phổ biến, phổ cập vào học đường trong các giờ học IT, hoặc triển khai ở bậc THPT để các em nắm được hình thức nộp dịch vụ công; thực hiện từng bước, từng bước và rút kinh nghiệm”, anh Thoại chia sẻ.

Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Ô Môn, TP. Cần Thơ từng bước ổn định tổ chức, duy trì hoạt động thông suốt.

Không chỉ áp lực về số lượng, quá trình chuyển đổi sang các phần mềm chuyên ngành từ đầu năm 2026 cũng gây không ít khó khăn. Mỗi lĩnh vực sử dụng một hệ thống riêng, việc theo dõi, tổng hợp hồ sơ chưa thật sự thuận tiện. Bên cạnh đó, đường truyền đôi lúc chưa ổn định cũng ảnh hưởng đến tiến độ xử lý.

Chị Huỳnh Đoan Dương, chuyên viên Phòng Văn hóa, xã hội phường cho biết, để hạn chế tồn đọng hồ sơ, cán bộ phải chủ động sắp xếp công việc khoa học, phân bổ thời gian hợp lý giữa các khâu tiếp nhận và xử lý. Các bước giải quyết thủ tục hành chính đều được quy định thời gian cụ thể, nên mỗi cán bộ phải nâng cao trách nhiệm, xử lý nhanh nhưng vẫn bảo đảm đúng quy trình.

“Số lượng hồ sơ tương đối nhiều gây áp lực về thời gian, đòi hỏi phải giải quyết đúng hẹn, không để trễ hạn hoặc gây phiền hà cho người dân. Đồng thời, mong muốn thời gian tới sẽ có thêm các lớp tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ để nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ, phục vụ người dân ngày càng tốt hơn”, chị Dương nói.

Một khó khăn khác đến từ việc nhiều người dân, nhất là người lớn tuổi, chưa quen sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Do đó, cán bộ tại Trung tâm phải hỗ trợ từ khâu đăng ký đến nộp hồ sơ. Cán bộ vừa làm nhiệm vụ chuyên môn, vừa hướng dẫn người dân thao tác trên hệ thống, nên áp lực công việc tăng đáng kể. Dù vậy, với tinh thần trách nhiệm cao, đội ngũ cán bộ Trung tâm vẫn nỗ lực khắc phục khó khăn, duy trì chất lượng phục vụ.

Ghi nhận thực tế cho thấy, quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ được thực hiện theo số thứ tự, bảo đảm công bằng, minh bạch. Ông Trần Kỳ Quân, người dân phường Ô Môn, đánh giá, cán bộ làm việc rất khoa học, hướng dẫn rõ ràng. Dù công việc nhiều nhưng vẫn giải quyết đúng hạn nên người dân cảm thấy yên tâm khi đến làm thủ tục.

“Tôi đến hỏi về thủ tục chính sách và quyền lợi của cựu chiến binh, được hướng dẫn rất niềm nở, giải thích rõ ràng. Cán bộ, công chức làm việc khoa học, thái độ thân thiện. Dù khối lượng công việc nhiều, họ vẫn giải quyết đúng hẹn, khiến người dân rất hài lòng”, ông Quân nhận xét.

Cùng chung cảm nhận, anh Nguyễn Văn Nhớ, người dân đến làm thủ tục hành chính cho biết, ngay từ lần đầu đến Trung tâm đã được hướng dẫn cụ thể từng bước. Lần này quay lại, anh thấy quy trình còn thuận tiện hơn. Cán bộ rất nhiệt tình, sẵn sàng hỗ trợ khi mình chưa rõ thủ tục.

“Lần trước đến đây công chứng, tôi được hướng dẫn bấm số hoặc quét mã QR trên VNeID; vào bên trong cũng có cán bộ hướng dẫn ngồi chờ. Khi làm thủ tục, tôi thấy cán bộ rất nhiệt tình, niềm nở. Dù công việc nhiều, các anh, chị vẫn tận tình hướng dẫn những nội dung tôi chưa hiểu”, theo anh Nhớ.

Còn chị Phạm Thị Tú đến làm thủ tục nhiều lần tại Trung tâm cho rằng, thái độ phục vụ thân thiện, gần gũi giúp người dân cảm thấy thoải mái. Trước khi đến làm thủ tục chị thường đăng ký trước trên điện thoại nên khi đến làm thủ tục rất nhanh, không mất nhiều thời gian như trước.

Theo bà Nguyễn Ngọc Hồng Nhung, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Ô Môn, sau gần một năm vận hành mô hình mới, hoạt động của Trung tâm cơ bản đáp ứng yêu cầu, tất cả hồ sơ đều được giải quyết đúng hạn. Tuy nhiên, áp lực công việc ngày càng lớn khi số lượng hồ sơ tăng, trong khi điều kiện tham gia đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ còn hạn chế.

Để nâng cao hiệu quả hoạt động trong thời gian tới, Trung tâm xác định tập trung đầu tư, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, đặc biệt là hệ thống mạng và các phần mềm chuyên ngành nhằm bảo đảm vận hành ổn định. Đồng thời, tăng cường tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng cho đội ngũ cán bộ, công chức.

Bà Nguyễn Ngọc Hồng Nhung cũng kiến nghị các cấp có thẩm quyền quan tâm hơn đến chế độ, chính sách đối với cán bộ làm việc tại Trung tâm hành chính công, góp phần giảm áp lực, tạo động lực làm việc lâu dài. Việc đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến cũng được chú trọng, hướng tới phổ cập kỹ năng số trong cộng đồng.

Ông Châu Việt Tha, Bí thư Đảng ủy phường Ô Môn cho biết, thời gian tới địa phương tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ phù hợp với vị trí việc làm, đồng thời nâng cao chất lượng đội ngũ theo hướng chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số. Trọng tâm là đổi mới tư duy từ “quản lý” sang “phục vụ”, xây dựng chính quyền gần dân, sát dân, phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.

Cùng với đó, kiến nghị các cấp có thẩm quyền tiếp tục hoàn thiện chế độ, chính sách về tiền lương, phụ cấp, cũng như hỗ trợ điều kiện làm việc, nhằm giúp cán bộ yên tâm công tác, gắn bó lâu dài với nhiệm vụ được giao.

Với sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ, công chức cùng các giải pháp đồng bộ, Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Ô Môn đang từng bước vượt qua khó khăn, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, bảo đảm thông suốt, hiệu quả, hướng tới nền hành chính hiện đại, minh bạch, lấy người dân làm trung tâm.