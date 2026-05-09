ASEAN đoàn kết, chủ động ứng phó với tác động đa chiều

Tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã đưa ra nhiều đề xuất quan trọng đối với ASEAN, đó là cần tập trung nguồn lực nhằm đảm bảo các nhu cầu an ninh thiết yếu bao gồm an ninh năng lượng, an ninh lương thực và an ninh con người, trong đó có, phê chuẩn và triển khai hiệu quả Hiệp định An ninh Dầu khí ASEAN.

Những đóng góp của Việt Nam được các nước đánh giá cao và coi đó là chia sẻ, đề xuất rất có trách nhiệm, cũng như đưa ra phương hướng phù hợp để xây dựng cộng đồng ASEAN vững mạnh.

"Hội nghị đã ban hành Tuyên bố của các nhà lãnh đạo ASEAN về ứng phó với cuộc khủng hoảng Trung Đông, trong đó nêu rõ các biện pháp thiết thực cho phản ứng tập thể của ASEAN đối với tình hình này và đặt nền tảng cho phản ứng phối hợp khu vực đối với các cuộc khủng hoảng trong tương lai" - Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos, Chủ tịch ASEAN 2026 đã thông báo như vậy trước báo chí quốc tế về kết quả nổi bật tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 sau hai ngày họp tại Cebu.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Trưởng đoàn các nước ASEAN tham dự phiên khai mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Tuyên bố của các nhà lãnh đạo ASEAN về ứng phó với cuộc khủng hoảng Trung Đông tập trung vào đoàn kết, tự cường và chuyển đổi từ phản ứng bị động sang chủ động ứng phó với tác động đa chiều. Tuyên bố này thể hiện cam kết của ASEAN trong quyết tâm xây dựng các chiến lược dài hạn, nâng cao tính tự chủ và sức chống chịu tập thể trước các cú sốc khủng hoảng từ Trung Đông, bảo đảm hòa bình, ổn định và phát triển bền vững. Tuyên bố bao gồm các giải pháp ngắn hạn và dài hạn trên tất cả các trụ cột: an ninh chính trị, kinh tế, năng lượng và văn hóa - xã hội.

Trước đó, trong lần đầu tiên tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN trên cương vị Thủ tướng Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã nêu rất nhiều đề xuất, sáng kiến đóng góp vào các giải pháp chung của ASEAN, để củng cố đoàn kết và nâng cao tự cường của ASEAN trong ứng phó với tình hình hiện nay cũng như hướng tới tương lai. Đề xuất của Việt Nam đặt ưu tiên cao nhất là bảo đảm môi trường hòa bình, ổn định để thúc đẩy, tạo điều kiện thuận lợi cho ASEAN tiếp tục phát triển bền vững, để người dân ASEAN có cuộc sống ấm no và hạnh phúc.

Thủ tướng nêu ba đề xuất lớn trong đó có phê chuẩn và triển khai hiệu quả Hiệp định An ninh Dầu khí ASEAN: "ASEAN thực hiện thực chất Kế hoạch Hành động Hợp tác Năng lượng giai đoạn 2026-2030, Lưới điện ASEAN và Hệ thống đường ống dẫn khí ASEAN; đa dạng hóa các nguồn năng lượng, thúc đẩy chuyển đổi năng lượng, tăng cường tiếp cận tài chính xanh và công nghệ tiên tiến; nâng cao hiệu quả các khuôn khổ và thỏa thuận về an ninh lương thực hiện có, tăng cường dự trữ chiến lược và thiết lập cơ chế dự trữ khẩn cấp, chuyên biệt đối với gạo và các mặt hàng thiết yếu khác. Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ lương thực trong các tình huống khẩn cấp, chia sẻ kinh nghiệm liên quan với các quốc gia thành viên ASEAN và sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các quốc gia thành viên ASEAN trong công tác hỗ trợ công dân".

Thủ tướng Lê Minh Hưng tham dự Phiên Toàn thể Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Các biện pháp Việt Nam đề ra rất toàn diện, từ hòa bình, an ninh, ổn định; tăng cường đoàn kết nội khối; cho tới tăng cường kết nối kinh tế - thương mại nội khối, dỡ bỏ các rào cản thương mại trong ASEAN; mở rộng quan hệ đối ngoại của ASEAN; mở rộng không gian của ASEAN thông qua kết nối, ký kết các thỏa thuận về kinh tế với các đối tác bên ngoài, cũng như tăng cường hợp tác, kết nối ASEAN trong đảm bảo an ninh năng lượng, an ninh lương thực và an ninh con người. Những đề xuất của Việt Nam được các quốc gia thành viên ASEAN hoan nghênh, đồng tình ủng hộ, đánh giá cao về nội dung và tính kịp thời. Trên cơ sở đề xuất của Việt Nam và các nước, ASEAN đã thông qua Tuyên bố Lãnh đạo ASEAN về các Hành động ưu tiên củng cố tự cường khu vực ứng phó với các hệ lụy từ tình hình Trung Đông.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang cho rằng: "Thủ tướng Lê Minh Hưng lần đầu tiên tham dự hội nghị ASEAN với tư cách là Thủ tướng Chính phủ Việt Nam mới được bầu. Thủ tướng đã đề ra rất nhiều đề xuất, sáng kiến của Việt Nam để đóng góp vào những giải pháp chung của ASEAN. Các nước rất đồng tình với đề xuất của Việt Nam liên quan đến thực thi cam kết về an ninh năng lượng, an ninh dầu khí và xăng dầu; thực thi cam kết về thúc đẩy thương mại nội khối, dỡ bỏ rào cản thương mại trong ASEAN cũng như mở rộng quan hệ đối ngoại của ASEAN với các đối tác. Mấu chốt là làm sao để người dân được thụ hưởng những thành tựu, thành quả của ASEAN, đồng thời nâng cao khả năng chống chịu, nâng cao tự cường của ASEAN trước những thách thức hiện nay".

Nhân dịp dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã có các cuộc gặp gỡ, trao đổi, tiếp xúc với các nhà Lãnh đạo ASEAN, Tổng Thư ký ASEAN và Giám đốc Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB). Các cuộc gặp gỡ ngắn gọn đi thẳng vào những nội dung quan trọng, xử lý những vướng mắc, tồn tại, qua đó tăng cường tin cậy chính trị giữa Việt Nam và các nước; khẳng định quyết tâm chung về tăng cường quan hệ song phương, thống nhất nhiều giải pháp thiết thực; nhấn mạnh ưu tiên giải quyết các thách thức liên quan đến an ninh năng lượng, an ninh lương thực và mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực mới, giàu tiềm năng như kết nối hạ tầng, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo.

Phiên Toàn thể Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Trao đổi với Chủ tịch Ngân hàng Phát triển châu Á, ADB cam kết sẽ tiếp tục là đối tác tin cậy của Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới, đáp ứng tốt hơn nhu cầu nguồn lực cho Việt Nam và các thành viên. Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn khẳng định sau hơn 30 năm gia nhập, Việt Nam đã trở thành một trong những thành viên chủ chốt của ASEAN và cho rằng một Việt Nam mạnh, phát triển thịnh vượng sẽ là đóng góp quan trọng cho tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN.

Trong 2 ngày, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã có lịch làm việc dày đặc với khoảng 20 hoạt động song phương và đa phương quan trọng. Các đóng góp, đề xuất và sáng kiến của Việt Nam tập trung thúc đẩy xây dựng Cộng đồng ASEAN đoàn kết, tự cường, bao trùm và bền vững, ứng phó với các hệ lụy từ tình hình Trung Đông. Các cuộc gặp gỡ, trao đổi, tiếp xúc với các nhà Lãnh đạo ASEAN tạo tiền đề và xung lực thuận lợi đưa quan hệ giữa Việt Nam với các đối tác đi cả về bề rộng và bề sâu, hiệu quả, thực chất trong thời gian tới.