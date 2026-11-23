Dự buổi tiếp xúc còn có ông Nguyễn Hữu Đông - Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội; ông Phạm Đại Dương - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh và các đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ.

Tại hội nghị, cử tri tỉnh Phú Thọ ghi nhận, đánh giá cao kết quả Kỳ họp thứ 2 cũng như tinh thần trách nhiệm, những đóng góp của Đoàn ĐBQH tỉnh. Đồng thời, kiến nghị Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương và tỉnh quan tâm giải quyết những vấn đề thiết thực từ cơ sở như: ưu tiên nguồn vốn đầu tư nâng cấp tuyến ĐT.440 kết nối Quốc lộ 6 với xã Vân Sơn và các tuyến giao thông liên vùng Vân Sơn - Cổ Lũng (Thanh Hóa) - Mai Châu; xem xét đầu tư hồ chứa nước đa mục tiêu phục vụ sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp và phát triển du lịch; rà soát, đưa dự án thủy điện Suối Hưng ra khỏi quy hoạch phát triển điện lực quốc gia; có quy định chặt chẽ đối với việc đầu tư thủy điện nhỏ tại những khu vực có tiềm năng du lịch, danh lam thắng cảnh.

Bà Bùi Thị Minh Hoài và các đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ tiếp xúc cử tri sau kỳ họp

Bên cạnh đó, cử tri đề nghị có cơ chế, chính sách và nguồn lực hỗ trợ Vân Sơn phát triển du lịch; bố trí kinh phí xây dựng khu tái định cư, di dời các hộ dân ở khu vực có nguy cơ sạt lở về nơi an toàn; quan tâm đầu tư cơ sở vật chất giáo dục, xem xét nâng cấp Trường THPT Lũng Vân thành trường phổ thông dân tộc nội trú. Cử tri cũng đề xuất điều chỉnh tiêu chí giao biên chế cấp xã vùng cao, nâng mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn và có chính sách hỗ trợ đối với người hoạt động chuyên trách tại các hội cấp xã.

Ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của cử tri, Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ đề nghị các cơ quan chức năng của tỉnh và chính quyền địa phương nghiêm túc tiếp thu, rà soát, phân loại từng nhóm kiến nghị, làm rõ những nội dung thuộc thẩm quyền để tập trung giải quyết; những vấn đề vượt thẩm quyền cần tổng hợp, báo cáo, kiến nghị các cơ quan Trung ương xem xét. Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tiếp tục tổng hợp, chuyển tải đầy đủ tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri đến Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền, đồng thời theo dõi, giám sát quá trình giải quyết, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân.

Bà Bùi Thị Minh Hoài biểu dương những kết quả đạt được của nhân dân thôn Chiến và xã Vân Sơn

Cũng trong chiều 23/11, bà Bùi Thị Minh Hoài và các đại biểu đã đến dự, chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Chiến, xã Vân Sơn, nơi có 100% là đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó dân tộc Mường chiếm 98%. Năm 2026, thu nhập bình quân của thôn đạt 32 triệu đồng/người/năm; toàn thôn có 116 hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, chiếm 97,4%...

Phát biểu chung vui với nhân dân thôn Chiến, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài ghi nhận, biểu dương những kết quả thôn Chiến nói riêng, xã Vân Sơn nói chung đạt được trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời nhấn mạnh, sức mạnh của khối đại đoàn kết không chỉ được thể hiện qua sự đồng thuận trong cộng đồng mà phải được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, sự tương trợ, giúp đỡ nhau trong lao động, sản xuất và đời sống. Mỗi gia đình, mỗi người dân cần phát huy tinh thần tự lực, tự cường, chủ động khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương, đoàn kết phát triển kinh tế, từng bước nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. Trong đó, cần quan tâm hỗ trợ những hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ còn khó khăn có điều kiện phát triển sản xuất, tạo sinh kế ổn định, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Bên cạnh nâng cao chất lượng giáo dục, chú trọng chăm sóc sức khỏe ban đầu, nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, bà Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh địa phương quan tâm xây dựng đời sống văn hóa, bảo tồn và phát huy bản sắc dân tộc Mường. Đây không chỉ là nhiệm vụ văn hóa mà còn là nguồn lực nội sinh, lợi thế quan trọng để địa phương phát triển du lịch cộng đồng. Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh các phong trào bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan khu dân cư; vận động nhân dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng cộng đồng dân cư đoàn kết, an toàn, nghĩa tình.

Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã trao quà cho tập thể khu dân cư thôn Chiến. Các đại biểu đã trao tặng 70 suất quà của Trung ương và của tỉnh cho các hộ gia đình chính sách, già làng, người có uy tín, các hộ nghèo trên địa bàn xã Vân Sơn...