Ba đề xuất lớn Bí thư Hà Nội gửi Trung ương

Đoàn công tác của Trung ương và Thường trực Ban chỉ đạo xây dựng đề án “Đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số” do Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị làm Trưởng đoàn hôm nay làm việc với Thành ủy Hà Nội.

Đồng chủ trì buổi làm việc có Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng. Tham dự có lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo UBND TP Hà Nội cùng đại diện nhiều sở, ngành.

Ông Nguyễn Thanh Nghị cho hay, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương được giao chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và cơ quan liên quan xây dựng đề án “Đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số” trình Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14.

Ông nhấn mạnh, Hà Nội là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia đồng thời là trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học - công nghệ và hội nhập quốc tế. Vì vậy, việc khảo sát thực tiễn phát triển của Thủ đô có ý nghĩa quan trọng trong quá trình hoàn thiện đề án.

Đoàn công tác đề nghị Hà Nội tập trung trao đổi các nội dung trọng tâm như mô hình tăng trưởng mới của thành phố; xây dựng Hà Nội thành trung tâm đổi mới sáng tạo, công nghệ số và nghiên cứu phát triển của cả nước và khu vực; cơ chế đặc thù, vượt trội cho Thủ đô; mô hình quản trị đô thị xanh, thông minh, đa trung tâm; phát triển văn hóa, con người Hà Nội như nguồn lực nội sinh và động lực tăng trưởng mới.

Đặc biệt, đoàn cũng quan tâm tới các khó khăn, thách thức và kiến nghị chính sách lớn của Hà Nội trong quá trình triển khai các định hướng phát triển mới.

Chuyển từ tăng trưởng dựa vào vốn, đất đai sang tri thức, công nghệ

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng cho rằng, chưa bao giờ Hà Nội có điều kiện thuận lợi như hiện nay để thực hiện chuyển đổi mô hình phát triển mang tính chiến lược.

Theo ông, Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới đã xác lập tầm nhìn và định hướng phát triển dài hạn. Trong khi đó, Luật Thủ đô năm 2026 mở ra không gian thể chế mới, trao cho thành phố nhiều công cụ và thẩm quyền đặc thù chưa từng có.

Cùng với đó, quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm đã định hình không gian phát triển dài hạn theo mô hình chùm đô thị đa cực, đa trung tâm, lấy sông Hồng làm trục cảnh quan trung tâm và phát triển dựa trên liên kết vùng, hành lang kinh tế và không gian đổi mới sáng tạo.

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, ba trụ cột này tạo nền tảng để Thủ đô chuyển từ tư duy quản lý đô thị sang tư duy kiến tạo phát triển.

Trên nền tảng đó, Hà Nội đang hoàn thiện đề án xác lập mô hình tăng trưởng mới theo cấu trúc “3 trụ cột, 5 động lực, 4 không gian phát triển”.

Trong đó, thành phố xác định 3 chuyển dịch lớn gồm: chuyển từ tăng trưởng dựa vào vốn, đất đai và lao động sang tăng trưởng dựa vào năng suất, tri thức, công nghệ và đổi mới sáng tạo; chuyển từ đầu tư công là chủ yếu sang đầu tư công mang tính dẫn dắt, kích hoạt nguồn lực xã hội; chuyển từ các ngành truyền thống sang các ngành dựa trên tri thức, dịch vụ giá trị cao, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn.

“Đây không chỉ là chuyển dịch về kinh tế mà còn là chuyển dịch về tư duy phát triển”, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh.

Ông Thắng cho biết, Hà Nội đã và đang triển khai nhiều mô hình, cách làm mới, có thể tiếp tục kiểm chứng để đề xuất Trung ương nghiên cứu nhân rộng.

Ngoài các kiến nghị đã gửi Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, Thành ủy Hà Nội đề xuất Trung ương quan tâm 3 vấn đề lớn.

Thứ nhất, tiếp tục hoàn thiện mô hình quản trị quốc gia theo hướng phân cấp mạnh hơn, dữ liệu hóa đầy đủ, số hóa sâu rộng và gắn với trách nhiệm giải trình rõ ràng.

Thứ hai là xây dựng các khung pháp lý cấp quốc gia cho các lĩnh vực mới mà Luật Thủ đô năm 2026 đã mở đường nhưng cần sự đồng bộ ở tầm quốc gia.

Thứ ba, cần có cơ chế đủ mạnh để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong tất cả các lĩnh vực và coi đây là nguồn lực chiến lược quan trọng nhất cho phát triển đất nước trong giai đoạn tới.

Bí thư Thành ủy khẳng định Hà Nội sẽ tiếp tục giữ vững tinh thần đổi mới, hành động, kỷ cương và trách nhiệm để hiện thực hóa các chủ trương lớn của Trung ương, đồng thời sẵn sàng nhận thí điểm các mô hình mới theo tinh thần của Luật Thủ đô năm 2026.

Hà Nội vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức

Kết luận buổi làm việc, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị đánh giá cao những nỗ lực và quyết tâm chính trị của Hà Nội trong quá trình đổi mới mô hình phát triển dựa trên khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Ông ghi nhận việc Hà Nội đã sớm cụ thể hóa các chủ trương lớn của Trung ương, đặc biệt là Nghị quyết số 57 và Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị, đồng thời chủ động xây dựng nền tảng thể chế cho giai đoạn phát triển mới.

Đoàn công tác cũng đánh giá cao việc Hà Nội nghiên cứu hình thành mô hình tăng trưởng mới, đạt kết quả bước đầu tích cực trong phát triển kinh tế số, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo.

Tuy nhiên, theo ông Nghị, Hà Nội vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức cần tiếp tục nghiên cứu sâu hơn trong quá trình hoàn thiện đề án.

Có thể kể đến các vấn đề như nhận diện rõ nội hàm mô hình phát triển mới, vai trò then chốt của thể chế, dữ liệu như một hạ tầng nền tảng, phát triển các thị trường khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, đổi mới mô hình quản trị, bảo đảm hài hòa giữa tăng trưởng nhanh và phát triển bền vững cũng như xử lý các vấn đề liên kết vùng và hội nhập quốc tế.

Ban chỉ đạo và Tổ biên tập sẽ tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến, đề xuất của Hà Nội để hoàn thiện đề án trình Bộ Chính trị và Ban chấp hành Trung ương.

Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương đề nghị Hà Nội tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương trong việc cung cấp thông tin thực tiễn, kinh nghiệm triển khai và đề xuất chính sách phục vụ quá trình xây dựng đề án.