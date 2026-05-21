Hà Nội đề xuất tăng phạt 200% với nhiều lỗi vi phạm quy định giao thông

Thứ Năm, 14:32, 21/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nhiều hành vi vi phạm giao thông và trật tự đô thị tại Hà Nội có thể sắp bị xử phạt nặng hơn gấp đôi hiện nay nếu dự thảo nghị quyết mới của HDND thành phố Hà Nội được thông qua.

UBND thành phố Hà Nội đang tổ chức lấy ý kiến Nhân dân vào Dự thảo Nghị quyết của HĐND Thành phố về Quy định mức tiền phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội và một số lĩnh vực khác có liên quan trên địa bàn thành phố Hà Nội (thực hiện điểm b khoản 1 Điều 14 Luật Thủ đô năm 2026).

Theo dự thảo, Hà Nội sẽ quy định mức tiền phạt cao hơn đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội và giao thông đường bộ trên địa bàn. Dự thảo được xây dựng trên cơ sở Luật Thủ đô 2026 và các quy định hiện hành về xử lý vi phạm hành chính.

ha noi de xuat tang phat 200 voi nhieu loi vi pham quy dinh giao thong hinh anh 1
Người có hành vi kéo theo bùn đất, cát hoặc phế thải ra đường gây mất an toàn giao thông và ô nhiễm môi trường cũng có thể bị phạt từ 4-8 triệu đồng.

Theo nội dung dự thảo, Hà Nội đề xuất áp dụng mức phạt tăng từ 1,5 đến 2 lần so với khung xử phạt hiện nay của Chính phủ đối với 47 hành vi vi phạm phổ biến.

Đáng chú ý, nhiều lỗi giao thông quen thuộc như dừng, đỗ xe sai quy định; đỗ xe tại nơi cấm dừng, cấm đỗ; đỗ xe không sát mép đường hoặc trên dải phân cách sẽ bị đề xuất phạt từ 1,2-2 triệu đồng.

Ngoài ra, hành vi đón, trả khách không đúng nơi quy định hoặc tại khu vực cấm dừng, cấm đỗ có thể bị phạt từ 2-4 triệu đồng.

ha noi de xuat tang phat 200 voi nhieu loi vi pham quy dinh giao thong hinh anh 2
Trường hợp xe vượt tải trên 150% có thể bị xử phạt tới 24 triệu đồng theo cơ chế lũy tiến.

Đối với các trường hợp sử dụng trái phép lòng đường, vỉa hè để kinh doanh, họp chợ, sửa chữa phương tiện hoặc bày bán hàng hóa, mức phạt được đề xuất từ 4-6 triệu đồng.

Một trong những nội dung đáng chú ý nhất là đề xuất xử phạt rất nặng đối với hành vi đổ rác, phế thải trái phép ra đường phố. Theo đó, mức phạt có thể lên tới 20-30 triệu đồng.

Bên cạnh đó, người có hành vi kéo theo bùn đất, cát hoặc phế thải ra đường gây mất an toàn giao thông và ô nhiễm môi trường cũng có thể bị phạt từ 4-8 triệu đồng.

Dự thảo cũng siết chặt xử lý đối với xe chở hàng vượt trọng tải cho phép. Trường hợp xe vượt tải trên 150% có thể bị xử phạt tới 24 triệu đồng theo cơ chế lũy tiến.

Theo UBND TP Hà Nội, việc tăng mạnh mức xử phạt nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, lập lại trật tự đô thị và giảm tình trạng vi phạm giao thông diễn ra phổ biến thời gian qua.

Nghị quyết dự kiến trình Hội đồng nhân dân Thành phố vào kỳ họp chuyên đề tháng 6 năm 2026 của Hội đồng nhân dân Thành phố. Nếu được HĐND TP Hà Nội thông qua, nghị quyết dự kiến sẽ có hiệu lực ngay trong năm 2026.

Văn Ngân/VOV.VN
Tag: Hà Nội tăng phạt giao thông phạt 200% vi phạm giao thông đỗ xe sai quy định Hà Nội mức phạt giao thông mới phạt lấn chiếm vỉa hè xe quá tải bị phạt 24 triệu phạt đổ rác trái phép nghị quyết giao thông Hà Nội vi phạm trật tự đô thị Luật Thủ đô 2026
