Bà Lê Thị Nga giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội

Bà Lê Thị Nga sinh ngày: 20/12/1964; Quê quán: tỉnh Hà Tĩnh; Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật, Đại học chuyên ngành Luật.

Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga

Tóm tắt quá trình công tác:

6/1986 - 5/1988: Cán bộ phòng Văn bản, Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa.

5/1988 - 1992: Cán bộ Thư ký Tòa án nhân dân thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

1992 - 12/2000: Thẩm phán Tòa án nhân dân thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa; Đại biểu Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa X (từ 5/1997).

1/2001 - 4/2003: Phó Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa; Đại biểu Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XI (từ 5/2002).

5/2003 - 1/2005: Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật, Văn phòng Chủ tịch nước; Đại biểu Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XI.

1/2005 - 6/2007: Đại biểu Quốc hội chuyên trách, Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XI.

7/2007 - 4/2016: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội khóa XII, khóa XIII (từ 1/2016); Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII (từ 1/2016); Đại biểu Quốc hội khóa XII, XIII (từ 7/2011).

4/2016 - 7/2021: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, III (từ 1/2021); Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội khóa XIV, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội khóa XIII (4/2016), XIV; Thành viên Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương, Thành viên Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; Chủ tịch Hội Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Ba Lan; Phó Chủ tịch Nhóm Nữ nghị sĩ Việt Nam. Đại biểu Quốc hội khóa XIV (từ 7/2016).

7/2021 - 2/2025: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội khóa XIV, XV; Thành viên Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương, Thành viên Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Phó Chủ tịch Thường trực Nhóm nữ đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Hội Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Ba Lan (từ 11/2021); Đại biểu Quốc hội khóa XV (từ 7/2021).

2/2025: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội; Thành viên Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương, Thành viên Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; Phó Chủ tịch Thường trực Nhóm nữ nghị sĩ Việt Nam; Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Ba Lan; Đại biểu Quốc hội khóa XV.

8/6/2025: Tại Đại hội Đảng bộ Ủy ban Dân nguyện và Giám sát lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy, kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030.

22/1/2026: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV.

3/2026: Đại biểu Quốc hội khóa XVI.

6/4/2026: Tại kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.