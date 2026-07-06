Bộ Nội vụ công nhận Bắc Ninh là đơn vị hành chính cấp tỉnh loại I

Bộ trưởng Bộ Nội vụ vừa ban hành Quyết định số 745/QĐ-BNV ngày 30/6/2026, chính thức phân loại tỉnh Bắc Ninh là đơn vị hành chính cấp tỉnh loại I.

Đây là dấu mốc quan trọng, khẳng định bước phát triển mới của Bắc Ninh về quy mô dân số, diện tích tự nhiên cũng như trình độ phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng các tiêu chí của một đơn vị hành chính cấp tỉnh loại I theo quy định.

Việc phân loại đơn vị hành chính được thực hiện trên thang điểm 100, dựa trên 4 nhóm tiêu chí gồm: quy mô dân số, diện tích tự nhiên, trình độ phát triển kinh tế - xã hội và các yếu tố đặc thù. Theo quy định hiện hành, đơn vị hành chính cấp tỉnh được xếp loại I khi đạt từ 75 điểm trở lên.

Toàn cảnh tỉnh Bắc Ninh từ góc nhìn trên cao

Việc được công nhận là đơn vị hành chính cấp tỉnh loại I không chỉ ghi nhận những thành tựu phát triển của Bắc Ninh trong thời gian qua mà còn tạo cơ sở quan trọng để địa phương xây dựng chiến lược phát triển lâu dài. Đồng thời, đây cũng là căn cứ để tổ chức bộ máy chính quyền địa phương, bố trí biên chế, thực hiện các chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với quy mô và yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Sau khi hợp nhất, tỉnh Bắc Ninh có diện tích tự nhiên 4.713,75km², quy mô dân số hơn 3.989.000 người với 99 xã, phường.

Về điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh Bắc Ninh tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, nhiều chỉ tiêu thuộc nhóm dẫn đầu cả nước. Năm 2025, GRDP của tỉnh ước tăng 10,27%, đứng thứ 5/34 tỉnh, thành phố cả nước; GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 5.852 USD; thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 5,75 triệu đồng/tháng.

6 tháng đầu năm 2026, kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, trong đó GRDP quý I tăng 9,82%, quý II tăng 11,14%. Động lực tăng trưởng chủ yếu vẫn đến từ khu vực công nghiệp - xây dựng với mức tăng 12,55%. Trong đó, công nghiệp tăng 12,73%, xây dựng tăng 8,78%. Khu vực dịch vụ tăng 8,18%; nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 0,4%.

Đáng chú ý, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 6 tháng tăng 19,51% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này chủ yếu nhờ ngành sản xuất linh kiện điện tử - lĩnh vực chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu công nghiệp của tỉnh - duy trì tốc độ tăng trưởng cao.

Bộ Nội vụ công nhận tỉnh Bắc Ninh là đơn vị hành chính cấp tỉnh loại I

Hoạt động xuất nhập khẩu tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu của Bắc Ninh. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 6 tháng đầu năm ước đạt 106,4 tỷ USD, tiếp tục nằm trong nhóm hai địa phương dẫn đầu cả nước. Trong đó, xuất khẩu đạt 52,5 tỷ USD, tăng 31,49% so với cùng kỳ, đứng đầu cả nước; nhập khẩu đạt 53,87 tỷ USD, tăng 39,83%, đứng thứ hai toàn quốc, sau Thành phố Hồ Chí Minh.

Thu ngân sách nhà nước cũng ghi nhận kết quả tích cực với ước thu hơn 54.133 tỷ đồng, đạt 74,8% dự toán năm và tăng 30,2% so với cùng kỳ.

Thu hút đầu tư tiếp tục là điểm sáng khi 6 tháng đầu năm, Bắc Ninh đã thu hút trên 9,86 tỷ USD vốn đầu tư quy đổi. Trong đó, cấp mới 115 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 174.677 tỷ đồng; điều chỉnh tăng vốn cho 55 dự án với hơn 15.762 tỷ đồng. Đối với đầu tư nước ngoài, tỉnh cấp mới 177 dự án với tổng vốn đăng ký 708,76 triệu USD và điều chỉnh tăng vốn cho 149 dự án với hơn 1,63 tỷ USD.