Phó Thủ tướng yêu cầu Bắc Ninh tăng tốc để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng ghi nhận, biểu dương những kết quả phát triển kinh tế - xã hội toàn diện mà Bắc Ninh đạt được trong nửa đầu năm 2026, đồng thời chỉ rõ một số khó khăn, thách thức cần tập trung khắc phục để hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng đã đề ra.

Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Bắc Ninh tiếp tục quán triệt và triển khai quyết liệt, đồng bộ các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Chính phủ; rà soát kỹ kịch bản tăng trưởng 6 tháng cuối năm, giao chỉ tiêu cụ thể cho từng ngành, từng cấp, tăng cường kiểm tra, giám sát và lấy kết quả thực hiện làm căn cứ đánh giá hiệu quả công việc.

Toàn cảnh buổi làm việc

Nhấn mạnh yêu cầu phát triển nhanh đi đôi với bền vững, Phó Thủ tướng đề nghị Bắc Ninh kiên định mục tiêu tăng trưởng hai con số, chuyển mạnh sang mô hình tăng trưởng dựa trên năng suất, đổi mới sáng tạo, công nghiệp công nghệ cao, kinh tế số, chuyển đổi xanh và nâng cao năng lực nội sinh của nền kinh tế.

Về các nhiệm vụ trọng tâm, Phó Thủ tướng yêu cầu Bắc Ninh đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch vốn năm 2026; tập trung tháo gỡ khó khăn cho các dự án trọng điểm; bảo đảm bàn giao toàn bộ mặt bằng sạch phục vụ Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình đúng tiến độ, đồng thời đẩy nhanh triển khai các tuyến giao thông kết nối với Hà Nội và các khu vực liên quan.

Bên cạnh đó, tỉnh Bắc Ninh cần tiếp tục thu hút các dự án trong lĩnh vực điện tử, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, công nghệ số và thiết bị thông minh theo hướng gắn với chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu - phát triển và sử dụng hệ thống nhà cung ứng trong nước.

Theo Phó Thủ tướng, Bắc Ninh cần từng bước chuyển từ trung tâm sản xuất, lắp ráp quy mô lớn sang trung tâm công nghiệp công nghệ cao; phát triển doanh nghiệp trong nước, nâng tỷ lệ nội địa hóa, xây dựng mạng lưới doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ và doanh nghiệp vệ tinh tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Đồng thời, tăng cường kiểm soát, xử lý tình trạng chuyển giá, trốn thuế trong khu vực doanh nghiệp FDI.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại buổi làm việc

Về hạ tầng, Phó Thủ tướng yêu cầu Bắc Ninh phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị liên quan để đẩy nhanh tiến độ các công trình lưới điện trọng điểm, không để hạ tầng điện trở thành điểm nghẽn đối với tăng trưởng kinh tế.

Tỉnh Bắc Ninh cần đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ và logistics; hỗ trợ tiêu thụ nông sản; phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với chuyển đổi số; tăng cường quản lý, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường; triển khai hiệu quả các chương trình phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân; bảo đảm vận hành thông suốt mô hình chính quyền địa phương hai cấp; tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo chất lượng phục vụ.

Khẳng định Bắc Ninh có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển nhanh và bền vững, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đề nghị tỉnh phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, tận dụng hiệu quả các cơ hội phát triển mới, phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 từ 12,5-13%, đóng góp tích cực vào tăng trưởng chung của cả nước.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương đã trao đổi, làm rõ một số kiến nghị của tỉnh liên quan đến cơ chế, chính sách cũng như việc triển khai các dự án trọng điểm.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái phát biểu tại buổi làm việc

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn khẳng định quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. Theo đó, tỉnh sẽ tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường; tập trung tháo gỡ các khó khăn thuộc thẩm quyền địa phương, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương xử lý những vấn đề vượt thẩm quyền nhằm bảo đảm mục tiêu tăng trưởng GRDP đạt từ 12,5% trở lên.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Bắc Ninh xác định đầu tư và tiêu dùng là hai động lực tăng trưởng trước mắt, đồng thời tiếp tục hỗ trợ khu vực doanh nghiệp FDI - động lực quan trọng của sản xuất công nghiệp và tăng trưởng kinh tế địa phương. Tỉnh cũng cam kết cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh, đồng thời hạn chế tối đa tình trạng thanh tra, kiểm tra chồng chéo.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn phát biểu tại buổi làm việc

Theo báo cáo tại buổi làm việc, ngay từ đầu nhiệm kỳ 2025-2030, Bắc Ninh đã xác định mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số là nhiệm vụ trọng tâm, phấn đấu GRDP bình quân giai đoạn 2026-2030 đạt 11-12%, riêng năm 2026 đạt 12,5-13%. Tỉnh đã xây dựng kịch bản tăng trưởng theo từng quý, giao 168 nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, địa phương và các cơ quan Trung ương trên địa bàn.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. GRDP ước tăng 10,56% so với cùng kỳ; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 19,51%; giá trị sản xuất công nghiệp đạt khoảng 1,6 triệu tỷ đồng. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt khoảng 106,4 tỷ USD, trong đó xuất khẩu đạt 52,5 tỷ USD, tăng 31,49% và đứng đầu cả nước. Tổng vốn đầu tư đăng ký đạt hơn 9,86 tỷ USD, xếp thứ tư toàn quốc về thu hút FDI; thu ngân sách nhà nước ước đạt hơn 54 nghìn tỷ đồng, tăng 30,2%; giải ngân vốn đầu tư công đạt hơn 6.335 tỷ đồng, tương đương 38,2% kế hoạch năm.

Trong 6 tháng cuối năm, Bắc Ninh sẽ tập trung đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ vướng mắc cho các dự án trọng điểm, thúc đẩy Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và các công trình phục vụ APEC 2027, phát triển nhà ở xã hội, đẩy mạnh chuyển đổi số và mở rộng thị trường xuất khẩu.

Tỉnh Bắc Ninh cũng kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương tiếp tục hỗ trợ tháo gỡ các khó khăn về phát triển công nghiệp bán dẫn, hạ tầng giao thông, lưới điện, nhà ở xã hội; đồng thời sớm hoàn thiện các thủ tục đối với Đề án Khu thương mại tự do Gia Bình và Đề án thành lập thành phố trực thuộc Trung ương.