Bắc Ninh tận dụng tối đa thời cơ hoàn thành mục tiêu tăng trưởng quý IV là 14,37%

Báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế-xã hội (KTXH) của TP. Bắc Ninh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh Phạm Văn Thịnh cho biết, 9 tháng đầu năm 2026 ghi dấu bước chuyển quan trọng của Bắc Ninh, mở ra không gian phát triển mới, hoàn thiện các điều kiện vận hành mô hình thành phố trực thuộc Trung ương.

KTXH tiếp tục duy trì đà phát triển tích cực, nhiều chỉ tiêu đạt mức tăng trưởng cao. Tăng trưởng GRDP quý III ước tăng 13,8% đứng thứ 3 cả nước; 9 tháng ước tăng 11,8%, xếp thứ 4/34 tỉnh, thành phố, thuộc nhóm 12 địa phương đạt mức tăng trưởng 2 con số.

Tổng giá trị xuất nhập khẩu 9 tháng đạt 178 tỷ USD, dẫn đầu và bằng 20,13% cả nước. Tổng thu ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm đạt trên 70.000 tỷ đồng, bằng 97,4% dự toán, tăng 23,5% so với cùng kỳ.

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công, các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2026 đến nay là hơn 24.100 tỷ đồng. Tính đến hết ngày 30/9/2026, TP. Bắc Ninh giải ngân được hơn 15.600 tỷ đồng, đạt 67% so với kế hoạch vốn thành phố đã giao chi tiết, đạt 97,6% so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao đầu năm, đứng đầu trong 34 tỉnh, thành phố.

Lũy kế 9 tháng, Bắc Ninh thu hút được trên 22 tỷ USD vốn đầu tư quy đổi, tăng 22,5% so với cùng kỳ, với 467 dự án cấp mới và 331 dự án điều chỉnh. Riêng thu hút vốn FDI Bắc Ninh đạt 4,1 tỷ USD, đứng thứ 3 cả nước chỉ sau TPHCM và Thái Nguyên.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng và đoàn công tác Chính phủ làm việc với Thành phố về thực hiện các giải pháp thúc đẩy mục tiêu tăng trưởng 2 con số - Ảnh: chinhphu.vn/Đức Tuân

Ông Phạm Văn Thịnh cho biết, đến nay, dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, bàn giao cho nhà đầu tư toàn bộ 643 ha thuộc khu vực phục vụ Hội nghị APEC, đạt 100%; dự án tuyến đường kết nối sân bay với Thủ đô Hà Nội đã bàn giao 402,4/406 ha, đạt 99%.

Bắc Ninh đã hoàn thành sắp xếp các cơ sở giáo dục, giảm 50,2%. Đến ngày 1/10/2026, toàn thành phố tổ chức khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho hơn 2,6 triệu người, đạt 75,1%; hoàn thành kế hoạch lấy mẫu 2.700 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin.

Về kịch bản tăng trưởng quý IV năm 2026, ông Phạm Văn Thịnh cho biết, theo các nghị quyết của Chính phủ, TP. Bắc Ninh được giao chỉ tiêu tăng trưởng 12,5%, như vậy tốc độ tăng trưởng GRDP 9 tháng đầu năm 2026 ước đạt 11,8% còn cách mục tiêu cả năm 0,7%. Để đảm bảo hoàn thành thắng lợi mục tiêu được giao, tăng trưởng GRDP trong quý IV phải đạt 14,57%.

Thành phố tiếp tục tập trung hỗ trợ các nhà đầu tư đưa các dự án đã được chấp thuận đầu tư hoặc mở rộng sản xuất đi vào hoạt động, nhất là các doanh nghiệp có giá trị nhập khẩu lớn để vừa từng bước khắc phục tình trạng nhập siêu, vừa tạo giá trị sản xuất thúc đẩy tăng trưởng; tập trung xử lý các vướng mắc phát sinh ảnh hưởng trực tiếp đến sản lượng, nhất là nguồn điện, tuyển dụng lao động, nhập nguyên liệu và vận chuyển hàng hóa; hỗ trợ các dây chuyền mới hoặc mở rộng đủ điều kiện vận hành tạo sản lượng trong quý IV.

"Thành phố kiên định mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đạt 12,5% trở lên", ông Phạm Văn Thịnh nêu rõ.

Tại cuộc làm việc, đại diện các bộ, ngành đánh giá cao những kết quả phát triển KTXH của Bắc Ninh, đồng thời đề nghị địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm nhằm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2026.

Trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, các bộ, ngành sẽ phối hợp hỗ trợ kết nối, liên thông các nền tảng số; nghiên cứu hoàn thiện cơ chế phân bổ ngân sách cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và tháo gỡ vướng mắc trong thành lập, hoạt động của các quỹ đầu tư mạo hiểm.

Về lao động, việc làm, Bắc Ninh cần chủ động dự báo nhu cầu nhân lực, tăng cường kết nối cung - cầu lao động, đẩy mạnh đào tạo, thu hút lao động chất lượng cao, nhất là trong các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, điện tử; đồng thời quan tâm chính sách tiền lương, nhà ở và an sinh để giữ chân người lao động. Các bộ, ngành cũng sẽ phối hợp tháo gỡ vướng mắc về quản lý lao động nước ngoài, thời giờ làm thêm và liên thông dữ liệu lao động.

Đối với cải cách thủ tục hành chính, các cơ quan chức năng tiếp tục hoàn thiện cơ chế trao đổi dữ liệu, hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp mới thành lập, đăng ký tài khoản định danh điện tử thuận tiện, kịp thời; tăng cường chia sẻ thông tin về nhập cảnh, cư trú của lao động nước ngoài.

Các bộ, ngành đề nghị Bắc Ninh chú trọng phát triển công nghiệp hỗ trợ, nâng cao năng lực doanh nghiệp trong nước, mở rộng các ngành dịch vụ chất lượng cao và chủ động ứng phó với biến động chuỗi cung ứng toàn cầu.

Các bộ, ngành khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp với Bắc Ninh giải quyết những kiến nghị, vướng mắc thuộc thẩm quyền; đồng thời đề nghị địa phương xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm và thời hạn hoàn thành, ưu tiên các giải pháp có khả năng đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng trong những tháng cuối năm.

Bí thư Thành ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái phát biểu tại cuộc làm việc - Ảnh chinhphu.vn/Đức Tuân

Khẳng định vị trí của Bắc Ninh là trung tâm công nghiệp chế biến, chế tạo hàng đầu

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng bày tỏ vui mừng trước kết quả Bắc Ninh đạt được trong thời gian qua. Kinh tế TP. Bắc Ninh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, tốc độ tăng trưởng GRDP quý sau cao hơn quý trước.

Công tác cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh tiếp tục được quan tâm chỉ đạo và triển khai quyết liệt. Bắc Ninh thuộc nhóm 5 tỉnh, thành phố có chất lượng điều hành kinh tế tốt nhất cả nước. Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 4,27 tỷ USD, xếp thứ 3 cả nước.

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 127,6 nghìn tỷ đồng, tăng 17,88%, đứng thứ 3 vùng Đồng bằng sông Hồng và thứ 5 cả nước.

Xuất khẩu đạt 88,3 tỷ USD, tăng 31,7%, chiếm 20,15% tổng giá trị xuất khẩu của cả nước (434,3 tỷ USD) và đứng thứ 1/34 tỉnh, thành phố. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 14,7%, đứng thứ 5/34 tỉnh, thành phố, cao hơn bình quân chung cả nước (13,1-13,6%) và cao hơn 6,2 điểm % so với mục tiêu.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội phát triển toàn diện, đặc biệt là giáo dục mũi nhọn, tiếp tục giữ vững vị thế trong nhóm dẫn đầu cả nước. Công tác quân sự, quốc phòng địa phương được tăng cường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, đây là kết quả nổi bật trong bối cảnh Bắc Ninh vừa bước sang một giai đoạn phát triển mới, trở thành thành phố trực thuộc Trung ương từ ngày 20/9. Những kết quả này khẳng định vị trí của Bắc Ninh là trung tâm công nghiệp chế biến, chế tạo hàng đầu, đồng thời cho thấy niềm tin của nhà đầu tư đối với môi trường kinh doanh của Thành phố. Bắc Ninh có đủ các yếu tố nền tảng để đảm nhận vai trò tiên phong trong đổi mới mô hình tăng trưởng của đất nước.

Bên cạnh biểu dương những nỗ lực, kết quả của Bắc Ninh trong 9 tháng qua, Phó Thủ tướng cũng chỉ ra một số hạn chế, khó khăn, thách thức đối với thành phố.

Việc thu hút đầu tư theo hướng nâng cao hiệu quả sử dụng đất, công nghệ hiện đại, ít thâm dụng tài nguyên, lao động và có giá trị gia tăng cao gặp nhiều khó khăn do sự cạnh tranh cả trong và ngoài nước, đồng thời pháp luật về đầu tư không phân cấp, phân quyền cho chính quyền địa phương đưa ra các điều kiện hoặc hỗ trợ ưu đãi phù hợp với đặc thù và định hướng phát triển của địa phương.

Kinh tế có độ mở lớn và phụ thuộc nhiều vào khu vực FDI với tỉ trọng công nghệ gia công, lắp ráp cao; số doanh nghiệp trong nước được thành lập tăng nhanh nhưng sức cạnh tranh còn yếu, chưa tham gia sâu vào chuỗi sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp FDI.

Sản xuất nông nghiệp chưa thu hút được nhà máy chế biến nông, lâm, thủy sản lớn.

Về vấn đề nhà ở cho thuê, Phó Thủ tướng cho rằng, việc xác định chính xác nhu cầu nhà ở cho thuê còn khó khăn, do nhu cầu phụ thuộc vào đặc điểm từng nhóm đối tượng, khu vực làm việc, khả năng chi trả và xu hướng dịch chuyển lao động. Quỹ đất, quỹ nhà có khả năng phát triển nhà ở cho thuê còn hạn chế và cần tiếp tục sàng lọc.

Việc thu hút doanh nghiệp tham gia đầu tư nhà ở cho thuê dài hạn còn gặp khó khăn do hiệu quả tài chính của dự án nhà ở cho thuê chưa cao, thời gian thu hồi vốn dài, giá thuê phải phù hợp với khả năng chi trả của công nhân, người lao động; chi phí đầu tư, quản lý và vận hành lớn.

Chuyển mạnh từ thu hút đầu tư theo số lượng sang thu hút theo chất lượng

Định hướng nhiệm vụ thời gian tới để bảo đảm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2026 đã đề ra, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng lưu ý Thành phố triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả hơn nữa các nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội và Nghị quyết số 312/NQ-CP của Chính phủ về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương; tận dụng tối đa thời cơ tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm phát triển KTXH những tháng cuối năm 2026 để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng quý IV là 14,37% (được giao tại Nghị quyết số 312/NQ-CP) hướng đến hoàn thành mục tiêu cả năm 2026.

Tập trung tháo gỡ khó khăn, đôn đốc tiến độ triển khai các công trình giao thông trọng điểm quốc gia và liên vùng trên địa bàn (như đường vành đai 4, vành đai 5, Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và các tuyến đường kết nối); chủ động chuẩn bị đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, dịch vụ cao cấp và logistics, sẵn sàng tham gia phục vụ các sự kiện quốc tế lớn tại Việt Nam, đặc biệt là Hội nghị cấp cao APEC 2027.

Chuyển mạnh từ thu hút đầu tư theo số lượng sang thu hút theo chất lượng, hiệu quả và khả năng lan tỏa để hình thành các cụm liên kết ngành; khơi thông và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển. Ưu tiên các nhà đầu tư chiến lược trong những lĩnh vực thành phố có lợi thế và phù hợp với xu hướng phát triển, trọng tâm là lĩnh vực công nghệ cao, vi mạch bán dẫn và công nghiệp hỗ trợ. Nâng cao năng lực sản xuất trong nước, tỉ lệ nội địa hóa, tham gia chuỗi giá trị toàn cầu.

Phát triển nhanh gắn với phát triển xanh và bền vững; tăng trưởng chất lượng cao, dựa trên năng suất, đổi mới sáng tạo, công nghiệp công nghệ cao, kinh tế số, chuyển đổi xanh và nâng cao năng lực nội sinh của nền kinh tế. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường, an ninh trật tự, chất lượng cuộc sống người dân, quốc phòng, an ninh kinh tế, dữ liệu, năng lượng và an toàn hạ tầng trọng yếu phải được tính toán ngay từ khâu quy hoạch và lựa chọn nhà đầu tư. Ưu tiên phát triển các dự án nhà ở xã hội và thiết chế công đoàn phục vụ công nhân tại các khu công nghiệp tập trung.

, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng và đoàn công tác Chính phủ đã làm việc với thành phố Bắc Ninh về thực hiện các giải pháp thúc đẩy mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Tăng cường liên kết với các địa phương trong vùng về hạ tầng giao thông, logistics, năng lượng, nhân lực và chuỗi cung ứng; không cạnh tranh dịch chuyển dự án, mà cùng hình thành một hệ sinh thái đủ sức cạnh tranh với các trung tâm kinh tế hàng đầu của khu vực. Hướng đến phát triển đồng bộ hệ sinh thái dịch vụ chất lượng cao, trọng tâm là hạ tầng logistics, cảng cạn, kho bãi thông minh, dịch vụ tài chính ngân hàng và thương mại điện tử.

Chú trọng phát triển văn hóa, con người, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân; khai thác, bảo tồn và phát huy hiệu quả giá trị các di sản văn hóa đặc sắc của vùng đất Kinh Bắc để phát triển thành các sản phẩm du lịch, dịch vụ có hàm lượng giá trị gia tăng cao. Đẩy mạnh chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu gắn với quy hoạch phát triển đô thị xanh, sạch, an toàn, văn minh. Thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống của nhân dân; xây dựng môi trường sống xanh, sạch, an toàn, văn minh.

Tại cuộc làm việc, Phó Thủ tướng đã giải quyết các kiến nghị cụ thể của Bắc Ninh với tinh thần tạo mọi thuận lợi để thành phố phát triển hơn nữa.