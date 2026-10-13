Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng giải đáp kiến nghị của cử tri Điện Biên

Chiều 13/10, tại xã Thanh An, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên đã tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Tại hội nghị, cử tri xã Thanh An đã nêu 7 ý kiến với 13 kiến nghị, trong đó tập trung vào những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân, hoạt động của chính quyền cơ sở và định hướng phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Cử tri xã Thanh An kiến nghị tại hội nghị.

Các cử tri đề nghị Chính phủ xem xét điều chỉnh chế độ phụ cấp đối với viên chức Trung tâm Dịch vụ tổng hợp cấp xã và thôn đội trưởng; tháo gỡ khó khăn về thủ tục đầu tư các dự án du lịch sinh thái dưới tán rừng; sớm điều chỉnh, bổ sung quy hoạch điện VIII và đầu tư hệ thống lưới điện truyền tải tại các địa bàn khó khăn.

Các cử tri nêu ý kiến về đầu tư nâng cấp đường giao thông, xây dựng nhà văn hóa, hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; chế độ hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, bản và mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Quan tâm nâng cấp Cảng hàng không Điện Biên Phủ thành cảng hàng không quốc tế, tăng cường kết nối với các nước trong khu vực, tạo động lực thu hút đầu tư, phát triển thương mại và du lịch…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đề nghị tỉnh Điện Biên tiếp tục tập trung cao nhất cho mục tiêu tăng trưởng năm 2026 đạt trên 11%; rà soát cụ thể từng chỉ tiêu, dự án, nguồn lực, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công gắn với hiệu quả thực chất. Tỉnh cần quyết liệt tháo gỡ vướng mắc về thủ tục đầu tư, đất đai, giải phóng mặt bằng, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Về các kiến nghị của cử tri, Phó Thủ tướng cho biết có 7 kiến nghị thuộc thẩm quyền Trung ương, 4 kiến nghị thuộc thẩm quyền địa phương và một số nội dung cần phối hợp giải quyết. Phó Thủ tướng giao Bộ Nội vụ nghiên cứu chế độ phụ cấp cho viên chức Trung tâm Dịch vụ tổng hợp cấp xã trong quá trình xây dựng đề án cải cách tiền lương, bảo hiểm xã hội; Bộ Quốc phòng rà soát, nghiên cứu sửa đổi quy định về phụ cấp thôn đội trưởng. Với các dự án du lịch dưới tán rừng, tỉnh cần tổng hợp cụ thể những vướng mắc, thủ tục cần cắt giảm để báo cáo Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại hội nghị.

Phó Thủ tướng đồng tình với kiến nghị bổ sung quy hoạch điện gió, điện mặt trời, đồng thời đề nghị tỉnh chủ động thu hút đầu tư tư nhân phát triển lưới điện truyền tải. Về mục tiêu nâng cấp Cảng hàng không Điện Biên Phủ thành cảng hàng không quốc tế, tỉnh cần phối hợp đẩy mạnh quảng bá du lịch, khai thác các chuyến bay thuê chuyến và mở rộng đường bay nội địa, Chính phủ sẽ chỉ đạo các bộ, ngành hỗ trợ triển khai.

Đối với kiến nghị về hạ tầng giao thông, thiết chế văn hóa và di tích lịch sử, Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh chủ động bố trí nguồn lực, lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia; đồng thời rà soát, hỗ trợ các hộ khó khăn về nhà ở theo quy định.