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Ban Bí thư ban hành quyết định về tổ chức bộ máy của trường chính trị tỉnh

Thứ Sáu, 10:42, 16/10/2026
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VOV.VN - Thay mặt Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Quy định số 222-QĐ/TW ngày 6/10/2026 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường chính trị tỉnh, thành phố.

Theo quy định, trường chính trị tỉnh, thành phố là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh ủy, Thành uỷ; đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện và thường xuyên của ban thường vụ Tỉnh uỷ, Thành uỷ; chịu sự hướng dẫn và thống nhất quản lý của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về chương trình, nội dung đào tạo...

Trường chính trị tỉnh, thành phố có chức năng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị cấp tỉnh, cấp xã, cán bộ, công chức, viên chức, người làm việc ở các hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở địa phương và theo phân cấp nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng về: Lý luận chính trị; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; quản lý nhà nước; kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý; kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; kiến thức, kỹ năng quản trị địa phương, tổ chức, vận hành mô hình chính quyền địa phương; kiến thức về một số lĩnh vực khác...

Trường chính trị tỉnh, thành phố quản lý thống nhất về chuyên môn, chương trình, học liệu, đội ngũ giảng viên; cấp các loại văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận theo quy định và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền; phối hợp với đảng uỷ xã, phường, đặc khu để trực tiếp tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng tại địa bàn hoặc bằng hình thức phù hợp; tăng cường đào tạo trực tuyến, bảo đảm chất lượng, thuận lợi cho người học và sát yêu cầu của cơ sở. 

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Trường Chính trị tỉnh Lào Cai cơ sở 1 đặt tại phường Cam Đường. (ảnh: Hoàng Hà).

Trường có nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng và phát triển năng lực cán bộ

Trường chính trị tỉnh, thành phố có nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ và các đối tượng theo phân cấp; đào tạo lý luận chính trị trình độ trung cấp; bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước, lãnh đạo, quản trị, điều hành, thực thi công vụ, chuyển đổi số và ứng dụng khoa học, công nghệ.

Đồng thời, bồi dưỡng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; bồi dưỡng nhận thức về Đảng, lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác đảng; tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ, phổ biến lịch sử Đảng, lịch sử đảng bộ địa phương; phối hợp thông tin thời sự, bồi dưỡng báo cáo viên, tuyên truyền viên; phát triển học liệu số, tổ chức đào tạo trực tiếp, trực tuyến và xây dựng các chương trình, chuyên đề phù hợp với yêu cầu phát triển của địa phương...

Trường chính trị tỉnh, thành phố thực hiện nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương; nghiên cứu vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và triển khai các nghị quyết của Đảng tại địa phương, phục vụ giảng dạy, học tập và tham mưu cho cấp ủy.

Đồng thời, tham gia xây dựng văn kiện đại hội đảng bộ; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; xây dựng và triển khai chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học; khảo sát, tổng kết thực tiễn; phát triển cơ sở dữ liệu số, ngân hàng tình huống phục vụ đào tạo, bồi dưỡng; tổ chức hội thảo, tọa đàm khoa học và hợp tác quốc tế theo quy định...

Cơ cấu tổ chức: Lãnh đạo trường gồm hiệu trưởng và không quá 2 phó hiệu trưởng. Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh có không quá 3 phó hiệu trưởng. Trường hợp cần thiết bổ sung số lượng phó hiệu trưởng nhiều hơn do Ban thường vụ Tỉnh ủy, Thành uỷ xem xét, quyết định.

Tổ chức bộ máy: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, số biên chế được giao, quy mô đào tạo, bồi dưỡng và đặc điểm địa phương, Ban thường vụ Tỉnh uỷ, Thành ủy quyết định thành lập không quá 5 khoa, phòng chuyên môn bảo đảm nguyên tắc: Tối thiểu có 7 người mới lập một đầu mối (khoa, phòng và tương đương); khoa, phòng có dưới 10 người được bố trí cấp trưởng và 1 cấp phó; từ 10 người trở lên được bố trí không quá 2 cấp phó; không còn tổ chức bộ máy trung tâm chính trị cấp xã riêng biệt. 

Định hướng cơ cấu khoa, phòng gồm: Khoa Lý luận cơ sở; Khoa Xây dựng Đảng; Khoa Nhà nước và pháp luật; Phòng Quản lý đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học; Phòng Tổ chức, hành chính và chuyển đổi số. 

Trường chính trị tỉnh, thành phố là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của địa phương, có các phân hệ đào tạo, bồi dưỡng tại cơ sở và theo cụm địa bàn, gắn với đào tạo trực tiếp kết hợp trực tuyến; các phân hệ do khoa, phòng của trường trực tiếp quản lý, không làm tăng đầu mối, biên chế. 

Biên chế: Biên chế của trường chính trị tỉnh, thành phố do ban thường vụ Tỉnh uỷ, Thành uỷ xem xét, quyết định. Bảo đảm tỉ lệ viên chức làm công tác giảng dạy và nghiên cứu tối thiểu 75% tổng số viên chức của trường.

Để phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, trường chính trị tỉnh, thành phố được sử dụng đội ngũ giảng viên kiêm nhiệm, giảng viên thỉnh giảng, báo cáo viên, chuyên gia, cộng tác viên; huy động cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ thực tiễn và nhà khoa học; cử giảng viên đi nghiên cứu thực tế; tham gia các nhiệm vụ thực tiễn của địa phương; tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng, phương pháp giảng dạy, nghiên cứu thực tiễn và ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số theo quy định. 

Quy định cũng xác định rõ trách nhiệm của các Tỉnh ủy, Thành ủy, Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các cơ quan liên quan trong tổ chức thực hiện, hướng dẫn, kiểm tra, quản lý chuyên môn và bảo đảm điều kiện hoạt động của các trường chính trị.

Quy định số 222-QĐ/TW có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế Quy định số 393-QĐ/TW ngày 5/1/2026 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường chính trị tỉnh, thành phố và Quy định số 360-QĐ/TW ngày 29/8/2025 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trung tâm chính trị xã, phường, đặc khu.

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PV/VOV.VN
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