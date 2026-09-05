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Trường Chính trị tỉnh Quảng Ngãi đạt chuẩn mức 1

Thứ Bảy, 21:48, 05/09/2026
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VOV.VN - Chiều nay (5/9), Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Tỉnh ủy Quảng Ngãi tổ chức Lễ công bố quyết định và trao Bằng công nhận Trường Chính trị tỉnh Quảng Ngãi đạt chuẩn mức 1.

Đây là dấu mốc quan trọng, khẳng định bước phát triển toàn diện của nhà trường sau khi hợp nhất, đồng thời tạo nền tảng để hướng tới mục tiêu đạt chuẩn mức 2 vào năm 2030.

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PGS.TS Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (thứ 3 từ trái qua) trao Quyết định và Bằng công nhận Trường Chính trị tỉnh Quảng Ngãi đạt chuẩn mức 1. (Ảnh: Đinh Hương)

PGS.TS Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định, việc Trường Chính trị tỉnh Quảng Ngãi đạt chuẩn mức 1 không chỉ là niềm vinh dự lớn mà còn là nền tảng quan trọng để tiếp tục nâng cao chất lượng toàn diện.

PGS.TS Đoàn Minh Huấn đề nghị Tỉnh ủy Quảng Ngãi tiếp tục đặt Trường Chính trị tỉnh Quảng Ngãi trong tổng thể chiến lược xây dựng đội ngũ cán bộ; gắn kết chặt chẽ công tác đào tạo, bồi dưỡng với quy hoạch, sử dụng cán bộ và các nhiệm vụ trọng tâm của địa phương.

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PGS.TS Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi lễ

Tỉnh tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng số, nguồn lực tài chính, cơ chế, chính sách, điều kiện làm việc và cơ chế thu hút, phát triển đội ngũ cho Trường Chính trị tỉnh; tạo điều kiện để Trường Chính trị tham gia sâu hơn vào quá trình tổng kết thực tiễn địa phương, nhất là những vấn đề mới sau sáp nhập, mô hình chính quyền địa phương hai cấp, phát triển Khu kinh tế Dung Quất, quản trị các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, phát triển kinh tế biển, bảo vệ môi trường, bảo đảm an sinh xã hội cho người lao động trong khu công nghiệp, phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số, xây dựng đội ngũ cán bộ cấp xã trong bối cảnh mới.

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Ông Hồ Văn Niên, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi phát biểu tại buổi lễ.

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh yêu cầu nhà trường đổi mới mạnh mẽ phương pháp đào tạo, bồi dưỡng gắn với thực tiễn quản trị của tỉnh; phát huy vai trò nghiên cứu khoa học và tư vấn chính sách; xây dựng đội ngũ giảng viên ngang tầm nhiệm vụ; đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện và giữ gìn văn hóa trường Đảng mẫu mực, hướng tới mục tiêu xây dựng nhà trường đạt chuẩn mức 2 trong thời gian tới.

Trường Chính trị tỉnh Quảng Ngãi được thành lập trên cơ sở hợp nhất Trường Chính trị tỉnh Quảng Ngãi cũ và Trường Chính trị tỉnh Kon Tum. Nhà trường đã nỗ lực hoàn thành toàn diện 6/6 nhóm tiêu chí với 51/51 chỉ tiêu đạt chuẩn mức 1, trong đó có 11 chỉ tiêu vượt chuẩn.

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Ông Nguyễn Viết Vy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Quảng Ngãi phát biểu tại buổi lễ

Thời gian qua, nhà trường chú trọng chuẩn hóa đội ngũ giảng viên với 100% đạt trình độ từ thạc sĩ trở lên. Giai đoạn 2022 - 2026, trường đã tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho hơn 26.800 lượt học viên. Công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn và đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng số cũng đạt nhiều kết quả quan trọng, đóng góp thiết thực vào công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

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Trường Chính trị tỉnh Lào Cai đạt chuẩn mức 2: Mốc son đầu tiên của cả nước

VOV.VN - Trường Chính trị tỉnh Lào Cai đạt chuẩn mức 2 là dấu mốc lịch sử khi địa phương trở thành đơn vị đầu tiên toàn quốc hoàn thành hai cấp độ chuẩn trường Đảng. Sự kiện ghi nhận bước bứt phá toàn diện trong đào tạo bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu khoa học và xây dựng văn hóa học đường văn minh, kiểu mẫu.

 

Thanh Thắng/VOV-Miền Trung
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