Chuyển VOV, TTXVN, VTV về thuộc Ban Chấp hành Trung ương trước 1/4/2026

Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV diễn ra từ ngày 23/3 đến 25/3/2026 tại Hà Nội đã xem xét, quyết định nhiều nội dung rất quan trọng.

Trong đó, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý chủ trương chuyển Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam từ cơ quan thuộc Chính phủ sang là đơn vị sự nghiệp của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng giao Bộ Chính trị chỉ đạo các cơ quan chức năng triển khai thực hiện theo quy định, hoàn thành trước ngày 1/4.

Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

11h30 phút ngày 7/9/1945, từ Thủ đô Hà Nội, Đài Tiếng nói Việt Nam chính thức phát sóng chương trình đầu tiên, truyền đi Bản Tuyên ngôn Độc lập bất hủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh; công bố trước quốc dân đồng bào và thế giới và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Từ thời khắc đó, Đài Tiếng nói Việt Nam với vị trí là một Đài quốc gia được thành lập và trong suốt hơn 80 năm qua đã đồng hành với những sự kiện lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam. Mỗi tin tức, bài viết, sản phẩm báo chí hay các chương trình tường thuật trực tiếp các sự kiện lớn của đất nước do Đài Tiếng nói Việt Nam thực hiện đều thấm đẫm hơi thở cuộc sống. Đài Tiếng nói Việt Nam đang gìn giữ một kho tư liệu quí giá với hàng nghìn bài hát cách mạng, hàng trăm chương trình tường thuật trực tiếp trong nhiều thập kỷ qua.

Cùng với việc đóng góp to lớn vào sự phát triển kinh tế- xã hội của đất nước, là cầu nối giữa Đảng với dân, Đài Tiếng nói Việt Nam rất vinh dự và tự hào khi trở thành “người chép sử dân tộc”. Từ một trạm phát sóng nhỏ bé tại 128C Đại La (Hà Nội), Đài Tiếng nói Việt Nam nay đã vươn tầm thành cơ quan truyền thông đa phương tiện chủ lực quốc gia.

Ngày 7/9/1970, tại 58 Quán Sứ (Hà Nội), chương trình truyền hình đầu tiên đã được Đài Tiếng nói Việt Nam phát sóng, mở ra trang mới trong lịch sử báo chí – truyền thông nước nhà.

Từ Ban Vô tuyến truyền hình tách ra khỏi Đài Tiếng nói Việt Nam trở thành Đài Truyền hình Trung ương năm 1977, rồi chính thức mang tên Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) từ năm 1987 theo Nghị định của Hội đồng Bộ trưởng, VTV đã không ngừng lớn mạnh cùng sự nghiệp cách mạng của đất nước. Từ vài giờ phát sóng đen trắng mỗi ngày, đến nay VTV đã phát triển thành hệ thống kênh đa dạng, nền tảng số hiện đại, phủ sóng rộng khắp trong nước và vươn tầm ra thế giới.

Trải qua gần 56 năm xây dựng và phát triển, từ những ngày đầu còn nhiều thiếu thốn, VTV đã vươn lên trở thành cơ quan truyền hình quốc gia với tầm ảnh hưởng sâu rộng trong nước và quốc tế.

Trong suốt hành trình ấy, hàng chục vạn tác phẩm báo hình của VTV đã góp phần chuyển tải đầy đủ quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước, phản ánh tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của nhân dân trong và ngoài nước. Biết bao thế hệ cán bộ, phóng viên, kỹ thuật viên đã không quản hiểm nguy, có mặt ở tuyến lửa chiến tranh, vùng bão lũ, tâm dịch, để kịp thời mang đến nhân dân những hình ảnh chân thực, xúc động nhất.

Với TTXVN, từ một cơ quan thông tin được thành lập giữa lúc nước nhà bước vào cuộc chiến tranh giữ nước, Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) đã không ngừng phát triển, góp phần viết nên trang sử vẻ vang của nền Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Trong hành trình hơn 80 năm thành lập và phát triển, Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) đã ghi lại những dấu ấn và những trang sử hào hùng trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước; trở thành tổ hợp truyền thông quốc gia hiện đại với đủ các loại hình thông tin, một hãng thông tấn uy tín trong khu vực và quốc tế; cung cấp kịp thời thông tin chính thống cho hệ thống truyền thông trong và ngoài nước, đóng góp hiệu quả vào công tác tuyên truyền đối nội, đối ngoại; xứng đáng là trung tâm thông tin chiến lược, tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.