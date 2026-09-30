Bắc Ninh có tân Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố

Ngày 30/9, UBND thành phố Bắc Ninh tổ chức Hội nghị công bố Quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Nội vụ công bố quyết định của Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh về việc tiếp nhận, bổ nhiệm ông Thân Trung Kiên, Thành ủy viên, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031 giữ chức vụ Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, thời hạn 5 năm kể từ ngày 1/10/2026.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đào Thanh Trường trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ cho ông Thân Trung Kiên

Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đào Thanh Trường chúc mừng ông Thân Trung Kiên được Ban Thường vụ Thành ủy tín nhiệm giao trọng trách mới.

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh, trong bối cảnh Bắc Ninh vừa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, Sở Khoa học và Công nghệ có vai trò quan trọng trong tham mưu định hình mô hình tăng trưởng mới, góp phần xây dựng Bắc Ninh trở thành trung tâm công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp số và đô thị thông minh.

Lãnh đạo UBND thành phố yêu cầu tân Giám đốc Sở cùng tập thể lãnh đạo nhanh chóng ổn định tổ chức, xây dựng tập thể đoàn kết, làm việc thực chất; phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, giữ nghiêm kỷ luật công vụ.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đào Thanh Trường phát biểu giao nhiệm vụ tại hội nghị

Cùng với đó, cần tập trung triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW bằng những nhiệm vụ, sản phẩm cụ thể, có thể kiểm chứng; ưu tiên giải quyết các vấn đề thiết thực đối với người dân, doanh nghiệp và công tác quản lý, điều hành. Đồng thời, nâng cao chất lượng dữ liệu, hiệu quả khai thác dữ liệu phục vụ chuyển đổi số và chỉ đạo, điều hành; khắc phục tình trạng dữ liệu sai lệch, thiếu đồng bộ, nâng cao độ tin cậy của hệ thống IOC.

Thành phố cũng yêu cầu tăng cường kết nối với doanh nghiệp, viện nghiên cứu, cơ sở đào tạo để đưa khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo vào thực tiễn; lựa chọn các nhiệm vụ có địa chỉ ứng dụng, khả năng thương mại hóa, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực công nghệ và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng.

Lãnh đạo HĐND thành phố Bắc Ninh tặng hoa chúc mừng tân Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Thân Trung Kiên cảm ơn sự tin tưởng của Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy và UBND thành phố.

Tân Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ nhấn mạnh, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đột phá quan trọng hàng đầu, động lực chính cho phát triển.

Tân Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Thân Trung Kiên phát biểu nhận nhiệm vụ

Trên cương vị mới, ông Thân Trung Kiên xác định 3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm gồm nâng cao năng lực hoạch định, thực thi chính sách, bảo đảm các cơ chế, chính sách về khoa học, công nghệ đến được với doanh nghiệp, nhà khoa học và người dân, lấy hiệu quả đầu ra làm thước đo.

Cùng với đó, ngành sẽ đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ từ những bài toán thực tiễn của thành phố, lấy doanh nghiệp và người dân làm trung tâm; tăng cường kết nối doanh nghiệp với viện nghiên cứu, trường đại học.

Tân Giám đốc Sở cũng xác định dữ liệu là nền tảng cho quản trị đô thị, từ đó tiếp tục phát triển hạ tầng số, cơ sở dữ liệu dùng chung, thúc đẩy dịch vụ số và kinh tế số. "Mong muốn tập thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục đoàn kết, đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; đồng thời cam kết nỗ lực hết mình, cùng tập thể Sở đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thực sự trở thành động lực cho sự phát triển bứt phá của thành phố Bắc Ninh".

Ông Thân Trung Kiên sinh năm 1986, có trình độ Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Luật Kinh tế, Thạc sĩ Tài chính và Đầu tư, Cao cấp lý luận chính trị. Trước tháng 3/2025, công tác tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang, sau đó chuyển sang công tác Đoàn, từng giữ chức Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bắc Giang. Từ tháng 3 đến tháng 6/2025, ông giữ chức Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Lục Nam, tỉnh Bắc Giang. Từ tháng 7/2025 đến nay, ông là Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố Bắc Ninh.