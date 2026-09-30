English
/ TỔ CHỨC NHÂN SỰ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Bắc Ninh có tân Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố

Thứ Tư, 15:13, 30/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 30/9, ông Thân Trung Kiên, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố Bắc Ninh, được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ từ ngày 1/10.

Ngày 30/9, UBND thành phố Bắc Ninh tổ chức Hội nghị công bố Quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Nội vụ công bố quyết định của Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh về việc tiếp nhận, bổ nhiệm ông Thân Trung Kiên, Thành ủy viên, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031 giữ chức vụ Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, thời hạn 5 năm kể từ ngày 1/10/2026.

bac ninh co tan giam doc so khoa hoc va cong nghe thanh pho hinh anh 1
Phó Chủ tịch UBND thành phố Đào Thanh Trường trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ cho ông Thân Trung Kiên

Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đào Thanh Trường chúc mừng ông Thân Trung Kiên được Ban Thường vụ Thành ủy tín nhiệm giao trọng trách mới.

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh, trong bối cảnh Bắc Ninh vừa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, Sở Khoa học và Công nghệ có vai trò quan trọng trong tham mưu định hình mô hình tăng trưởng mới, góp phần xây dựng Bắc Ninh trở thành trung tâm công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp số và đô thị thông minh.

Lãnh đạo UBND thành phố yêu cầu tân Giám đốc Sở cùng tập thể lãnh đạo nhanh chóng ổn định tổ chức, xây dựng tập thể đoàn kết, làm việc thực chất; phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, giữ nghiêm kỷ luật công vụ.

bac ninh co tan giam doc so khoa hoc va cong nghe thanh pho hinh anh 2
Phó Chủ tịch UBND thành phố Đào Thanh Trường phát biểu giao nhiệm vụ tại hội nghị

Cùng với đó, cần tập trung triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW bằng những nhiệm vụ, sản phẩm cụ thể, có thể kiểm chứng; ưu tiên giải quyết các vấn đề thiết thực đối với người dân, doanh nghiệp và công tác quản lý, điều hành. Đồng thời, nâng cao chất lượng dữ liệu, hiệu quả khai thác dữ liệu phục vụ chuyển đổi số và chỉ đạo, điều hành; khắc phục tình trạng dữ liệu sai lệch, thiếu đồng bộ, nâng cao độ tin cậy của hệ thống IOC.

Thành phố cũng yêu cầu tăng cường kết nối với doanh nghiệp, viện nghiên cứu, cơ sở đào tạo để đưa khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo vào thực tiễn; lựa chọn các nhiệm vụ có địa chỉ ứng dụng, khả năng thương mại hóa, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực công nghệ và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng.

bac ninh co tan giam doc so khoa hoc va cong nghe thanh pho hinh anh 3
Lãnh đạo HĐND thành phố Bắc Ninh tặng hoa chúc mừng tân Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Thân Trung Kiên cảm ơn sự tin tưởng của Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy và UBND thành phố.

Tân Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ nhấn mạnh, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đột phá quan trọng hàng đầu, động lực chính cho phát triển.

bac ninh co tan giam doc so khoa hoc va cong nghe thanh pho hinh anh 4
Tân Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Thân Trung Kiên phát biểu nhận nhiệm vụ

Trên cương vị mới, ông Thân Trung Kiên xác định 3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm gồm nâng cao năng lực hoạch định, thực thi chính sách, bảo đảm các cơ chế, chính sách về khoa học, công nghệ đến được với doanh nghiệp, nhà khoa học và người dân, lấy hiệu quả đầu ra làm thước đo.

Cùng với đó, ngành sẽ đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ từ những bài toán thực tiễn của thành phố, lấy doanh nghiệp và người dân làm trung tâm; tăng cường kết nối doanh nghiệp với viện nghiên cứu, trường đại học.

Tân Giám đốc Sở cũng xác định dữ liệu là nền tảng cho quản trị đô thị, từ đó tiếp tục phát triển hạ tầng số, cơ sở dữ liệu dùng chung, thúc đẩy dịch vụ số và kinh tế số. "Mong muốn tập thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục đoàn kết, đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; đồng thời cam kết nỗ lực hết mình, cùng tập thể Sở đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thực sự trở thành động lực cho sự phát triển bứt phá của thành phố Bắc Ninh".

Ông Thân Trung Kiên sinh năm 1986, có trình độ Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Luật Kinh tế, Thạc sĩ Tài chính và Đầu tư, Cao cấp lý luận chính trị.

Trước tháng 3/2025, công tác tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang, sau đó chuyển sang công tác Đoàn, từng giữ chức Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bắc Giang.

Từ tháng 3 đến tháng 6/2025, ông giữ chức Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Lục Nam, tỉnh Bắc Giang. Từ tháng 7/2025 đến nay, ông là Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố Bắc Ninh.

 

Tiến Dũng - Văn Giang/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị thành lập 12 phường thuộc tỉnh Bắc Ninh
Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị thành lập 12 phường thuộc tỉnh Bắc Ninh

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội ký ban hành Nghị quyết số 388/NQ-UBTVQH16 về việc thành lập các phường thuộc tỉnh Bắc Ninh.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị thành lập 12 phường thuộc tỉnh Bắc Ninh

Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị thành lập 12 phường thuộc tỉnh Bắc Ninh

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội ký ban hành Nghị quyết số 388/NQ-UBTVQH16 về việc thành lập các phường thuộc tỉnh Bắc Ninh.

Sáp nhập thôn, tổ dân phố ở Bắc Ninh: Gọn bộ máy, giữ tên làng cổ
Sáp nhập thôn, tổ dân phố ở Bắc Ninh: Gọn bộ máy, giữ tên làng cổ

VOV.VN - Sáp nhập thôn, tổ dân phố ở Bắc Ninh không chỉ là giảm đầu mối quản lý. Từ xã Đại Đồng đến phường Đồng Nguyên đang diễn ra cách làm thận trọng, giữ lại những giá trị gắn với tên làng, nếp xóm đang tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Sáp nhập thôn, tổ dân phố ở Bắc Ninh: Gọn bộ máy, giữ tên làng cổ

Sáp nhập thôn, tổ dân phố ở Bắc Ninh: Gọn bộ máy, giữ tên làng cổ

VOV.VN - Sáp nhập thôn, tổ dân phố ở Bắc Ninh không chỉ là giảm đầu mối quản lý. Từ xã Đại Đồng đến phường Đồng Nguyên đang diễn ra cách làm thận trọng, giữ lại những giá trị gắn với tên làng, nếp xóm đang tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Ông Hồ Nguyên Hồng giữ chức Chánh Thanh tra tỉnh Bắc Ninh
Ông Hồ Nguyên Hồng giữ chức Chánh Thanh tra tỉnh Bắc Ninh

VOV.VN - Ngày 15/5, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh Mai Sơn trao Quyết định điều động, bổ nhiệm chức vụ Chánh Thanh tra tỉnh và Giám đốc Ban Quản lý dự án Dân dụng và Phát triển đô thị tỉnh Bắc Ninh số 1.

Ông Hồ Nguyên Hồng giữ chức Chánh Thanh tra tỉnh Bắc Ninh

Ông Hồ Nguyên Hồng giữ chức Chánh Thanh tra tỉnh Bắc Ninh

VOV.VN - Ngày 15/5, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh Mai Sơn trao Quyết định điều động, bổ nhiệm chức vụ Chánh Thanh tra tỉnh và Giám đốc Ban Quản lý dự án Dân dụng và Phát triển đô thị tỉnh Bắc Ninh số 1.

Bà Chu Lệ Hường giữ chức Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh
Bà Chu Lệ Hường giữ chức Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh

VOV.VN - Ngày 13/5, Tòa án nhân dân tối cao công bố quyết định điều động, bổ nhiệm bà Chu Lệ Hường, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn giữ chức Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh.

Bà Chu Lệ Hường giữ chức Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh

Bà Chu Lệ Hường giữ chức Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh

VOV.VN - Ngày 13/5, Tòa án nhân dân tối cao công bố quyết định điều động, bổ nhiệm bà Chu Lệ Hường, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn giữ chức Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh.

Ông Phạm Hải Anh giữ chức Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bắc Ninh
Ông Phạm Hải Anh giữ chức Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bắc Ninh

VOV.VN - Ông Phạm Hải Anh, Phó Chánh Văn phòng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao được điều động, giữ chức Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh.

Ông Phạm Hải Anh giữ chức Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bắc Ninh

Ông Phạm Hải Anh giữ chức Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bắc Ninh

VOV.VN - Ông Phạm Hải Anh, Phó Chánh Văn phòng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao được điều động, giữ chức Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội