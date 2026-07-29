Ban Bí thư: Cần chính sách thu hút sinh viên giỏi học ngành lý luận chính trị

Thay mặt Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 20/7/2026 về tăng cường giáo dục lý luận chính trị, lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, ý thức công dân trong hệ thống giáo dục quốc dân, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong tình hình mới.

Giáo dục lý luận chính trị là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên

Chỉ thị số 10 nêu rõ, giáo dục lý luận chính trị, lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, ý thức công dân là nhiệm vụ quan trọng, trực tiếp góp phần xây dựng nền tảng tinh thần xã hội, củng cố niềm tin, hình thành nhân cách, bản lĩnh và năng lực công dân Việt Nam trong thời đại số.

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Yêu cầu đặt ra trong thời gian tới là phải đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ nội dung, chương trình, phương pháp và phương thức tổ chức dạy và học bảo đảm chất lượng; hình thành môi trường giáo dục hiện đại, lành mạnh, an toàn trên môi trường số; góp phần xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị, đạo đức, tri thức, kỹ năng, lối sống văn hoá, ý thức tuân thủ pháp luật, năng lực số và khát vọng cống hiến.

Ban Bí thư yêu cầu nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và người đứng đầu; phát huy vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, tạo chuyển biến mạnh mẽ, thực chất trong giáo dục lý luận chính trị, lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, ý thức công dân.

Xác định giáo dục lý luận chính trị là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên trong giáo dục, đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện, gắn với công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Chỉ thị sát với từng cấp học, bậc học, loại hình, địa bàn và đối tượng đào tạo; xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm, tiến độ và kết quả thực hiện.

Rà soát, hoàn thiện nội dung, chương trình, giáo trình giáo dục lý luận chính trị theo hướng tinh gọn, hiện đại, liên thông, thiết thực; kịp thời cập nhật những thành tựu về lý luận và thực tiễn, nhất là Nghị quyết Đại hội XIV và các nghị quyết mới của Đảng, bảo đảm tính khoa học, hệ thống, phù hợp với từng cấp học, bậc học và đối tượng đào tạo.

Nghiên cứu tổ chức nội dung giáo dục theo các nhóm phẩm chất, năng lực chủ yếu: Bản lĩnh chính trị, lý tưởng cách mạng và khát vọng cống hiến; tinh thần thượng tôn pháp luật, đạo đức và trách nhiệm xã hội; ý thức công dân, năng lực số và năng lực hội nhập quốc tế; lối sống lành mạnh, kỹ năng xã hội và năng lực học tập suốt đời.

Rà soát, cập nhật các môn lý luận chính trị và các nội dung giáo dục công dân, lịch sử, văn hoá, pháp luật, đạo đức, kỹ năng xã hội theo hướng tăng thực hành, trải nghiệm, đối thoại, xử lý tình huống, nhận diện, đấu tranh và phản bác quan điểm sai trái, thù địch; kiểm soát chặt chẽ chất lượng chương trình, nội dung giáo trình, tài liệu tham khảo, học liệu số và nội dung giáo dục trong các chương trình liên kết, hợp tác quốc tế.

Đổi mới mạnh mẽ phương pháp và hình thức tổ chức giảng dạy theo hướng phát triển năng lực, lấy người học làm trung tâm; kết hợp linh hoạt giữa học trực tiếp và trực tuyến, chính khóa và ngoại khóa; tăng cường ứng dụng công nghệ số, học liệu số và phương pháp giáo dục hiện đại.

Đa dạng hóa hình thức giáo dục, tăng cường đối thoại, thảo luận, xử lý tình huống, hoạt động trải nghiệm; gắn lý luận với thực tiễn, học đi đôi với hành, nói đi đôi với làm.

Trang bị cho người học năng lực số, tư duy phản biện, kỹ năng ứng xử văn hoá và khả năng tự bảo vệ trước thông tin xấu độc. Xây dựng môi trường học đường lành mạnh, văn minh, an toàn, nhân văn, kỷ cương; hoàn thiện bộ quy tắc ứng xử trong nhà trường và trên không gian mạng.

Kiểm tra, đánh giá toàn diện, thực chất về nhận thức, thái độ, hành vi, ý thức tuân thủ pháp luật và trách nhiệm công dân của người học.

Xây dựng đội ngũ giảng viên, giáo viên lý luận chính trị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, chuyên môn sâu, am hiểu thực tiễn, thành thạo phương pháp giảng dạy hiện đại.

Rà soát, hoàn thiện quy định về chuẩn nghề nghiệp, tiêu chuẩn chức danh, chuẩn năng lực; thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng, phương pháp, nhất là kỹ năng số và năng lực định hướng, đối thoại với người học.

Phát huy tính tiên phong, nêu gương về bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống, ý thức trách nhiệm của nhà giáo. Có cơ chế, chính sách đặc thù để tuyển dụng, thu hút sinh viên giỏi theo học chuyên ngành lý luận chính trị, tạo nguồn nhân lực kế cận chất lượng cao.

Đổi mới đồng bộ công tác quản lý đội ngũ giảng viên, giáo viên; phát huy dân chủ, khuyến khích nghiên cứu, sáng tạo, bám sát thực tiễn, đề cao đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm chính trị của nhà giáo; hoàn thiện chế độ, chính sách đãi ngộ, khuyến khích, bảo vệ, tôn vinh, tạo động lực để đội ngũ giảng viên, giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục yên tâm công tác, cống hiến.

Hoàn thiện cơ chế quản lý và bảo đảm chất lượng giáo dục lý luận chính trị; xây dựng hệ thống tiêu chí, chỉ số đánh giá thống nhất, công khai, minh bạch; tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát, định kỳ sơ kết, tổng kết việc thực hiện; hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội, xác định rõ trách nhiệm, nội dung, phương thức phối hợp của từng chủ thể.

Giữ vững kỷ cương, nền nếp; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn tiêu cực, biểu hiện lệch chuẩn; kịp thời biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân thực hiện tốt và xử lý nghiêm vi phạm.

Lấy kết quả thực hiện làm căn cứ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cấp ủy, cơ sở giáo dục, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý giáo dục và người đứng đầu.

Tạo điều kiện để người học học tập, tu dưỡng và rèn luyện

Ban Bí thư yêu cầu phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị; tăng cường phối hợp giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các tổ chức chính trị-xã hội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các cơ quan báo chí, truyền thông và cộng đồng xã hội trong việc tổ chức các hoạt động giáo dục, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, tạo điều kiện để người học học tập, tu dưỡng và rèn luyện.

Đẩy mạnh các hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm thực tiễn, về nguồn, tình nguyện, văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; tổ chức tìm hiểu lịch sử, truyền thống, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần phát triển toàn diện trí tuệ, thể chất, nhân cách và tinh thần của người học.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền trong nhà trường; xây dựng văn hoá ứng xử, chuẩn mực đạo đức, ý thức công dân; phát huy hiệu quả các phong trào, hoạt động của Đoàn, Hội, Đội trong giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên.

Đẩy mạnh chuyển đổi số; đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, học liệu và các điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục lý luận chính trị. Xây dựng nền tảng số dùng chung, kết nối giữa các cơ quan quản lý, cơ sở giáo dục, cơ quan tuyên giáo, dân vận, Đoàn, Hội, Đội và các cơ quan liên quan để cung cấp học liệu chính thống, cập nhật, phù hợp với từng nhóm người học.

Huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội, khuyến khích hợp tác công tư trong đầu tư phát triển giáo dục, ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số. Ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, không gian học tập cho địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo; bảo đảm điều kiện phục vụ giáo dục toàn diện, phát triển phẩm chất, năng lực của người học.