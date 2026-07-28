Hải Phòng dự kiến giảm 36-40% đầu mối cơ sở giáo dục công lập

Tại phiên thảo luận Kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hải Phòng khóa XVII diễn ra sáng 28/7, nội dung sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập nhận được sự quan tâm của nhiều đại biểu.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng, toàn thành phố hiện có gần 1.440 cơ sở giáo dục công lập, từ mầm non đến trung học chuyên nghiệp và giáo dục nghề nghiệp. Qua rà soát, 789 trường có quy mô dưới 50% quy mô tối đa theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trên cơ sở đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng đã phối hợp với các địa phương xây dựng phương án sắp xếp, dự kiến giảm từ 520 đến 580 đầu mối, tương đương khoảng 36-40% số cơ sở giáo dục công lập hiện nay.

TP Hải Phòng dự kiến giảm khoảng 36-40% số cơ sở giáo dục hiện nay.

Phát biểu tại Kỳ họp HĐND thành phố Hải Phòng, bà Bùi Thị Tuyết Mai, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phù Liễn cho rằng việc sắp xếp các cơ sở giáo dục cần được triển khai sớm để các địa phương chủ động xây dựng đề án, đồng thời các nhà trường có đủ thời gian chuẩn bị cho năm học mới.

"Kính mong thành phố sớm có chủ trương và chỉ đạo cụ thể đối với nhiệm vụ sắp xếp các trường học trong thời gian sớm nhất để địa phương triển khai các bước tiếp theo, chuẩn bị cho các trường bước vào năm học mới. Sau khi sắp xếp, các trường cần có thời gian tối thiểu khoảng 15 đến 20 ngày để chuẩn bị năm học mới, tránh tình trạng bước vào năm học với tâm thế bị động", bà Bùi Thị Tuyết Mai nêu ý kiến.

Giải trình tại hội trường, ông Lương Văn Việt, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng cho biết, việc sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập đang được Sở phối hợp với các đơn vị liên quan lên phương án và thực hiện theo đúng chỉ đạo của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Việc sắp xếp bảo đảm các nguyên tắc phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp; bảo đảm yêu cầu chuyên môn, khoa học giáo dục; quyền lợi của học sinh; lộ trình triển khai linh hoạt; đổi mới công tác quản trị và tăng cường kiểm tra, giám sát. Mục tiêu là giảm tối thiểu 30% đầu mối cơ sở giáo dục công lập; riêng những khu vực có điều kiện thuận lợi có thể giảm khoảng 50%.

"Chúng tôi đã phối hợp với các địa phương dự thảo tiêu chí sắp xếp các cơ sở, tất cả các trường có quy mô nhỏ hơn 50% quy mô tối đa sẽ đưa vào diện sắp xếp và phù hợp với điều kiện khoảng cách địa lý. Dự kiến, cuối tuần này chúng tôi sẽ ban hành kế hoạch để sang tuần, các xã, phường, địa phương triển khai", Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng cho biết.

Ông Lương Văn Việt, Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo Hải Phòng trả lời ý kiến của đại biểu HĐND thành phố về chủ trương sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập.

Theo ông Lương Văn Việt, ngành giáo dục Hải Phòng phấn đấu hoàn thành việc sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập trước ngày 15/8, chậm nhất trước ngày 20/8, để các trường có thời gian chuẩn bị cho năm học mới. Sau khi hoàn tất việc sắp xếp, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu UBND thành phố kế hoạch tuyển dụng giáo viên. Qua rà soát, toàn thành phố hiện còn thiếu 2.513 biên chế giáo viên, nhân viên; đồng thời khoảng 800 cán bộ quản lý dự kiến được bố trí trở lại làm công tác giảng dạy, góp phần giảm áp lực thiếu giáo viên.

Cùng với nội dung về sắp xếp mạng lưới trường học, các đại biểu HĐND thành phố Hải Phòng cũng dành nhiều thời gian thảo luận về các giải pháp đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, tăng cường chuyển đổi số, ứng dụng AI trong hoạt động của chính quyền, đồng thời tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế của thành phố trong năm 2026…