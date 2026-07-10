Ban Bí thư chỉ định Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Tại hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lai Châu đã công bố quyết định của Ban Bí thư. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ông Lê Minh Ngân, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao quyết định, tặng hoa chúc mừng và giao nhiệm vụ đối với Đại tá Bùi Quyết Toán.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Lê Minh Ngân nhấn mạnh, việc Ban Bí thư chỉ định bổ sung Đại tá Bùi Quyết Toán tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh ủy có ý nghĩa quan trọng trong công tác kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Thừa ủy quyền của Ban Bí thư, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Lê Minh Ngân trao quyết định cho Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu.

Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu cho biết, từ khi được Bộ Công an điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu từ ngày 22/5/2026, Đại tá Bùi Quyết Toán đã nhanh chóng nắm bắt công việc, cùng tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác công an; giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong toàn lực lượng; bảo đảm tính liên tục, hiệu quả trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu đề nghị Đại tá Bùi Quyết Toán tiếp tục phát huy phẩm chất, năng lực và kinh nghiệm công tác; cùng tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy giữ vững sự đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh. Đồng thời, đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục quan tâm, phối hợp, tạo điều kiện để đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tân ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu Bùi Quyết Toán phát biểu nhận nhiệm vụ

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Bùi Quyết Toán bày tỏ vinh dự khi được Ban Bí thư Trung ương Đảng, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu tin tưởng giao trọng trách.

Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu khẳng định sẽ tiếp tục không ngừng học tập, rèn luyện, giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất của người cán bộ Công an nhân dân; phát huy tinh thần trách nhiệm, cùng tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh xây dựng Đảng bộ Công an tỉnh trong sạch, vững mạnh; xây dựng lực lượng Công an Lai Châu chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu chúc mừng tân ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bùi Quyết Toán.

Đại tá Bùi Quyết Toán cũng cam kết tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, góp phần phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đáp ứng sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và Nhân dân.

Việc kiện toàn nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu được kỳ vọng sẽ tăng cường sức mạnh lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.